Референдум у Каталонії – форма безпосереднього волевиявлення громадян з найважливіших питань загальнодержавного, регіонального чи місцевого значення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Каталонії". Серед найбільш доленосних референдумів у Каталонії можна назвати голосування 1 жовтня 2017 року. Близько 90 відсотків виборців, які в ньому взяли участь, проголосували за відокремлення від Іспанії. Щоправда у референдумі взяло участь лише 42 відсотка виборців. Результати цього референдуму регіональний парламент Каталонії використав як підставу для того, аби 27 жовтня 2017 року проголосити відокремлення регіону від Іспанії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.