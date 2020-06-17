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Рейдерство

Рейдерство – протиправне поглинання та захоплення підприємств.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рейдерство". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв'ю з міністром юстиції (відео)

Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв'ю з міністром юстиції (відео) 17.06.2020

Міністр юстиції України Денис Малюська в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про велику в'язничну реформу, навіщо платні камери в СІЗО, які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах.

Замість масових посадок - воля з обмеженнями. Міністр юстиції України про реформу правосуддя в інтерв'ю DW (16.06.2020) 16.06.2020

Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Зеленський підписав указ про протидію рейдерству

Зеленський підписав указ про протидію рейдерству 22.07.2019

За даними офісу президента, за останні шість років в Україні відбулось понад три тисячі рейдерських захоплень. Новий указ має допомогти боротися з такими злочинами.

"Країна в смартфоні": команда Зеленського обіцяє оцифрувати Україну (25.06.2019) 25.06.2019

Е-вибори, е-малятко, е-уряд. "Цифровий" радник нового президента України Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв'ю DW про про амбітну реформу, яка зробить електронними всі державні послуги, щоб українці нарешті забули про чиновників і корупцію.

Українська поліція перевіряє пожежу на виноградниках Шабо

Українська поліція перевіряє пожежу на виноградниках Шабо 25.08.2018

Вогонь винищив близько 20 гектарів виноградників у Шабо Одеської області, заявляє винороб Крістоф Лакарен. Натомість поліція каже про пожежу, від якої виноградники не постраждали.
Словацький вестерн: як рейдери віджимають поля у фермерів

Словацький вестерн: як рейдери "віджимають" поля у фермерів 05.04.2018

Вбивство журналіста Куціяка змінило Словаччину. Країна протестує проти корупції та мафіозних мереж, уряд пішов у відставку. Репортер DW Карл Гаренброк проїхався країною та побачив страх в очах громадян.
Експерти: Рейдерство до цих пір відлякує інвесторів

Експерти: Рейдерство до цих пір відлякує інвесторів 25.08.2016

За роки незалежності України рейдери захопили майна на десятки мільярдів доларів, підрахували дослідники. Вони зазначають, що власність не захищена від рейдерства в Україні й сьогодні.
Останні публікації Павла Шеремета: про корупцію, рейдерство і сваволю силовиків

Останні публікації Павла Шеремета: про корупцію, рейдерство і сваволю силовиків 21.07.2016

Однією з версій убивства Павла Шеремета є його професійна діяльність. І хоча гучних розслідувань він останнім часом не проводив, багато писав про рейдерів, корупціонерів та нечистоплотних силовиків.
Іноземні інвестори скаржаться на розбій в Україні

Іноземні інвестори скаржаться на "розбій" в Україні 04.04.2013

Київський суд забрав у компанії Swissport її українську "дочку". Швейцарці заявляють про "розбій" і мільйонні втрати. Юристи здивовані, хоч і називають корупцію в судочинстві буденним явищем.
«Маски-шоу» з відомим українським виробником мінеральних вод

«Маски-шоу» з відомим українським виробником мінеральних вод 13.11.2012

У заводів з виробництва мінеральних вод у Миргороді, Трускавці та Моршині проблеми з податківцями. Арештовано майно і рахунки. Роботодавці називають дії контролюючих органів неадекватними.
Наукове дослідження: рейдерство сільськогосподарських земель в Україні має глобальний вплив

Наукове дослідження: рейдерство сільськогосподарських земель в Україні має глобальний вплив 19.01.2012

В Україні формально діє мораторій на продаж землі, втім де-факто земля продається й купується, а також захоплюється, що має згодом вплив на світові харчові резерви. Про це йдеться у дослідженні голландських науковців.
У Києві знову викидають з приміщень заклади культури

У Києві знову викидають з приміщень заклади культури 08.11.2011

Київська міліція зупинила ремонтні роботи у приміщенні капели імені Ревуцького та видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Музиканти та співробітники видавництва заявляють про спробу захоплення приміщень бізнес-структурами.
Харківська «Асканія-Нова у мініатюрі» під загрозою зникнення

Харківська «Асканія-Нова у мініатюрі» під загрозою зникнення 29.08.2011

Майже два місяці ніхто не годує та не опікується тваринами та птахами, що мешкають у Старосалтівському розпліднику під Харковом. Екологи закликають обласну владу запобігти зникненню «куточка справжньої природи».
Боротьба з корупцією: «Коли в тебе відбирають бізнес, європейські закони не допоможуть»

Боротьба з корупцією: «Коли в тебе відбирають бізнес, європейські закони не допоможуть» 29.10.2010

Європейське законодавство не допоможе Україні побороти корупцію, якщо у керівництва країни не буде політичної волі до глибоких перетворень. На цьому наголошували експерти на конференції «Київський діалог».
Рейдерство в Україні набуло загрозливих масштабів

Рейдерство в Україні набуло загрозливих масштабів 17.03.2009

Рейдерство в Україні набуло загрозливих масштабів, заявляють в Антирейдерському союзі підприємців. За їхніми даними, від атак потерпають не лише вітчизняні структури, а й іноземні компанії, що працюють в Україні.