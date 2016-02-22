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"Революційні праві сили" (РПС)

Революційні праві сили – українська праворадикальна організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Революційні праві сили". За повідомленнями українських ЗМІ, до складу "Революційних правих сил" (РПС) входять представники кількох колишніх батальйонів "Правого сектора". За даними Служби безпеки України, лави РПС налічують 80 осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Протести на Майдані вщухають

Протести на Майдані вщухають 22.02.2016

Протести на Майдані у Києві уверечі 21 лютого затихли. Серед учасників безстрокової акції панує розгубленість. На ніч тут лишалось близько ста людей. Поліція заявляє про відсутність правопорушень під час акції.
Організатори віча на Майдані оголосили свої вимоги

Організатори віча на Майдані оголосили свої вимоги 21.02.2016

Представники "Революційних правих сил" оголосили під час віча на Майдані Незалежності свої вимоги. Серед них, зокрема, запровадження воєнного стану у Донбасі та Криму та денонсація мінських угод.
У Києві на Майдані Незалежності розпочалося організоване РПС віче

У Києві на Майдані Незалежності розпочалося організоване РПС віче 21.02.2016

На Майдані Незалежності розпочалося віче, організоване "Революційними правими силами". Активісти організації залишаються у готелі "Козацький".
В МВС і Міноборони виключають силові акції проти мітингувальників на Майдані

В МВС і Міноборони виключають силові акції проти мітингувальників на Майдані 21.02.2016

У міністерствах оборони та внутрішніх справ України виключають застосування насильства проти представників "Революційних правих сил", які розмістили свій штаб у готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві.