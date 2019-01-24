 Рекордна спека в Австралії: температура сягнула 50 градусів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

Рекордна спека в Австралії: температура сягнула 50 градусів

Температура повітря у південній Австралії перевищила 49 градусів, що стало рекордом за останні 80 років. Через спеку з дерев падають кажани та плавиться асфальт.

Австралійці перечікують аномальну спеку на пляжах

Австралійці перечікують аномальну спеку на пляжах

Температура повітря у південній Австралії у четвер, 24 січня, перевищила 49 градусів за Цельсієм та досягла рекордного рівня. Метеорологічне бюро повідомило, що на північ від міста Аделаїда температура становить 49,1 градуса, а в самому місті - 46,6 градуса, що перевищило рекордний показник 1939 року, передає агенція AFP.

Окрім того, власні температурні рекорди побиті вже в 13 містах в південній Австралії. У деяких штатах очікується, що до кінця дня температура сягне 50 градусів. Державні органи охорони здоров'я повідомили, що за останню добу медичну допомогу через перегрівання отримали 44 людини. Там закликали слідкувати за станом людей похилого віку та тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що від спеки в деяких регіонах країни навіть плавиться асфальт. Вночі температура повітря сягає подекуди 36 градусів. Через спеку були скасовані деякі маршрути автобусів, пасажири користуються трамваями або потягами. Тисячі людей перечікують рекордну спеку на пляжах та у торгових центрах. У деяких місцях людям роздають безкоштовне пиво.

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Метеорологи кажуть про поступове припинення опадів у регіонах, котрі потерпають від аномальних снігопадів. До вечора вівторка в Австрії можуть відкрити заблоковані дороги. (15.01.2019)

З Міжнародної космічної станції німецький астроавт Александер Ґерст побачив Німеччину такою як ніколи - пожухлу і висохлу через хвилю спеки. Однак ситуація має покращитись, перш ніж він завершить місію. (09.08.2018)

Аварійні служби країни знаходяться в стані готовності, оскільки у 13 районах існує загроза лісових пожеж.

Окрім того, місцева влада попередила, що через перегрівання з дерев падають сотні кажанів та закликала жителів уникати контактів з тваринами.  Минулого тижня в східній Австралії на берегах річок було виявлено мільйони загиблих риб.

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Літо-2018: Україна тоне від дощів, Західна Європа горить від спеки (24.07.2018)

  • Спека в Німеччині

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  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

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  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

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    У аеропорту Ганновера приказка-жарт стала реальністю. Аномально висока температура повітря призвела до пошкоджень покриття злітно-посадкової смуги. Адміністрація аеропорту скасувала через це загалом 85 рейсів.

  • Спека в Німеччині

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Вода стає дефіцитною

    Скрізь у Німеччині спека завдала величезних збитків сільському господарству: як рослинництву, так і тваринництву. Керівництво Спілки селян Німеччини наполягає на оголошенні надзвичайного стану в окремих регіонах, що найбільше потерпають від безводдя й спеки.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

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    За тривалої посухи пшениця, ячмінь та жито настільки посохли, що можуть від найменшої іскринки запалати не гірше, ніж сухий очерет. Тож тепер у ФРН нерідко на полях разом з комбайнами та тракторами можна побачити й пожежні машини, що боряться з вогнем.

  • Пожежа

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Басейни - не лише для купання

    Зараз у німецьких пожежників роботи стільки, що для поповнення запасу води доводиться імпровізувати. Приміром, в одному з поселень в федеральній землі Саксонія-Ангальт місцеві пожежники набирають воду прямо з місцевого басейну. А що робити, якщо навколо палають десятки гектарів лісових та сільськогосподарських площ.

  • Пляж

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    На пляжах яблуку ніде впасти

    Практично на всіх пляжах півночі Німеччини зайнятий кожний квадратний сантиметр. Адже всі, хто може, рятуються від спеки втечею до моря.

  • Зоопарк

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Морозиво у зоопарку

    Сонце пече так немилосердно, що й тварини з води не вилазять. Ось ця біла ведмедиця на ім'я Тоня з Берлінського зоопарку отримує регулярно в спеку порцію фруктового морозива. Ним Тоня ласує навіть під водою.

  • Спека

    Німеччина в гарячих обіймах спеки

    Спекотне майбутнє

    Спекотливе за теперішніми мірками літо вже за 30 років може стати нормою. Дослідники Потсдамського кліматологічного інституту прогнозують настання дедалі частіших періодів екстремальної спеки.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Німеччина в гарячих обіймах спеки

Літньою ідилією і не пахне! Сонце пече, наче скажене. Через спеку й брак опадів зелені німецькі ландшафти скидаються на обпечені сонцем степи. Асфальт репає, поля й ліси горять. А люди і звірі йдуть до води. (07.08.2018)  

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