Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ратко Младич - колишній сербський генерал.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ратко Младич". Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії звинувачує Ратко Младича у причетності до геноциду боснійських мусульман у місті Сребрениця в 1995 році під час війни у колишній Югославії. Тоді було вбито близько 8 тисяч чоловіків та юнаків. Сторона обвинувачення вимагає для Младича довічного ув'язнення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.
22 листопада Міжнародний трибунал ООН присудив пожиттєве ув'язнення Ратко Младичу. Младич - одна з ключових дійових осіб боснійської війни, що забрала життя 100 тисяч людей. Його звинувачують у геноциді в Сребрениці у 1995 році та інших тяжких злочинах проти мусульман.
Права рука генерала Ратко Младича під час громадянської війни в Югославії на початку 1990-х, генерал Здравко Толімір, помер у Гаазі під час відбування пожиттєвого ув'язнення за злочини проти людяності, повідомили у суді.