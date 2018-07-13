 Рекордна спека в Японії: загинули десятки людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Рекордна спека в Японії: загинули десятки людей

Температура повітря у Японії досягла рекордних 41,1 градуса Цельсія. Від наслідків спеки в країні загинули вже десятки людей.

В Японії температура підвищилась до рекордного рівня

В Японії температура підвищилась до рекордного рівня

В Японії зафіксована рекордно висока температура. У місті Кумагая поблизу Токіо у понеділок, 23 липня, стовпчик термометра піднявся до 41,1 градуса за Цельсієм, що стало рекордом за всю історію спостережень в країні, повідомила метеорологічна агенція.

Температура у префектурах Токіо, Гіфу та Сайтама досягла 40 градусів. У 927 районах температура досягла 35 градусів вище нуля.

За останній місяць в країні померли десятки людей, переважно через наслідки теплових ударів, повідомляє агентство dpa. У тому числі троє померли у понеділок, 23 липня, і 11 людей - у минулу суботу. Більшість із померлих були похилого віку. За перші два тижні липня близько 12 тисяч людей були госпіталізовані.

DW.COM

Імовірно, більше чотирьох десятків біженців загинули через спеку в пустелі в Нігері та брак води. Фахівці вивчають обставини трагедії. (01.06.2017)

Через спричинені рясними опадами повені та зсуви ґрунту на заході Японії загинули вже близько 200 осіб. Десятки людей і досі вважаються зниклими безвісти. (12.07.2018)

Токійський пожежний департамент повідомив, що 22 липня було відправлено за викликом 3125 автомобілів швидкої допомоги, що стало добовим рекордом з початку надання екстреної медичної допомоги в 1936 році. Влада закликала громадян бути обережними, пити багато води та уникати непотрібних виходів на вулицю. Очікується, що спека триматиметься до кінця липня.

Нагадаємо, на початку липня унаслідок тривалих сильних злив та спричинених ними повеней і зсувів ґрунту в західній частині Японії загинули щонайменше 199 осіб. Близько 10 тисяч осіб були змушені залишити свої будинки.

Дивитись відео 02:10
Now live
02:10 хв

"Катастрофічне" літо: аномальна спека, землетруси, буревії (07.09.2017)

Аудіо й відео до теми

"Катастрофічне" літо: аномальна спека, землетруси, буревії (07.09.2017)  

Докладно

Месут Езіл

Гучне прощання Месута Езіла

Коментар спортивного оглядача DW Томаса Кляйна. 

Крістін Лагард

МВФ застерігає від втрат через торговельну війну

Торговельний конфлікт між США, ЄС та КНР може завдати світовій економіці багатомільярдної шкоди, кажуть у МВФ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  