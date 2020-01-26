Рейс з Уханю: чи готова Україна до коронавірусу (відео)

Хоча наразі, за офіційними даними, випадків вірусу з китайського Уханю ані в Києві, ані в інших регіонах не виявлено, усі швидкі в країні переведені в режим підвищеної готовності. Відповідно до плану, розробленого МОЗ, саме вони мають доправляти до лікарень пацієнтів з підозрою на коронавірус. У кожному великому місті для цього виділені по дві бригади швидких. Лікарі та фельдшери пройшли відповідне навчання і мають виїжджати в костюмах протиепідемічного захисту.