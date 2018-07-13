Рекордна спека в Японії: загинули десятки людей

В Японії зафіксована рекордно висока температура. У місті Кумагая поблизу Токіо у понеділок, 23 липня, стовпчик термометра піднявся до 41,1 градуса за Цельсієм, що стало рекордом за всю історію спостережень в країні, повідомила метеорологічна агенція.

Температура у префектурах Токіо, Гіфу та Сайтама досягла 40 градусів. У 927 районах температура досягла 35 градусів вище нуля.

За останній місяць в країні померли десятки людей, переважно через наслідки теплових ударів, повідомляє агентство dpa. У тому числі троє померли у понеділок, 23 липня, і 11 людей - у минулу суботу. Більшість із померлих були похилого віку. За перші два тижні липня близько 12 тисяч людей були госпіталізовані.

Токійський пожежний департамент повідомив, що 22 липня було відправлено за викликом 3125 автомобілів швидкої допомоги, що стало добовим рекордом з початку надання екстреної медичної допомоги в 1936 році. Влада закликала громадян бути обережними, пити багато води та уникати непотрібних виходів на вулицю. Очікується, що спека триматиметься до кінця липня.

Нагадаємо, на початку липня унаслідок тривалих сильних злив та спричинених ними повеней і зсувів ґрунту в західній частині Японії загинули щонайменше 199 осіб. Близько 10 тисяч осіб були змушені залишити свої будинки.