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Референдум у Каталонії

Референдум у Каталонії – форма безпосереднього волевиявлення громадян з найважливіших питань загальнодержавного, регіонального чи місцевого значення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Каталонії". Серед найбільш доленосних референдумів у Каталонії можна назвати голосування 1 жовтня 2017 року. Близько 90 відсотків виборців, які в ньому взяли участь, проголосували за відокремлення від Іспанії. Щоправда у референдумі взяло участь лише 42 відсотка виборців. Результати цього референдуму регіональний парламент Каталонії використав як підставу для того, аби 27 жовтня 2017 року проголосити відокремлення регіону від Іспанії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії

Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії 28.09.2020

Голові уряду Каталонії Кіму Торрі заборонено обіймати державні посади упродовж 18 місяців. Це рішення може спричинити чергове загострення у протистоянні між Мадридом та Барселоною.
Лідер Каталонії розраховує домовитися з Мадридом про новий референдум

Лідер Каталонії розраховує домовитися з Мадридом про новий референдум 07.02.2020

Лідер Каталонії Кім Торра заявив, що хоче домовитися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом про дату референдуму. Торра вважає, що шлях Каталонії до незалежності є невідворотним.
Поліція намагається розблокувати автобан між Іспанією та Францією, перекритий каталонцями

Поліція намагається розблокувати автобан між Іспанією та Францією, перекритий каталонцями 12.11.2019

Прихильники незалежності Каталонії заблокували з обох боків трасу AP-7 на кордоні Франції та Іспанії. В операції з розблокування транспортної артерії беруть участь поліція Іспанії та Франції.
Протести в Каталонії: насильство спадає

Протести в Каталонії: насильство спадає 20.10.2019

У сьомий день протестів, викликаних судовими вироками лідерам руху за незалежність Каталонії, значних проявів насильства не спостерігалося.
Іспанія видала новий ордер на арешт екслідера Каталонії Пучдемона

Іспанія видала новий ордер на арешт екслідера Каталонії Пучдемона 14.10.2019

Іспанський суд видав міжнародний ордер на арешт колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона. У 2017-му такий ордер уже видавали, але потім він був скасований після рішення німецького суду.
В Іспанії засудили лідерів руху Каталонії за незалежність

В Іспанії засудили лідерів руху Каталонії за незалежність 14.10.2019

Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до ув'язнення на строки до 13 років.
Під час протестів у Барселоні постраждали десятки людей

Під час протестів у Барселоні постраждали десятки людей 22.12.2018

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Барселони на знак протесту проти проведення у місті виїзного засідання іспанського уряду. Під час акції постраждали понад 60 людей, 13 були затримані.
Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон заснував нову партію Заклик

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон заснував нову партію "Заклик" 28.10.2018

Партія "Заклик" має об'єднати усіх прихильників незалежності Каталонії та продовжити боротьбу за відділення регіону від Іспанії, заявив з Брюсселя екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон.
Прихильники незалежності Каталонії блокують дороги та залізниці

Прихильники незалежності Каталонії блокують дороги та залізниці 01.10.2018

У Каталонії активісти відзначили річницю референдуму про незалежність регіону перекриттям автошляхів та залізничних колій.
Пучдемон повернувся з Німеччини до Бельгії

Пучдемон повернувся з Німеччини до Бельгії 28.07.2018

Колишній лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон повернувся з Німеччини до Бельгії, де планує надалі займатися політикою.
Екс-лідер Каталонії Пучдемон повертається з Німеччини до Бельгії

Екс-лідер Каталонії Пучдемон повертається з Німеччини до Бельгії 25.07.2018

Після того, як німецький суд скасував постанову про екстрадицію до Іспанії колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона, він вирішив повернутися до Бельгії.
Новий уряд Іспанії хоче повернути Каталонії контроль над фінансами

Новий уряд Іспанії хоче повернути Каталонії контроль над фінансами 09.06.2018

Уряд соціаліста Педро Санчеса робить "жест нормалізації" щодо Каталонії, однак виключає проведення нового референдуму про незалежність регіону.
Новий каталонський уряд склав присягу та взяв курс на незалежність

Новий каталонський уряд склав присягу та взяв курс на незалежність 02.06.2018

Одразу після церемонії складання присяги новий уряд Каталонії під керівництвом Кіма Торри оголосив курс на незалежність та закликав Мадрид до діалогу.
Новий каталонський лідер узяв в уряд ув'язнених політиків

Новий каталонський лідер узяв в уряд ув'язнених політиків 19.05.2018

Всупереч застереженням Мадрида, новий керівник каталонського регіонального уряду Кім Торра призначив міністрами двох політиків, які перебувають за ґратами, і двох політиків-утікачів.
Бельгія відмовилася видати Іспанії трьох екс-міністрів уряду Каталонії

Бельгія відмовилася видати Іспанії трьох екс-міністрів уряду Каталонії 16.05.2018

Суд у Бельгії відмовив у видачі Мадриду трьох колишніх міністрів у каталонському уряді. Судді пояснили своє рішення допущеною помилкою у формальностях.

Каталонський парламент з першої спроби не обрав Кіма Торру головою уряду

Каталонський парламент з першої спроби не обрав Кіма Торру головою уряду 12.05.2018

Під час першого голосування в парламенті Каталонії кандидату на посаду голови уряду регіону Кіму Торрі забракло лічених голосів для абсолютної більшості. Наступне голосування має відбутися 14 травня.
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