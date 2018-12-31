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Репресії в Туреччині – політичні переслідування в Туреччині після спроби путчу 2016 року.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "репресії в Туреччині". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Від 7 до 43 років позбавлення волі загрожує 17 співробітникам опозиційної газети Cumhuriyet. Один з обвинувачених - екс-головний редактор видання Джан Дюндар. Він розповів DW про переслідування журналістів у Туреччині.