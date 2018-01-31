Райські документи - конфіденційні папери з архівів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів та невеликої трастової фірми Asiaciti Trust.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Райські документи". "Райськими документами" або "Документами з райських островів" називають конфіденційні папери з архівів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів та невеликої трастової фірми Asiaciti Trust. Ці папери містять інформацію про податкові оборудки та резонансні ділові контакти понад 120 високопосадових осіб, серед яких також низка глав держав та урядів, із 47 країн. Документи були оприлюднені 5 листопада 2017 року, що стало результатом роботи репортерів Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.