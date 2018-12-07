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Рекс Тіллерсон - американський політик і менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рекс Тіллерсон".
Американський політик і менеджер Рекс Тіллерсон очолював Державний департамент США після приходу до влади в США Дональда Трампа, а саме з 1 лютого 2017 року до 13 березня 2018 року. Раніше - з січня 2006 до січня 2017 року - Рекс Тіллерсон був головою ради директорів і головним керівником нафтової компанії "ExxonMobil". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Колишній постійний представник США при ООН Джон Болтон замінить на посаді радника президента США з питань національної безпеки генерала Герберта Макмастера. Це вже друга зміна на посаді за час президентства Трампа.