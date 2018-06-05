Ракка – місто на півночі Сирії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ракка". Станом на 2005-й рік в місті Ракка проживало близько 300 тисяч осіб. 2013 року місто захопили бойовики терористичної організації "Ісламська держава". У жовтні 2017 року "Демократичні сили Сирії", які підтримуються США, заявили про повне звільнення Ракки від бойовиків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.