Ратко Младич - колишній сербський генерал.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ратко Младич". Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії звинувачує Ратко Младича у причетності до геноциду боснійських мусульман у місті Сребрениця в 1995 році під час війни у колишній Югославії. Тоді було вбито близько 8 тисяч чоловіків та юнаків. Сторона обвинувачення вимагає для Младича довічного ув'язнення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.