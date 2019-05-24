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Референдум у Великобританії

Референдум у Великобританії – форма безпосереднього волевиявлення громадян з найважливіших питань загальнодержавного, регіонального чи місцевого значення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Великобританії". Серед найбільш доленосних референдумів у Великобританії можна виділити голосування 23 червня 2016 року про членство у Європейському Союзі. Більшість виборців виступили за те, аби Великобританія вийшла зі складу ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Референдум за мир на Донбасі: чи дійсно плебісцит є ефективним інструментом демократії

Референдум "за мир" на Донбасі: чи дійсно плебісцит є ефективним інструментом демократії 24.05.2019

У західній практиці референдуми часом спричиняють хаос, як у випадку Brexit. Та іноді це спосіб сказати владі "досить", як це часом відбувається у Швейцарії. Але чи можна вирішити таким чином конфлікт на Донбасі?
Британський парламент відмовився від другого референдуму щодо Brexit

Британський парламент відмовився від другого референдуму щодо Brexit 14.03.2019

Палата громад британського парламенту категорично відхилила можливість проведення у країні повторного референдуму про вихід з Євросоюзу.

Тереза Мей вимагає від ЄС нових пропозицій щодо угоди про Brexit

Тереза Мей вимагає від ЄС нових пропозицій щодо угоди про Brexit 21.09.2018

Перемовини з ЄС щодо Brexit зайшли у глухий кут, заявила Тереза Мей. ЄС не приймає план Лондона, а Мей відмовляється "ділити країну навпіл".

Коментар: Brexit - змарнований рік переговорів

Коментар: Brexit - змарнований рік переговорів 29.03.2018

12 місяців переговорів щодо Brexit наочно демонструють, що залишати ЄС - собі дорожче. Наступні 12 місяців варто використати для того, щоби Brexit зупинити, вважає Бернд Ріґерт.
Очільники ЄС закликали Великобританію швидше покинути об'єднання

Очільники ЄС закликали Великобританію швидше покинути об'єднання 24.06.2016

Затримка з переговорами щодо виходу Великобританії з Євросоюзу може без потреби подовжити невизначеність, наголошують глави провідних інституцій ЄС.
Brexit: європейські акції вже втратили 650 мільярдів євро своєї вартості

Brexit: європейські акції вже втратили 650 мільярдів євро своєї вартості 24.06.2016

Низка провідних європейських та світових індексів зазнали падіння на тлі оприлюднення офіційних результатів референдуму у Великобританії. Деякі з них, однак, дещо покращили позиції після заяви Кемерона.
Геращенко: Brexit може вплинути на безвізовий режим з Україною

Геращенко: Brexit може вплинути на безвізовий режим з Україною 24.06.2016

В Україні теж відреагували на результати британського референдуму. Президент Порошенко вірить, що ЄС знайде шлях до сердець євроскептиків, а віце-спікерка Геращенко вбачає загрозу для безвізового режиму.
Кемерон пообіцяв піти у відставку до жовтня

Кемерон пообіцяв піти у відставку до жовтня 24.06.2016

На тлі рішення референдуму про Brexit британський прем'єр анонсував свою відставку. Кемерон має намір піти з посади до жовтня.
Туск: Лідери ЄС обговорять наступного тижня майбутнє об'єднання - без Кемерона

Туск: Лідери ЄС обговорять наступного тижня майбутнє об'єднання - без Кемерона 24.06.2016

Президент Європейської Ради заявив про намір зберегти єдність 27-ми країн Європи. Brexit він вважає історичним моментом, але не часом для істеричних реакцій.
Світові ринки реагують падінням на новини щодо Brexit

Світові ринки реагують падінням на новини щодо Brexit 24.06.2016

Курс фунта стерлінгів побив 30-річний антирекорд, також знижуються провідні індекси на світових біржах. Різко подешевшала нафта.
Фінал битви за майбутнє Великобританії (відео)

Фінал битви за майбутнє Великобританії (відео) 20.06.2016

Напередодні референдуму 23 червня агітатори "за" і "проти" членства Великобританії в ЄС поновили свої кампанії. І ті, і інші грають на емоціях.

Виступ Савченко в ПАРЄ: "Тільки разом переможемо" - DW Новини (20.06.2016) 20.06.2016

Розколоте королівство: настрої британців за кілька днів до референдуму щодо Brexit. Півроку без грошей: чому уряд не платить переселенцям?

Фінал битви за майбутнє Великобританії (20.06.2016) 20.06.2016

Напередодні референдуму 23 червня агітатори за і проти перебування Великобританії в ЄС поновили свої кампанії. І ті, і інші грають на емоціях.
Коментар: Референдум про вихід Великобританії з ЄС слід перенести

Коментар: Референдум про вихід Великобританії з ЄС слід перенести 17.06.2016

Британську депутатку від Лейбористської партії Джо Кокс убито, ще одну людину поранено - референдум у Великобританії про вихід з ЄС затьмарено ненавистю. Далі так тривати не може, переконаний Бернд Ріґерт.
Шойбле: Референдум у Великобританії вплине на ЄС - незалежно від результату

Шойбле: Референдум у Великобританії вплине на ЄС - незалежно від результату 10.06.2016

Незалежно від того, яким буде результат майбутнього референдуму в Великобританії щодо Brexit, подальша інтеграція в межах Євросоюзу значно ускладниться, вважає міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле.
Опитування: У Великобританії зростає кількість прихильників Brexit

Опитування: У Великобританії зростає кількість прихильників Brexit 05.06.2016

Згідно з даними останнього опитування, Brexit готові підтримати 41 відсоток британців, проти нього - 43 відсотки. Попередні опитування демонстрували більшу перевагу останніх.
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