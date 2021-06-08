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Ратко Младич

Ратко Младич - колишній сербський генерал.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ратко Младич". Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії звинувачує Ратко Младича у причетності до геноциду боснійських мусульман у місті Сребрениця в 1995 році під час війни у колишній Югославії. Тоді було вбито близько 8 тисяч чоловіків та юнаків. Сторона обвинувачення вимагає для Младича довічного ув'язнення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ратко Младич програв апеляцію і залишиться за ґратами довічно

Ратко Младич програв апеляцію і залишиться за ґратами довічно 08.06.2021

Вирок "боснійському м'яснику" Ратко Младичу залишився у силі - апеляційна інстанція, створена в рамках трибуналу ООН, відхилила клопотання захисту ексгенерала.

Різанина в Сребрениці: спогади очевидців 25 років по тому (10.07.2020) 10.07.2020

Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.
Коментар: Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині

Коментар: Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині 22.11.2017

Націоналісти говорять про юстицію помсти. При цьому Ратко Младич отримав лише те, що заслужив, вважає Драгослав Дедович. Вирок йому, на жаль, не став променем надії.

Вирок Младичу - останньому балканському м'яснику

Вирок Младичу - останньому "балканському м'яснику" 22.11.2017

Шість років Гаазький трибунал розглядав справу колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича. Тепер йому нарешті винесли вирок - через 27 років після закінчення Боснійської війни.

Вирок трибуналу ООН для "боснійського м’ясника" (22.11.2017) 22.11.2017

22 листопада Міжнародний трибунал ООН присудив пожиттєве ув'язнення Ратко Младичу. Младич - одна з ключових дійових осіб боснійської війни, що забрала життя 100 тисяч людей. Його звинувачують у геноциді в Сребрениці у 1995 році та інших тяжких злочинах проти мусульман.
Ратко Младича засуджено до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці

Ратко Младича засуджено до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці 22.11.2017

Трибунал ООН визнав колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича винним у геноциді у Сребрениці та в артилерійських обстрілах Сараєво.
Міжнародний трибунал оголосить вирок Ратко Младичу 22 листопада

Міжнародний трибунал оголосить вирок Ратко Младичу 22 листопада 18.10.2017

Вирок сербському екс-генералу Ратко Младичу, якого звинувачують у причетності до масових вбивств боснійських мусульман, оголосять 22 листопада. Раніше уряд Сербії просив відпустити Младича на лікування.
Радован Караджич: від поета до воєнного злочинця

Радован Караджич: від поета до воєнного злочинця 24.03.2016

У Гаазі у четвер, 24 березня, оголосять вирок у справі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Йому інкримінують тяжкі воєнні злочини та геноцид.
Генерал Толімір, один з винуватців геноциду у Сребрениці, помер у Гаазі

Генерал Толімір, один з винуватців геноциду у Сребрениці, помер у Гаазі 09.02.2016

Права рука генерала Ратко Младича під час громадянської війни в Югославії на початку 1990-х, генерал Здравко Толімір, помер у Гаазі під час відбування пожиттєвого ув'язнення за злочини проти людяності, повідомили у суді.
Прем’єр-міністр Сербії вшанує пам'ять загиблих різанини в Сребрениці

Прем’єр-міністр Сербії вшанує пам'ять загиблих різанини в Сребрениці 08.07.2015

Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич погодився вшанувати пам'ять загиблих у різанині в Сребрениці 1995 року. Раніше у Радбезі ООН відклали голосування про визнання трагедії геноцидом.
США хочуть видворити понад 150 боснійців через воєнні злочини

США хочуть видворити понад 150 боснійців через воєнні злочини 01.03.2015

Ці боснійці змогли потрапити до США лише завдяки тому, що приховали свою участь у воєнних злочинах, передусім у Сребрениці. Однак зараз їхньому "нормальному" життю у США має настати кінець.
У Гаазі розпочався процес у справі Младича

У Гаазі розпочався процес у справі Младича 16.05.2012

У Гаазі розпочався процес проти колишнього сербського генерала Ратко Младича. Його звинувачують у військових злочинах під час югославського конфлікту.
Белград випробовує терпіння ЄС до останнього

Белград випробовує терпіння ЄС до останнього 30.04.2006

Витік останній термін, даний ЄС урядові в Белграді, щоб видати розшукуваного Міжнародним трибуналом з колишньої Югославії військового злочинця Ратко Младича.