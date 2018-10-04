 Референдум у Румунії: провал противників одностатевих шлюбів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

Референдум у Румунії: провал противників одностатевих шлюбів

Референдум в Румунії щодо зміни визначення шлюбу з нейтрального на більш консервативне не здобув достатньої кількості уваги виборців, щоб його результати могли на щось вплинути.

Недостатня кількість громадян Румунії висловилися на референдумі

Недостатня кількість громадян Румунії висловилися на референдумі

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Чи потрібно визначити в конституції шлюб як союз між "чоловіком та жінкою"? Це питання винесли на референдум у враженій політичною кризою Румунії, і дискусія навколо нього ще більше поділила суспільство. (05.10.2018)

У Румунії проходить дводенний референдум, на якому громадяни мають визначити, чи має в конституції шлюб бути закріплений, як союз між "чоловіком та жінкою", чи залишити термін "подружжя". (06.10.2018)

Дводенний референдум у Румунії щодо встановлення визначення шлюбу як союзу між "чоловіком та жінкою" в основному законі країни закінчився ввечері у неділю, 7 жовтня. Явка під час ініційованого противниками одностатевих шлюбів волевиявлення, за даними національного виборчого бюро Румунії, склала лише 20,4 відсотка, повідомляє агенція Reuters. При цьому мінімальна явка для набуття результатом чинності становить 30 відсотків. 

Таким чином, цей референдум не вплине на визначення шлюбу в Румунії, тому шлях до можливої подальшої легалізації одностатевих шлюбів в країні залишається відкритим.

Нагадаємо, що метою референдуму, скликаного за ініціативою консервативного руху "Коаліція за родину", було змінити гендерно нейтральне визначення шлюбу як союзу "подружжя" на союз "чоловіка і жінки" в румунській конституції, що ускладнило би в подальшому запровадження в країні тієї чи іншої форми одностатевих партнерств, які нині ніяк не закріплені на законодавчому рівні. 

Остаточні результати референдуму очікуються у понеділок, 8 жовтня. Румунія декриміналізувала гомосексуальність у 2001 році.

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