"Реанімаційний пакет реформ"

Медреформа на канікулах: що завадило Раді проголосувати за новий закон

Український парламент не встиг проголосувати за медичну реформу до літніх канікул. DW з'ясовувала, чому так сталося і чи є ще шанс запустити реформу, як планувалося, вже з 1 січня 2018 року.