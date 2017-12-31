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Реформація

Реформація - у вузькому сенсі під цим терміном розуміють оновлення Церкви.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реформація". У вузькому сенсі під терміном "Реформація" розуміють оновлення Церкви, яке мало місце між 1517 та 1648 роками. Ініціатором Реформації був католицький теолог Мартін Лютер. У своїх 95 тезах він розкритикував роль католицької церкви. Як наслідок - утворення лютеранських громад й розкол церкви. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік (фотогалерея) 31.12.2017

Курйозні, забавні чи просто цікаві історії, які відбувалися в різних куточках Німеччини в 2017 році, - в фотодобірці DW.
Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік

Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік 31.12.2017

Курйозні, забавні чи просто цікаві історії, які відбувалися в різних куточках Німеччини в 2017 році, - в фотодобірці DW.
На святкуванні 500-річчя Реформації Меркель закликала відстоювати толерантність

На святкуванні 500-річчя Реформації Меркель закликала відстоювати толерантність 31.10.2017

На урочистостях у Віттенберзі Анґела Меркель пояснила, чому і як слід захищати свободу віросповідання. Канцлерка також розповіла, де закінчується європейська толерантність.
500 років Реформації: якими були б тези Лютера сьогодні?

500 років Реформації: якими були б тези Лютера сьогодні? 31.10.2017

Мартін Лютер зразка 2017 року: борець проти глобального потепління та за свободу віросповідання? Психотерапевт? Чи й далі ганебний антисеміт? DW розмірковує разом із експертами.
500 років Реформації: як студенти богослов’я співають реп про Мартіна Лютера (відео)

500 років Реформації: як студенти богослов’я співають реп про Мартіна Лютера (відео) 31.10.2017

500 років тому Мартін Лютер прибив до дверей собору у Віттенберзі свої 95 тез. Критику торгівлі індульгенціями - відпущенням гріхів за гроші - вдалося розпочати церковну Реформацію.

У Німеччині розпочалися святкування з нагоди 500-річчя Реформації

У Німеччині розпочалися святкування з нагоди 500-річчя Реформації 31.10.2017

Святкові заходи відбудуться й у місті Віттенберг, де Лютер оприлюднив свої 95 тез. В урочистостях візьме участь і канцлерка Німеччини Анґела Меркель.
Фотогалерея: 500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

Фотогалерея: 500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера 31.10.2017

Він, власне, прагнув лише справедливої Церкви для всіх, але 500 років тому це прагнення Мартіна Лютера змінило світ. Сьогодні про найважливіші етапи життя великого реформатора Церкви повідують місця, де він жив.
95 тез Мартіна Лютера: боротьба зі зловживаннями у XVI столітті

95 тез Мартіна Лютера: боротьба зі зловживаннями у XVI столітті 31.10.2017

Мартін Лютер прагнув лише реформ всередині Церкви, але став борцем зі зловживаннями католицької церкви, заснував нову християнську конфесію та змінив розвиток політичної думки в Європі.
500 років з Мартіном Лютером

500 років з Мартіном Лютером 31.10.2017

Навряд чи Мартін Лютер розумів, який резонанс викличуть його тези. 31 жовтня в Німеччині відзначають 500 років Реформації. Але вже цілий рік у країні відбуваються найрізноманітніші заходи присвячені цій події.
Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація

Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація 31.10.2017

Німеччина - країна Реформації? Це - в минулому. Більшість протестантів нині живе на інших континентах. Туди варто перенести й дискусії про спадщину Мартіна Лютера та святкування наступного ювілею, вважає Астрід Пранґе.

500 років Реформації: як Мартін Лютер змінив церкву? (31.10.2017) 30.10.2017

500 років тому Мартін Лютер оприлюднив свої 95 тез. Ця подія дала поштовх церковній Реформації, розділивши церкву та перерісши в потужний протестантський рух.

500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера 30.10.2017

Він, власне, прагнув лише справедливої Церкви для всіх, але 500 років тому це прагнення Мартіна Лютера змінило світ. Сьогодні про найважливіші етапи життя великого реформатора Церкви повідують місця, де він жив.
Штайнмаєр у Москві висловився за покращення відносин Німеччини і Росії

Штайнмаєр у Москві висловився за покращення відносин Німеччини і Росії 25.10.2017

Під час робочого візиту до Москви президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним. Він висловився за покращення відносин між двома державами.

Ефект Лютера: виставка на честь 500-річчя початку Реформації (13.04.2017) 13.04.2017

В Берліні відкрилася виставка, присвячена Реформації, котра призвела до церковної, соціальної та політичної революції у Європі. Весь 2017 рік у ФРН відзначають "Рік Мартіна Лютера" - засновника німецького протестантизму.

Папа Римський закликав католиків і протестантів до подолання розбіжностей

Папа Римський закликав католиків і протестантів до подолання розбіжностей 06.02.2017

Папа Римський Франциск І зустрівся з делегацією Євангелічнної церкви в Німеччині. Темою розмови стали перспективи можливого зближення та об'єднання церков.

У Німеччині розпочався "рік Лютера" (04.01.2017) 04.01.2017

500 років тому Мартін Лютер оприлюднив знамениті "95 тез". Ця подія дала поштовх церковній Реформації. У Німеччині відзначатимуть цю подію впродовж цілого року.
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