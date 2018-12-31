Репресії в Туреччині

Затриманий в Києві громадянин ФРН перебуває на волі - адвокат

Громадянин ФРН Кемаль К., якого у липні цього року затримали у Києві за запитом Туреччини за лінією Інтерполу, перебуває на волі і чекає на завершення екстрадиційної перевірки, повідомив його адвокат Дмитро Моргун.