 Рейс з Уханю: чи готова Україна до коронавірусу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.02.2020

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Політика й суспільство

Рейс з Уханю: чи готова Україна до коронавірусу (відео)

В Україні очікують літак з Уханю, яким українців евакуюють з Китаю. DW з'ясовувала, наскільки великою є загроза поширення коронавірусу в Україні і чи готові швидкі та лікарні до імовірних викликів?

Саме швидкі мають доправляти до лікарень пацієнтів з підозрою на коронавірус (Fotokon - Fotolia)

Саме швидкі мають доправляти до лікарень пацієнтів з підозрою на коронавірус

Хоча наразі, за офіційними даними, випадків вірусу з китайського Уханю ані в Києві, ані в інших регіонах не виявлено, усі швидкі в країні переведені  в режим підвищеної готовності. Відповідно до плану, розробленого МОЗ, саме вони мають доправляти до лікарень пацієнтів з підозрою на коронавірус. У кожному великому місті для цього виділені по дві бригади швидких. Лікарі та фельдшери пройшли відповідне навчання і мають виїжджати в костюмах протиепідемічного захисту.

DW.COM

Епідемія коронавірусу: в Китаї вже понад 2000 загиблих

Протягом останньої доби у КНР зафіксували 136 смертей від коронавірусу, загальна кількість жертв хвороби перевищила дві тисячі осіб. Тим часом у Японії з борту борту лайнера Diamond Princess зійшла перша група пасажирів. (19.02.2020)  

Як захиститися від коронавірусу? Практичні поради

У зв'язку зі швидким поширенням коронавірусу з Китаю люди шукають індивідуальні засоби захисту. Наскільки ефективні маски або респіратори і які з них краще? (14.02.2020)  

У Німеччині виписали першого пацієнта, який вилікувався від коронавірусу

Першого з 16-ти пацієнтів у Німеччині, які заразилися новим коронавірусом, виписали з лікарні. Більшість заражених пов'язані з фірмою Webasto. Лікарі кажуть про стабільний стан також інших пацієнтів. (13.02.2020)  

Евакуйованих з Китаю українців привезуть в Україну вранці 20 лютого

Після повернення до України з Китаю пасажири та екіпаж літака протягом двох тижнів перебуватимуть на карантині. Президент України Володимир Зеленський закликав не політизувати евакуацію українців з Уханя. (18.02.2020)  

Аудіо й відео до теми

Роботи допомогають лікувати коронавірус (06.02.2020)  

Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)  

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