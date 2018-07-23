Рейтинг блоку Меркель впав до найнижчого рівня за останні 12 років

Рейтинг німецького блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), очолюваного канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel), впав до 29 відсотків. Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Emnid, опубліковані у неділю, 29 липня, виданням Bild am Sonntag.
Це стало найнижчим показником для блоку з 2006 року. За даними видання, за тиждень рейтинг союзу Меркель впав на один процентний пункт.
Утім, рейтинг блоку ХДС/ХСС залишається суттєво вищим, ніж у конкурентів. Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка разом із ХДС/ХСС формує урядову коаліцію, становив 18 відсотків, а партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) - 15 відсотків. Рівень підтримки Зелених - 14 відсотків, Ліва партія має 10 відсотків підтримки, а Вільна демократична партія (ВДП) - дев'ять відсотків.
Як повідомлялось раніше, згідно з даними соціологічного опитування Deutschlandtrend німецької суспільно-правової медіакомпанії ARD, оприлюдненому на початку липня, близько 78 відсотків респондентів зазначили, що вони незадоволені або радше незадоволені роботою нинішнього уряду Німеччини.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Партія захисту тварин
У Німеччині захисники прав тварин часом перекривають цілі шосе, щоб жаби могли спокійно їх перетнути. Тому не дивно, що існує така партія, як "Людина Довкілля Захист тварин". Але, можливо, партія Зелених, яка є значно більшою, просто трохи перетягнула до себе електорат. У 2013 році Партія захисту тварин набрала лише 140 тисяч голосів з понад 62-х мільйонів німецьких виборців.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Республіканці
Це трохи збиває з пантелику. Німеччина має своїх республіканців - REP, як їх тут називають, не мають жодного відношення до партії президента США Дональда Трампа. Німецькі республіканці - це праві націоналісти, які називають себе "консервативними патріотами" і кажуть, що борються за "збереження своєї культури і самобутності".
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Партія
Так, ця партія називається просто Партія. Вона була заснована 2004 року редакторами німецького сатиричного журналу "Титанік". Голова Партії Мартін Зоннеборн (Martin Sonnenborn) здобув для Партії місце в Європарламенті у 2014 році. Можливо, це поліпшить результати Партії на майбутніх виборах до Бундестагу, адже на минулих виборах вона набрала менше 79 тисяч голосів.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Партія "Референдум"
Для партії, яка вважає "демократію через референдуми - політикою для народу", Швейцарія є яскравим прикладом для наслідування. Політики німецької партії "Референдум" хочуть, щоб всі політичні рішення ухвалював народ. Вони кажуть, що це демократизує "владу партій" і призведе до політики, орієнтованої на виборця, а не фармацевтичних чи банківських лобістів.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Марксистсько-леніністська партія Німеччини
МЛПН - невеличка партія, хоча половина Німеччини колись була комуністичною: коли країна з 1949 до 1989 року була розділеною, Східна Німеччина була під владою Соціалістичної єдиної партії Німеччини. Сьогодні ультраліва МЛПН не відіграє якоїсь ролі в німецькій політиці. На останніх виборах до Бундестагу вона отримала лише 24 тисячі голосів.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Союз Х
"Союз Х" (Bündnis C) - це християнська партія, створена в 2015 році шляхом об'єднання християнсько-фундаменталістської Партії християн-послідовників Біблії та Партії праці, довкілля і сім'ї. Партія виступає за те, що вони називають біблійними цінностями: верховенство права, шлюб, сім'ю та захист Божого творіння.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Гуманісти
Не дивно, що в країні, якою дуже часто керують християнські демократи, так звана Партія гуманістів діє лише в кількох регіонах. Гаслом партії, заснованої у 2014 році з менше ніж 200 членами, є: "Свобода, справедливість, прогрес". Довгострокова програма партії розглядає, зокрема, такий аспект, як припинення фінансування державою церкви в Німеччині.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
В-Партія³
Партія В в кубі (V-Partei³), з німецької Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer перекладається як Партія для змін, вегетераіанців та веганів. Заснована в 2016 році на найбільшому в Європі веганському ярмарку Veggieworld у Мюнхені, партія налічує близько 1200 членів. Вони хотіли б, щоб до 2030 року всі м'ясні магазини вийшли з бізнесу, відповідно до їхнього гасла: "Ми любимо життя".
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
"Союз за безумовний базовий дохід"
Кілька країн розробили пілотні проекти базових доходів, і нова німецька партія "Союз за безумовний базовий дохід" домагаються того ж самого - базового доходу для кожного, незалежно від того, працює людина чи ні. Виборці у всіх 16 федеральних землях можуть віддати голос за цей союз, навіть якщо й незрозуміло: як партія буде фінансувати такі доходи і яку суму вони складатимуть.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Гірська партія
Гірська партія не має нічого спільного з альпінізмом. Вона базується в Берліні. У союзі з Надпартією (Über-Partei) Гірська партія нарешті привернула увагу виборців - з четвертої спроби. Її члени говорять про себе як про "художників, колишніх сквотерів, постійних змінювачів роботи, журналістів та інших творчих людей". Передвиборні плакати вони малюють власноруч. Ідеологія - альтернативні ліві.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Урбан. Хіп-хоп партія
Ще одна, локалізована лише в Берліні партія - це Урбан. Хіп-хоп партія. Вона нараховує 253 члени і хоче поширити те, що її учасники вважають хіп-хоп цінностями: повагу, почуття спільності і творчість. У програмі партії особлива увага приділяється боротьбі з расизмом та дискримінацією.
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Німецькі політичні партії, про які ви, можливо, ніколи й не чули
Пенсіонери
Виборці більше не побачать цю партію в бюлетенях на виборах до Бундестагу-2017: німецька Партія пенсіонерів пішла на пенсію. На виборах 2013 року вона отримала лише 25 тисяч голосів і в 2016 році партійні чиновники вирішили розпустити партію назавжди.
Автор: Карла Бляйкер, Даґмар Брайтенбах, Аліса Орлова