Рекс Тіллерсон - американський політик і менеджер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рекс Тіллерсон".

Американський політик і менеджер Рекс Тіллерсон очолював Державний департамент США після приходу до влади в США Дональда Трампа, а саме з 1 лютого 2017 року до 13 березня 2018 року. Раніше - з січня 2006 до січня 2017 року - Рекс Тіллерсон був головою ради директорів і головним керівником нафтової компанії "ExxonMobil". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.