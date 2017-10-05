Референдум у Курдистані - референдум в іракському Курдистані відбувся 25 вересня 2017 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Курдистані". Референдум в іракському Курдистані відбувся 25 вересня 2017 року. Плебісцит було організовано курдським регіональним урядом. Проти проведення такого референдуму виступили як центральний уряд у Багдаді, так і сусіди Іраку - Іран та Туреччина. Проти референдуму застерегли такоє США та ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.