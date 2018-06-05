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Ракка

Ракка – місто на півночі Сирії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ракка". Станом на 2005-й рік в місті Ракка проживало близько 300 тисяч осіб. 2013 року місто захопили бойовики терористичної організації "Ісламська держава". У жовтні 2017 року "Демократичні сили Сирії", які підтримуються США, заявили про повне звільнення Ракки від бойовиків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Правозахисники закидають коаліції під проводом США воєнні злочини у Рацці

Правозахисники закидають коаліції під проводом США воєнні злочини у Рацці 05.06.2018

В Amnesty International вважають, що коаліція під проводом США несе відповідальність за використання невисокоточної зброї щодо житлових кварталів. Правозахисники закликають до незалежного розслідування.
Сирійська армія відбила в Ісламської держави місто Дейр-ез-Зор

Сирійська армія відбила в "Ісламської держави" місто Дейр-ез-Зор 02.11.2017

За даними спостерігачів, місто Дейр-ез-Зор перебуває під контролем урядових сил. Джерела серед військових, однак, заявляють, що армія контролює лише 80 відсотків міста.

Сирія: режим Асада й надалі вважає Ракку окупованим містом

Сирія: режим Асада й надалі вважає Ракку "окупованим містом" 29.10.2017

Ракка не може вважатися звільненою від "Ісламської держави", поки туди не ввійде армія Башара Асада, запевняє Дамаск. Місто звільнили від ІД понад тиждень тому опозиційні до режиму Асада сили.
У Сирії оголосили про повне звільнення Ракки від Ісламської держави

У Сирії оголосили про повне звільнення Ракки від "Ісламської держави" 20.10.2017

Підтримувані США "Демократичні сили Сирії" заявили про повне звільнення сирійського міста Ракка від бойовиків "Ісламської держави". Владу в місті планують передати цивільній адміністрації.
Сирійська опозиція заявила про звільнення Ракки від Ісламської держави

Сирійська опозиція заявила про звільнення Ракки від "Ісламської держави" 17.10.2017

ІД втратила останній бастіон у Сирії. "Демократичні сили Сирії" заявили, що вибили ісламістів з міста.

Усі бойовики ІД мають залишити сирійську Ракку

Усі бойовики ІД мають залишити сирійську Ракку 14.10.2017

Останні бойовики "Ісламської держави" мають уночі суботи залишити свою колишню "столицю" в Сирії, забираючи із собою 400 заручників.
Спостерігачі: Бойовики ІД тікають від останньої битви за Ракку

Спостерігачі: Бойовики ІД тікають від "останньої битви" за Ракку 14.10.2017

Бойовики ІД, за даними спостерігачів, залишають Ракку на тлі наступу коаліційних сил. Останні, утім, готуються до непростих боїв.
США: Близько 400 бойовиків ІД досі перебувають у Рацці

США: Близько 400 бойовиків ІД досі перебувають у Рацці 12.10.2017

Чотири тисячі цивільних та 300-400 бойовиків залишаються у підконтрольній ісламістам частині міста Ракки в Сирії.
Ісламська держава оприлюднила звернення свого лідера аль-Багдаді

"Ісламська держава" оприлюднила звернення свого лідера аль-Багдаді 28.09.2017

"Ісламська держава" оприлюднила аудіо звернення свого лідера аль-Багдаді, яке може свідчити про те, що він живий. Раніше Росія оголосила про його загибель під час авіаударів біля Ракки.
Сирійська армія прорвала кількарічну блокаду у Дейр-ез-Зорі

Сирійська армія прорвала кількарічну блокаду у Дейр-ез-Зорі 05.09.2017

Урядові сили та 93 тисячі цивільних жителів східносирійського міста Дейр-ез-Зор перебували у блокаді "Ісламської держави" з 2014 року.

Демократичні сили Сирії взяли під контроль старе місто Ракки

"Демократичні сили Сирії" взяли під контроль старе місто Ракки 01.09.2017

"Демократичні сили Сирії" "звільнили" старе місто Ракки та район аль-Дірія, повідомив представник альянсу.
В ООН закликали зробити паузу в боях за сирійське місто Ракка

В ООН закликали зробити паузу в боях за сирійське місто Ракка 24.08.2017

В ООН попросили повстанців і міжнародну коаліцію обмежити бойові дії у Рацці, що має дозволити 20 тисячам мирних жителів врятуватися з міста, частини якого контролює "Ісламська держава".
Сирія: в ООН застерегли від масових убивств цивільних у Рацці

Сирія: в ООН застерегли від масових убивств цивільних у Рацці 17.08.2017

До 25 тисяч людей перебувають у руках "Ісламської держави" в Рацці, заявив радник з гуманітарних питань спецпредставника ООН щодо Сирії Ян Егеланд. Бойовики, за його словами, використовують цивільних як живий щит.
ЗМІ: Останній оплот ІД в Хомсі перейшов під повний контроль сирійської армії

ЗМІ: Останній оплот ІД в Хомсі перейшов під повний контроль сирійської армії 12.08.2017

Сирійська преса повідомила про те, що місто Аль-Сухна, яке було останнім оплотом ісламістів в провінції Хомс, остаточно перейшло під контроль урядових військ президента Башара Асада.

У сирійській столиці ІД Рацці залишається близько двох тисяч бійців-ісламістів

У сирійській "столиці ІД" Рацці залишається близько двох тисяч бійців-ісламістів 05.08.2017

За оцінками США, у Рацці залишаються близько двох тисяч бойовиків "Ісламської держави". Силам міжнародної коаліції проти ІД вдалося відрізати джихадистам шлях через сирійсько-турецький кордон.
Демократичні сили Сирії пробилися до старого міста Ракки

"Демократичні сили Сирії" пробилися до старого міста Ракки 04.07.2017

Арабські й курдські підрозділи зробили дві пробоїни в мурі старого міста Ракки, повідомили в Центральному командуванні США.
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