Рекордна спека в Австралії: температура сягнула 50 градусів

Температура повітря у південній Австралії у четвер, 24 січня, перевищила 49 градусів за Цельсієм та досягла рекордного рівня. Метеорологічне бюро повідомило, що на північ від міста Аделаїда температура становить 49,1 градуса, а в самому місті - 46,6 градуса, що перевищило рекордний показник 1939 року, передає агенція AFP.

Окрім того, власні температурні рекорди побиті вже в 13 містах в південній Австралії. У деяких штатах очікується, що до кінця дня температура сягне 50 градусів. Державні органи охорони здоров'я повідомили, що за останню добу медичну допомогу через перегрівання отримали 44 людини. Там закликали слідкувати за станом людей похилого віку та тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що від спеки в деяких регіонах країни навіть плавиться асфальт. Вночі температура повітря сягає подекуди 36 градусів. Через спеку були скасовані деякі маршрути автобусів, пасажири користуються трамваями або потягами. Тисячі людей перечікують рекордну спеку на пляжах та у торгових центрах. У деяких місцях людям роздають безкоштовне пиво.

Аварійні служби країни знаходяться в стані готовності, оскільки у 13 районах існує загроза лісових пожеж.

Окрім того, місцева влада попередила, що через перегрівання з дерев падають сотні кажанів та закликала жителів уникати контактів з тваринами. Минулого тижня в східній Австралії на берегах річок було виявлено мільйони загиблих риб.



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