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Репресії в Туреччині

Репресії в Туреччині – політичні переслідування в Туреччині після спроби путчу 2016 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "репресії в Туреччині". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб

У 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб 31.12.2018

Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей.
У Туреччині звільнили понад 18 тисяч держслужбовців

У Туреччині звільнили понад 18 тисяч держслужбовців 08.07.2018

Перед запланованим скасуванням чинності режиму надзвичайного стану уряд Туреччини оголосив про звільнення ще 18 тисяч державних службовців. Близько половини звільнених - поліцейські.
Від авіаударів Туреччини на півночі Сирії продовжують гинути цивільні

Від авіаударів Туреччини на півночі Сирії продовжують гинути цивільні 29.01.2018

Авіаудари Туреччини на півночі Сирії призводять до загибелі все більшої кількості цивільних, повідомляють спостерігачі. Турецькі військові тим часом заявляють про відсутність жертв серед мирних жителів.
Ердоган заявив про прагнення покращити відносини з ЄС

Ердоган заявив про прагнення покращити відносини з ЄС 28.12.2017

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган назвав європейських лідерів своїми "старими друзями" і зазначив, що хоче покращити відносини з європейськими державами.
Берлін розраховує на справедливий процес у Стамбулі над правозахисником Штойдтнером

Берлін розраховує на справедливий процес у Стамбулі над правозахисником Штойдтнером 25.10.2017

У Стамбулі розпочався процес над німцем Петером Штойдтнером та ще десятьма правозахисниками, яких турецька влада звинувачує у співпраці з терористами.
Євросоюз обмежує Туреччині грошову допомогу як кандидату на членство в ЄС

Євросоюз обмежує Туреччині грошову допомогу як кандидату на членство в ЄС 20.10.2017

Туреччина отримуватиме менше коштів за програмами ЄС, передбаченими для кандидатів на членство в спільноті. Водночас грошова допомога Анкарі в рамках угоди щодо біженців не скорочуватиметься.
Затриманий в Києві громадянин ФРН перебуває на волі - адвокат

Затриманий в Києві громадянин ФРН перебуває на волі - адвокат 18.10.2017

Громадянин ФРН Кемаль К., якого у липні цього року затримали у Києві за запитом Туреччини за лінією Інтерполу, перебуває на волі і чекає на завершення екстрадиційної перевірки, повідомив його адвокат Дмитро Моргун.

У Туреччині правозахисникам загрожує 15 років ув'язнення

У Туреччині правозахисникам загрожує 15 років ув'язнення 08.10.2017

Прокуратура Туреччини просить суд призначити правозахисникам 15 років позбавлення волі. Серед підсудних - громадянин Німеччини та директорка турецького відділення Amnesty International.
Свобода слова по-турецьки: у Стамбулі розпочався суд над журналістами (відео)

Свобода слова по-турецьки: у Стамбулі розпочався суд над журналістами (відео) 24.07.2017

Від 7 до 43 років позбавлення волі загрожує 17 співробітникам опозиційної газети Cumhuriyet. Один з обвинувачених - екс-головний редактор видання Джан Дюндар. Він розповів DW про переслідування журналістів у Туреччині.

Переслідування журналістів у Туреччині: туманна справа проти Cumhuriyet

Переслідування журналістів у Туреччині: туманна справа проти Cumhuriyet 24.07.2017

Процес проти 17 співробітників газети Cumhuriyet ґрунтується на таких звинуваченнях, як ймовірна підтримка "терористичних організацій". Він вважається тестом стану турецької юстиції.

Президент Німеччини Штайнмаєр різко розкритикував турецького колегу Ердогана

Президент Німеччини Штайнмаєр різко розкритикував турецького колегу Ердогана 22.07.2017

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вказав на переслідування опозиції та критиків режиму турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Німеччина, за його словами, не може з цим змиритися.
У Стамбулі сотні тисяч демонстрантів вимагали справедливості

У Стамбулі сотні тисяч демонстрантів вимагали справедливості 09.07.2017

Масова демонстрація в Стамбулі стала завершенням "Маршу справедливості". Сотні тисяч прибічників опозиції вимагали від уряду припинити політичні переслідування.
Amnesty International: Масові звільнення в Туреччині порушують права людини

Amnesty International: Масові звільнення в Туреччині порушують права людини 22.05.2017

Правозахисники стверджують, що звільнення держслужбовців у Туреччини де-факто позбавило десятки тисяч осіб права на роботу.

У Туреччині звільнено майже чотири тисячі держслужбовців

У Туреччині звільнено майже чотири тисячі держслужбовців 29.04.2017

За підозрою в підтримці руху Фетхуллаха Гюлена в Туреччині з держслужби звільнили близько чотирьох тисяч службовців, у тому числі більше тисячі військових. Хвиля звільнень зачепила й міністерство юстиції Туреччини.
У Туреччині затримали вже більше 200 членів прокурдської партії, у тому числі нардепів

У Туреччині затримали вже більше 200 членів прокурдської партії, у тому числі нардепів 13.12.2016

У прокурдській Демократичній партії народів заявляють про затримання протягом доби майже 300 їхніх однопартійців. В турецькому МВС кажуть, що було затримано 235 осіб.
Турецька опозиція протестує проти закриття 370 неурядових організацій

Турецька опозиція протестує проти закриття 370 неурядових організацій 12.11.2016

Серед причин закриття турецьких неурядових організацій - підозри у зв'язках з терористами, заколотниками, курдами-екстремістами та лівими радикалами.
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