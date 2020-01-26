Рейс з Уханю: чи готова Україна до коронавірусу (відео)

В Україні очікують літак з Уханю, яким українців евакуюють з Китаю. DW з'ясовувала, наскільки великою є загроза поширення коронавірусу в Україні і чи готові швидкі та лікарні до імовірних викликів?
Хоча наразі, за офіційними даними, випадків вірусу з китайського Уханю ані в Києві, ані в інших регіонах не виявлено, усі швидкі в країні переведені в режим підвищеної готовності. Відповідно до плану, розробленого МОЗ, саме вони мають доправляти до лікарень пацієнтів з підозрою на коронавірус. У кожному великому місті для цього виділені по дві бригади швидких. Лікарі та фельдшери пройшли відповідне навчання і мають виїжджати в костюмах протиепідемічного захисту.
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