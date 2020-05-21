Ресторани та авіаперевезення: чергові послаблення карантину в Україні

В Україні з п'ятниці, 5 червня, за рішенням уряду набувають чинності подальші послаблення карантинних обмежень, запроваджених з метою стримування поширення коронавірусної інфекції. Зміни до відповідної постанови Кабмін вніс на засіданні 3 червня.

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Згідно із рішенням уряду, з 5 червня заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Обслуговування відвідувачів на відкритих майданчиках закладам громадського харчування дозволено з 11 травня.

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Також з 5 червня дозволяється проведення релігійних заходів у приміщеннях за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метрів. Особи старше 60 років з цього дня не повинні дотримуватися зобов'язання щодо самоізоляції.

Уряд дозволив з 5 червня відновити внутрішні авіаперевезення, міжнародні планують знову запустити з 15 червня. На 5 червня зі столичного аеропорту "Бориспіль" заплановано два внутрішні рейси: до Дніпра авіакомпанії Wind Rose та до Одеси "Міжнародних авіаліній України". З аеропорту "Київ" ("Жуляни") та аеропортів інших міст України рейсів поки не заплановано.

Нагадаємо, у рамках послаблення карантинних обмежень "Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення з 1 червня.

В умовах запровадженого урядом так званого адаптивного карантину рішення про послаблення обмежень в конкретному регіоні ухвалює регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, виходячи з епідемічної ситуації.

Під час робочої поїздки до Хмельницького 3 червня президент України Володимир Зеленський з чиновниками відвідав кав'ярню у місті. У відповідь на закиди щодо порушення карантину він, а також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевняли, що інспектували готовність закладів громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях з дотриманням протиепідемічних заходів.