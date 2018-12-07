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Рекс Тіллерсон

Рекс Тіллерсон - американський політик і менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рекс Тіллерсон".

Американський політик і менеджер Рекс Тіллерсон очолював Державний департамент США після приходу до влади в США Дональда Трампа, а саме з 1 лютого 2017 року до 13 березня 2018 року. Раніше - з січня 2006 до січня 2017 року - Рекс Тіллерсон був головою ради директорів і головним керівником нафтової компанії "ExxonMobil". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Трамп відповів на критику Тіллерсона: Він був тупим як пень

Трамп відповів на критику Тіллерсона: "Він був тупим як пень" 07.12.2018

Колишній держсекретар Рекс Тіллерсон закинув Дональду Трампу, що той пропонував кроки, що порушують закон. У відповідь президент США назвав його "тупим як пень".
Сенат США затвердив Майка Помпео на посаді держсекретаря

Сенат США затвердив Майка Помпео на посаді держсекретаря 26.04.2018

Екс-директор ЦРУ став новим топ-дипломатом США. За призначення Майка Помпео проголосували 57 сенаторів, проти - 42.
Кандидатуру Помпео на пост держсекретаря США підтримали в комітеті Сенату

Кандидатуру Помпео на пост держсекретаря США підтримали в комітеті Сенату 24.04.2018

Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео, запропонованого президентом США Дональдом Трампом на посаду держсекретаря.
Від Дональда Трампа пішов радник з питань внутрішньої безпеки

Від Дональда Трампа пішов радник з питань внутрішньої безпеки 10.04.2018

Том Боссерт залишає посаду радника президента США з питань внутрішньої безпеки, повідомили в Білому домі. Минулого місяця пішов з посади і радник з нацбезпеки Герберт Макмастер.
Минув лише рік: Трамп звільнив радника з нацбезпеки, що був наступником Флінна

Минув лише рік: Трамп звільнив радника з нацбезпеки, що був наступником Флінна 23.03.2018

Колишній постійний представник США при ООН Джон Болтон замінить на посаді радника президента США з питань національної безпеки генерала Герберта Макмастера. Це вже друга зміна на посаді за час президентства Трампа.
Коментар: Тіллерсона викинули - суперечок у Білому домі більше не буде

Коментар: Тіллерсона викинули - суперечок у Білому домі більше не буде 14.03.2018

Зі звільненням Тіллерсона США втрачають адекватний голос в адміністрації Трампа. Його наступник у Державному департаменті - сумлінний виконавець волі американського президента, переконана Александра фон Намен.

Білий дім Трампа: робота на виліт

Білий дім Трампа: робота на виліт 14.03.2018

Очільник ФБР, директорка з комунікацій, економічний радник - жоден з них більше не працює на президента Трампа. Хтось пішов у відставку добровільно, когось звільнили. Уряд США нестабільний, як ніколи раніше.

Тіллерсон на прощання нагадав про необхідність відповісти на дії Росії

Тіллерсон на прощання нагадав про необхідність відповісти на дії Росії 13.03.2018

Під час прощальної промови звільнений з посади держсекретаря США Рекс Тіллерсон наголосив на важливості дипломатії у відносинах США з партнерами та нагадав Вашингтону про кроки у відповідь на дії Росії.
Майк Помпео: яструб у кріслі держсекретаря США

Майк Помпео: "яструб" у кріслі держсекретаря США 13.03.2018

Прибічник політики Трампа, противник ядерної угоди з Іраном та жорсткий до підлеглих - так характеризують чинного директора ЦРУ Майка Помпео, який має зайняти посаду держсекретаря США.

І ти, Тіллерсоне..? Найгучніші відставки в команді Трампа (13.03.2018) 13.03.2018

Рекс Тіллерсон втратив посаду держсекретаря США в команді Дональда Трампа. Це не перша відставка в Білому домі. Найгучніші звільнення довкола Трампа - у добірці DW.
Трамп пояснив звільнення Тіллерсона розбіжностями у поглядах

Трамп пояснив звільнення Тіллерсона "розбіжностями у поглядах" 13.03.2018

Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього зі звільненим держсекретарем були розбіжності у поглядах. В американському МЗС стверджують, що Рекс Тіллерсон нічого не знав про звільнення.
Трамп звільнив Тіллерсона з посади держсекретаря

Трамп звільнив Тіллерсона з посади держсекретаря 13.03.2018

Замість Рекса Тіллерсона новим держсекретарем США стане чинний директор ЦРУ Майк Помпео. А ЦРУ має вперше в історії очолити жінка.
Американська Exxon виходить з бізнесу з Роснефтью

Американська Exxon виходить з бізнесу з "Роснефтью" 01.03.2018

Американська нафтова компанія Exxon виходить з проектів з росіянами з 2014 року. Розробка "Сахаліну-1", утім, триватиме.
Тіллерсон закликав продовжувати боротьбу проти ІД

Тіллерсон закликав продовжувати боротьбу проти ІД 13.02.2018

Держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав усіх членів коаліції з боротьби із "Ісламською державою" допомогти територіям, які були звільнені від терористів. За його словами, боротьбу з терористами ще не завершено.
США розмірковують над санкціями проти нафтової індустрії Венесуели

США розмірковують над санкціями проти нафтової індустрії Венесуели 05.02.2018

Вашингтон украй незадоволений діями режиму Ніколаса Мадуро. США не виключають санкцій проти надважливої для латиноамериканської країни нафтової промисловості.
Тіллерсон: США занепокоєні активністю Росії у Західній півкулі

Тіллерсон: США занепокоєні активністю Росії у Західній півкулі 02.02.2018

Тіллерсон вирушив у турне Латинською Америкою. У регіоні, вважає він, небезпеку становить зростання впливу Китаю та Росії.
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