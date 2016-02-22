"Революційні праві сили" (РПС)

Революційні праві сили – українська праворадикальна організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Революційні праві сили". За повідомленнями українських ЗМІ, до складу "Революційних правих сил" (РПС) входять представники кількох колишніх батальйонів "Правого сектора". За даними Служби безпеки України, лави РПС налічують 80 осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.