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"Реанімаційний пакет реформ"

Реанімаційний Пакет Реформ – громадське об'єднання.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Реанімаційний Пакет Реформ". Під дахом Реанімаційного Пакету Реформ (РПР) об'єднались провідні громадські організації та експерти, які супроводжують процес реформ в Україні. РПР, за власним твердженням, координує діяльність 80 неурядових організацій та 22 експертних груп. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Двовладдя в Києві: чи будуть реформи в столиці, поки Кличко воює з Зеленським (відео)

Двовладдя в Києві: чи будуть реформи в столиці, поки Кличко воює з Зеленським (відео) 13.09.2019

Мер Києва Віталій Кличко може позбутися своєї другої посади - голови КМДА. У команді президента Володимира Зеленського запевняють: це покращить управління столицею. Що ж насправді означає можливе двовладдя у Києві?

Кличко, Зеленський і КМДА: чим (не)загрожує двовладдя у Києві (13.09.2019) 13.09.2019

Мер Києва Віталій Кличко може позбутися своєї другої посади - голови КМДА. У команді президента Володимира Зеленського запевняють: це покращить контроль і управління столицею. Кличко ж стверджує: зруйнується самоврядування. Що ж насправді означає можливе двовладдя у Києві?

Іспит зі звітності: як в Україні працює е-декларування

Іспит зі звітності: як в Україні працює е-декларування 12.03.2018

1 квітня в Україні збігає термін подачі щорічної електронної декларації для близько 900 тисяч держслужбовців. Поки що свої звіти здала лише чверть чиновників. Чи встигнуть інші?

Протести під Верховною Радою: на що готові учасники акції? (17.10.2017) 17.10.2017

Під Верховною Радою в Києві мирні протести частково переросли у сутички. Деякі учасники не зупиняються на вимогах щодо змін до законодавства, а вимагають імпічменту та перевиборів до парламенту. Як далеко готові зайти протестувальники?

Медреформа на канікулах: що завадило Раді проголосувати за новий закон

Медреформа на канікулах: що завадило Раді проголосувати за новий закон 17.07.2017

Український парламент не встиг проголосувати за медичну реформу до літніх канікул. DW з'ясовувала, чому так сталося і чи є ще шанс запустити реформу, як планувалося, вже з 1 січня 2018 року.
Антикорупційний ступор, або Що робити з НАЗК

Антикорупційний ступор, або Що робити з НАЗК 01.04.2017

Якщо голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак не піде у відставку, перезавантажувати доведеться усе відомство, вважають опитані DW експерти.
Аудит для НАБУ: зволікання з перевіркою як метод маніпуляції

Аудит для НАБУ: зволікання з перевіркою як метод маніпуляції 10.02.2017

Національне антикорупційне бюро України працює вже понад рік. Водночас лунають закиди, що результати його роботи не такі суттєві, як очікувалося. Перевірити ефективність НАБУ мали б незалежні аудитори. Але де вони?

Громадські організації: Україна обіцянки виконує - черга за ЄС (02.11.2016) 02.11.2016

Понад 20 громадських організацій України просять країни ЄС не зволікати з наданням українцям безвізового режиму.
Проміжні результати децентралізації: місцеві бюджети поповнились

Проміжні результати децентралізації: місцеві бюджети поповнились 05.09.2016

У результаті реформи з децентралізації в Україні суттєво зросли бюджети місцевих органів влади. Водночас спротив цій реформі та її саботаж експерти фіксують і на місцевому, і на центральному рівнях.
Злочини режиму Януковича: жодного вироку за 2,5 роки

Злочини режиму Януковича: жодного вироку за 2,5 роки 18.08.2016

Антикорупційні організації констатують, що після Майдану не засуджений жоден із поплічників екс-президента Януковича, і вимагають від генпрокурора Луценка пояснень, чому кримінальні справи до цих пір не в судах.
Експерт: Запобігти конфліктам з НАБУ допоможе реформа чи ліквідація прокуратури

Експерт: Запобігти конфліктам з НАБУ допоможе реформа чи ліквідація прокуратури 05.08.2016

"Нездорова конкуренція" між схожими за функціями органами - основна причина конфлікту ГПУ і НАБУ, вважає Михайло Жернаков з Реанімаційного пакету реформ. В інтерв'ю DW він розповів, як можна позбутися таких конфліктів.
Українських суддів розглянуть під громадським мікроскопом

Українських суддів розглянуть під "громадським мікроскопом" 25.07.2016

Аби унеможливити корупцію в судах, громадські активісти вирішили провести велику "ревізію" українських суддів. Онлайн-платформа PROSUD працює лише тиждень, але вже може похвалитись і першими результатами.
Бальцерович і Міклош назвали головні проблеми та завдання України

Бальцерович і Міклош назвали головні проблеми та завдання України 05.05.2016

Група стратегічних радників-реформаторів під керівництвом Лєшека Бальцеровича та Івана Міклоша радить Україні якнайшвидше подолати корупцію і популізм, а також зайнятися приватизацією.
Антикорупційний форум: з багатьма учасниками, але без готових рішень

Антикорупційний форум: з багатьма учасниками, але без готових рішень 24.12.2015

На київському Антикорупційному форумі ажіотаж: більше шести тисяч людей готові боротись з корупцією, однак поки не визначились, як саме. Репортаж DW.
Зменшити вплив олігархів: якщо партії фінансово підтримуватиме держава

Зменшити вплив олігархів: якщо партії фінансово підтримуватиме держава 17.09.2015

Щоб політики менше залежали від олігархів, в Україні можуть запровадити державну фінансову підтримку партій. Але щоб подолати глибоку кризу партійної системи, цього замало, вважають експерти.
А Facebook його знає: блог-пости українського уряду

А Facebook його знає: блог-пости українського уряду 10.08.2015

На офіційних акаунтах міністерств у Facebook та Twitter в українців часто питають думку щодо того чи іншого законопроекту. Урядовці вважають це елементом демократії. Соціологи називають це "піаром і дурницею".
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