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Референдум у Великобританії – форма безпосереднього волевиявлення громадян з найважливіших питань загальнодержавного, регіонального чи місцевого значення.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Великобританії". Серед найбільш доленосних референдумів у Великобританії можна виділити голосування 23 червня 2016 року про членство у Європейському Союзі. Більшість виборців виступили за те, аби Великобританія вийшла зі складу ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У західній практиці референдуми часом спричиняють хаос, як у випадку Brexit. Та іноді це спосіб сказати владі "досить", як це часом відбувається у Швейцарії. Але чи можна вирішити таким чином конфлікт на Донбасі?