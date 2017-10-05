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Референдум у Курдистані

Референдум у Курдистані - референдум в іракському Курдистані відбувся 25 вересня 2017 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Курдистані". Референдум в іракському Курдистані відбувся 25 вересня 2017 року. Плебісцит було організовано курдським регіональним урядом. Проти проведення такого референдуму виступили як центральний уряд у Багдаді, так і сусіди Іраку - Іран та Туреччина. Проти референдуму застерегли такоє США та ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ердоган: Туреччина закриє повітряний простір на кордоні з Курдистаном

Ердоган: Туреччина закриє повітряний простір на кордоні з Курдистаном 05.10.2017

Президент Туреччини пригрозив закрити повітряний простір і кордон на межі з Північним Іраком через проведений в Курдистані референдум про незалежність.
Анкара і Тегеран спільно прагнуть запобігти незалежності Іракського Курдистану

Анкара і Тегеран спільно прагнуть запобігти незалежності Іракського Курдистану 04.10.2017

Лідери Туреччини і Ірану заявили, що не допустять зміни кордонів в регіоні внаслідок проведеного референдуму в Іракському Курдистані.

Ірак та Іран проводять спільні військові навчання поблизу автономії курдів

Ірак та Іран проводять спільні військові навчання поблизу автономії курдів 02.10.2017

Багдад і Тегеран уперше з 1979 року проводять спільні військові маневри. Іракський уряд закликав курдів уникати "будь-яких провокацій".
Вашингтон не визнає референдум в Іракському Курдистані

Вашингтон не визнає референдум в Іракському Курдистані 29.09.2017

США не визнають референдум про незалежність Курдистану і підтримують об'єднаний Ірак. Державний департамент США закликає сторони конфлікту припинити взаємні погрози.
Коментар: Курди залишилися без друзів

Коментар: Курди залишилися без друзів 28.09.2017

Курди мають право на незалежність. Однак нещодавній референдум в іракському Курдистані ще більше загострив вибухонебезпечну ситуацію на Близькому Сході. Тепер усім сторонам слід заспокоїтися, вважає Маттіас фон Гайн.
Іноземні авіакомпанії призупиняють рейси до Іракського Курдистану

Іноземні авіакомпанії призупиняють рейси до Іракського Курдистану 28.09.2017

Усі міжнародні рейси в аеропорту Ербіля скасовують, починаючи з вечора 29 вересня. Рішення ухвалене під тиском Багдада.
Уряд Іраку прагне взяти під контроль аеропорти в Курдистані

Уряд Іраку прагне взяти під контроль аеропорти в Курдистані 26.09.2017

Прем'єр Іраку дав уряду Курдистану три дні для передачі контролю над аеропортами в регіоні Багдаду. Тим часом лідер Курдистану Масуд Барзані заявив про підтримку на референдумі незалежності регіону.
Ірак та Туреччина проводять спільні військові навчання після курдського референдуму

Ірак та Туреччина проводять спільні військові навчання після курдського референдуму 26.09.2017

Багдад і Анкара розпочали військові маневри на спільному кордоні. Багдад виключив можливість переговорів із урядом Курдистану про незалежність регіону. З Анкари до Курдистану надійшли нові погрози.
Мільйони іракських курдів проголосували на референдумі про незалежність

Мільйони іракських курдів проголосували на референдумі про незалежність 25.09.2017

Явка на референдумі про незалежність Іракського Курдистану становила 78 відсотків. Результати волевиявлення стануть відомі упродовж наступних трьох днів.

Анкара погрожує Іракському Курдистану перекрити нафтопровід

Анкара погрожує Іракському Курдистану перекрити нафтопровід 25.09.2017

Туреччина посилює тиск на Іракський Курдистан, який проводить референдум про незалежність. Анкара погрожує перекрити транзит нафти з регіону та закрити кордон і повітряний простір.

Курс на конфлікт: суперечливий референдум іракських курдів щодо незалежності

Курс на конфлікт: суперечливий референдум іракських курдів щодо незалежності 25.09.2017

Курди північного Іраку проводять референдум щодо незалежності регіону попри різку критику та погрози з боку уряду Іраку, сусідніх країн та Заходу. Для курдів це - історичний шанс на здобуття незалежності.
В іракському Курдистані розпочався референдум про незалежність

В іракському Курдистані розпочався референдум про незалежність 25.09.2017

Остаточні результати референдуму мають бути оголошені протягом 72 годин після його закінчення. Анкара погрожує вжити "всіх заходів", якщо референдум "створить загрози для національної безпеки Туреччини".
Іран закрив повітряний простір для літаків з Іракського Курдистану

Іран закрив повітряний простір для літаків з Іракського Курдистану 24.09.2017

Тегеран закрив повітряний простір для літаків з Іракського Курдистану та призупинив рейси у цей регіон з Ірану напередодні референдуму про незалежність Курдистану на прохання Багдада.

Напруга перед референдумом про незалежність іракського Курдистану зростає

Напруга перед референдумом про незалежність іракського Курдистану зростає 24.09.2017

Іранські військові почали навчання неподалік кордону з іракським Курдистаном. Туреччина збільшила присутність військових на іраксько-турецькому кордоні.
Іракські курди почали онлайн-голосування щодо незалежності Курдистану

Іракські курди почали онлайн-голосування щодо незалежності Курдистану 23.09.2017

Іракські курди, що живуть за межами Іраку, почали онлайн-голосування на референдумі про незалежність Курдистану. Референдум різко критикують як влада Іраку, так і інші країни.
Попри тиск, влада Курдистану не відмовляється від референдуму

Попри тиск, влада Курдистану не відмовляється від референдуму 22.09.2017

Проведення референдуму в Курдистані засудила Рада нацбезпеки Туреччини. А представник президента США у міжнародній коаліції проти ІД застеріг щодо ризиків, які несе референдум.
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