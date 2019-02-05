Рейтинг ООН: Україна - найменш щаслива країна Європи

Фінляндія посіла перше місце в рейтингу найщасливіших країн світу, який був складений Підрозділом ООН з пошуку рішень для стабільного розвитку (United Nations Sustainable Development Solutions Network). Згідно зі щорічною доповіддю організації World Happiness Report 2019, що була оприлюднена в середу, 20 березня, в Міжнародний день щастя, до десятки найщасливіших країн світу увійшли також Данія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Нова Зеландія, Канада та Австрія.

Україна у рейтингу посіла 133-тє місце - найнижчу сходинку серед усіх європейських держав. У рейтингу, до якого загалом входять 156 держав світу, Україна розташувалася між Чадом (132 місце) та Ефіопією (134). Росія опинилася на 68-му місці, Молдова - на 71-му, Білорусь - 91-му, Грузія - 119-му.

Німеччина у рейтингу посідає 17-ту сходинку, Сполучені Штати Америки - 19-ту, Китай - 93-тю. Замикають рейтинг Південний Судан (156 місце), Центральна Африканська республіка (155) та Афганістан. Серед держав-членів Організації економічного співробітництва та розвитку найменш щасливими виявилися Греція (82 місце) та Туреччина (79).

Для розрахунку рівня щастя експерти враховували низку чинників: ВВП на душу населення, тривалість життя, щедрість, соціальну підтримку, а також свободу і корупцію в частині впливу на ухвалення важливих життєвих рішень. Кожен з цих факторів оцінювався за десятибальною шкалою, після чого виводився середній для країни бал.