Референдум у Румунії: провал противників одностатевих шлюбів

Дводенний референдум у Румунії щодо встановлення визначення шлюбу як союзу між "чоловіком та жінкою" в основному законі країни закінчився ввечері у неділю, 7 жовтня. Явка під час ініційованого противниками одностатевих шлюбів волевиявлення, за даними національного виборчого бюро Румунії, склала лише 20,4 відсотка, повідомляє агенція Reuters. При цьому мінімальна явка для набуття результатом чинності становить 30 відсотків.

Таким чином, цей референдум не вплине на визначення шлюбу в Румунії, тому шлях до можливої подальшої легалізації одностатевих шлюбів в країні залишається відкритим.

Нагадаємо, що метою референдуму, скликаного за ініціативою консервативного руху "Коаліція за родину", було змінити гендерно нейтральне визначення шлюбу як союзу "подружжя" на союз "чоловіка і жінки" в румунській конституції, що ускладнило би в подальшому запровадження в країні тієї чи іншої форми одностатевих партнерств, які нині ніяк не закріплені на законодавчому рівні.

Остаточні результати референдуму очікуються у понеділок, 8 жовтня. Румунія декриміналізувала гомосексуальність у 2001 році.