Ракетні обстріли в центрі Кабула під час виступу президента: є поранені

Столиця Афганістану Кабул вранці вівторка, 21 серпня, стала мішенню ракетного обстрілу. Невідомі захопили будівлю поруч із мечеттю, розташованою неподалік президентського палацу в історичному центрі міста, та запустили з неї щонайменше десять ракет по кількох районах. У відповідь військовий гелікоптер вистрілив ракету в будинок. Між бойовиками-екстремістами та афганськими спецпідрозділами триває збройне протистояння.

Речник міністерства внутрішніх справ країни Наджиб Даніш заявив, що двох людей було поранено внаслідок обстрілу. Хто саме відповідальний за атаку у центрі столиці Афганістану - невідомо.

Інцидент стався в той час, як президент Ашраф Гані виступав із промовою у палаці глави держави. Промова Гані була приурочена до початку мусульманського свята Курбан-байрам.

Президент Ашраф Гані

"Талібан" звільнив заручників

Тим часом на півночі Афганістану місцеві чиновники уточнили, що терористичне угруповання "Талібан" звільнило понад 160 заручників, яких захопило напередодні. "Талібан" також підтвердив звільнення заручників, пояснивши, що не мав на меті нашкодити цивільним. Однак при цьому таліби залишили в ув'язненні в невідомому місці щонайменше 20 військових і поліцейських. "Ми хотіли послати уряду чітке повідомлення, що ми вчинимо багато атак і переможемо його на кожному рівні", - цитує заяву командира талібів інформагенція Reuters.

Обидва інциденти сталися після нової пропозиції Гані талібам про перемир'я. Президент Афганістану пропонує запровадити режим припинення вогню на три місяці - до святкування дня народження пророка Мухамеда, який в Афганістані відзначають 21 листопада. Перемир'я мало б набути чинності вранці 20 серпня, якби таліби погодилися дотримуватися його. Утім, жодної реакції на пропозицію з боку екстремістського руху поки що немає. Попереднє перемир'я між талібами та урядовими силами Афганістану було оголошене в червні цього року.