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Реанімаційний Пакет Реформ – громадське об'єднання.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Реанімаційний Пакет Реформ". Під дахом Реанімаційного Пакету Реформ (РПР) об'єднались провідні громадські організації та експерти, які супроводжують процес реформ в Україні. РПР, за власним твердженням, координує діяльність 80 неурядових організацій та 22 експертних груп. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Мер Києва Віталій Кличко може позбутися своєї другої посади - голови КМДА. У команді президента Володимира Зеленського запевняють: це покращить управління столицею. Що ж насправді означає можливе двовладдя у Києві?
Мер Києва Віталій Кличко може позбутися своєї другої посади - голови КМДА. У команді президента Володимира Зеленського запевняють: це покращить контроль і управління столицею. Кличко ж стверджує: зруйнується самоврядування. Що ж насправді означає можливе двовладдя у Києві?
Під Верховною Радою в Києві мирні протести частково переросли у сутички. Деякі учасники не зупиняються на вимогах щодо змін до законодавства, а вимагають імпічменту та перевиборів до парламенту. Як далеко готові зайти протестувальники?
"Нездорова конкуренція" між схожими за функціями органами - основна причина конфлікту ГПУ і НАБУ, вважає Михайло Жернаков з Реанімаційного пакету реформ. В інтерв'ю DW він розповів, як можна позбутися таких конфліктів.