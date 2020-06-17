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Рейдерство – протиправне поглинання та захоплення підприємств.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рейдерство". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Е-вибори, е-малятко, е-уряд. "Цифровий" радник нового президента України Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв'ю DW про про амбітну реформу, яка зробить електронними всі державні послуги, щоб українці нарешті забули про чиновників і корупцію.
В Україні формально діє мораторій на продаж землі, втім де-факто земля продається й купується, а також захоплюється, що має згодом вплив на світові харчові резерви. Про це йдеться у дослідженні голландських науковців.
Європейське законодавство не допоможе Україні побороти корупцію, якщо у керівництва країни не буде політичної волі до глибоких перетворень. На цьому наголошували експерти на конференції «Київський діалог».