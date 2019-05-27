 ″Репортери без кордонів″ вручили премію за свободу преси за 2019 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

"Репортери без кордонів" вручили премію за свободу преси за 2019 рік

Лауреатками премії Press Freedom Awards цього року стали журналістки з Саудівської Аравії, В'єтнаму та Мальти.

Репортери без кордонів роздали нагороди

"Репортери без кордонів" роздали нагороди

У Берліні ввечері в четвер, 12 вересня, відбулася урочиста церемонія вручення премії за свободу преси, яка щорічно присуджується міжнародною правозахисною організацією "Репортери без кордонів". З 1992 року її вручають "особливо сміливим і незалежним журналістам", чия робота "мала значний вплив на суспільство".

У 2019 році лауреатками премії стали блогерка і журналістка із Саудівської Аравії Еман аль-Нафджан та журналістки з Мальти Керолайн Маскат та В'єтнаму Фам Доан Транг.

На підсумкове рішення журі, головним чином, вплинули актуальні тенденції та гучні події, що відбулися за останній час в цих країнах. 

Рішення присудити премію в категорії "За відвагу" саудівській журналістці прямо пов'язане з вбивством журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні 2018 року, зазначив прессекретар "Репортерів без кордонів". Еман аль-Нафджан вважається жорстким критиком саудівської влади. Журналістка і блогерка активно виступала за дотримання в країні прав жінок - наприклад, щодо зняття заборони на водіння автомобіля, що в підсумку і сталося.

В'єтнамська блогерка Фам Доан Транг отримала премію в категорії "Вплив": вона активно бореться за дотримання у В'єтнамі громадянських прав. Країна досі вважається однією з найбільш репресивних у світі: незалежних ЗМІ тут немає, а одноосібно правляча Комуністична партія диктує журналістам, як і про що писати.

DW.COM

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"Ми хочемо домогтися того, щоб вільна преса у В'єтнамі стала реальністю", - зазначила Фам Доан Транг в інтерв'ю DW. Через її діяльність журналістку неодноразово били і незаконно затримували.

Журналістка з Мальти Керолайн Маскат отримала премію в категорії "За незалежність". Вона стала єдиною лауреаткою, яка була присутня на церемонії, оскільки її колегам з Саудівської Аравії та В'єтнаму заборонено виїжджати зі своїх країн. У 2017 році, після вбивства своєї колеги Дафне Каруани Галіції, яка звинувачувала в корупції сім'ю прем'єр-міністра країни, Керолайн Маскат створила незалежну онлайн-платформу The Shift News: на ній публікуються незалежні журналістські розслідування.

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