Референдум у Великобританії – форма безпосереднього волевиявлення громадян з найважливіших питань загальнодержавного, регіонального чи місцевого значення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "референдум у Великобританії". Серед найбільш доленосних референдумів у Великобританії можна виділити голосування 23 червня 2016 року про членство у Європейському Союзі. Більшість виборців виступили за те, аби Великобританія вийшла зі складу ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.