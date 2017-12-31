Реформація - у вузькому сенсі під цим терміном розуміють оновлення Церкви.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "реформація". У вузькому сенсі під терміном "Реформація" розуміють оновлення Церкви, яке мало місце між 1517 та 1648 роками. Ініціатором Реформації був католицький теолог Мартін Лютер. У своїх 95 тезах він розкритикував роль католицької церкви. Як наслідок - утворення лютеранських громад й розкол церкви. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.