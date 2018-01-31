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"Райські документи"

Райські документи - конфіденційні папери з архівів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів та невеликої трастової фірми Asiaciti Trust.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Райські документи". "Райськими документами" або "Документами з райських островів" називають конфіденційні папери з архівів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів та невеликої трастової фірми Asiaciti Trust. Ці папери містять інформацію про податкові оборудки та резонансні ділові контакти понад 120 високопосадових осіб, серед яких також низка глав держав та урядів, із 47 країн. Документи були оприлюднені 5 листопада 2017 року, що стало результатом роботи репортерів Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецькі та іноземні журналісти судяться з BND

Німецькі та іноземні журналісти судяться з BND 31.01.2018

Представники низки журналістських та правозахисних організацій Німеччини звернулись до Конституційного суду ФРН. Вони вимагають змінити закон, що дозволяє німецькій розвідці шпигувати за іноземними журналістами.

Райські папери: лідер U2 пообіцяв прозорість при розслідуванні оборудок

"Райські папери": лідер U2 пообіцяв прозорість при розслідуванні оборудок 09.12.2017

Боно - ще один фігурант "Райських паперів". Відомий співак заявив, що буде обурений, коли в його офшорній компанії виявлять протизаконні махінації.

Від Насірова до НАБУ: найгучніші корупційні скандали останніх двох років (відео)

Від Насірова до НАБУ: найгучніші корупційні скандали останніх двох років (відео) 09.12.2017

Офшори Порошенка, "хвороба" Насірова, рюкзаки Авакова. До Міжнародного дня боротьби з корупцією, 9 грудня, DW нагадує про найгучніші корупційні скандали в Україні.
В ЄС затвердили чорний список податкових гаваней

В ЄС затвердили чорний список "податкових гаваней" 05.12.2017

До чорного списку "податкових гаваней" увійшли 17 держав та територій, ще понад 40 держав перебувають у сірому списку.

У Райських документах фігурують 68 українців

У "Райських документах" фігурують 68 українців 05.12.2017

Загалом 68 українців фігурують у міжнародному розслідуванні щодо офшорів "Райські документи". Офшорами в Україні користуються як великі групи компаній, так і маленькі стартапи, повідомляють аналітики YouControl.
Райські документи: як олігархи ділили Криворізький залізорудний комбінат

"Райські документи": як олігархи ділили Криворізький залізорудний комбінат 09.11.2017

Два великих будинки в Лондоні вартістю біля 380 мільйонів стали розмінною монетою у змаганні українських олігархів за Криворізький залізорудний комбінат, йдеться в розслідуванні "Райські документи".
П'ять відмінностей між Райськими і Панамськими документами

П'ять відмінностей між "Райськими" і "Панамськими документами" 07.11.2017

Світ обговорює "Райські документи" - історії ухилення великих міжнародних компаній і відомих політиків від податків. Пояснюємо, чим відрізняється нова порція викриттів від попередніх.
ЄС планує затвердити чорний список податкових гаваней

ЄС планує затвердити чорний список "податкових гаваней" 07.11.2017

На тлі скандалу навколо публікації "Райських документів" у Євросоюзі мають намір затвердити чорний список "податкових гаваней", повідомив міністр фінансів Естонії Тоомас Тиністе.
Коментар: Нові офшорні викриття. Коли, нарешті, щось зміниться?

Коментар: Нові офшорні викриття. Коли, нарешті, щось зміниться? 06.11.2017

Спільнота журналістів знову викрила масштабні маніпуляції зі сплатою податків. Багатії, політики, зірки і компанії грають у брудну гру. Однак здебільшого законно. Змінити це можуть лише політики, зазначає Генрік Беме.
Райські документи: навіщо українському президенту офшори?

"Райські документи": навіщо українському президенту офшори? 06.11.2017

За даними нового журналістського розслідування, сліпий траст Петра Порошенка міг бути створеним не для продажу Roshen, а задля зменшення податків. В Україні та в офшорних зонах їхні розміри відрізняються у десятки разів.

Офшори, "сірі" зарплати та прихована вілла: корупційні скандали Порошенка (06.11.2017) 06.11.2017

Ім'я Петра Порошенка фігурує в новому офшорному скандалі - "Райських паперах". За останні кілька років український президент засвітився у кількох подібних історіях. DW згадала найгучніші з них.
Міністр юстиції ФРН закликав ЄС закрити податкові лазівки

Міністр юстиції ФРН закликав ЄС закрити податкові лазівки 06.11.2017

Міністр юстиції Німеччини закликав ухвалити єдині прозорі податкові правила в ЄС, а міністерство фінансів ФРН просить ЗМІ надати дані щодо "Райських документів".

Райські документи: нові податкові схеми для світової еліти

"Райські документи": нові податкові схеми для світової еліти 06.11.2017

У понад 13 мільйонах таємних документів - докази найбільших податкових схем світу. Серед причетних - посадовці з адміністрації Трампа та екс-канцлер Німеччини. Знайшлися у досьє й українці.
Райські документи - найвідоміші фігуранти (фотогалерея)

"Райські документи" - найвідоміші фігуранти (фотогалерея) 06.11.2017

Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW.
Райські документи або Файли райських островів

"Райські документи" або "Файли райських островів" 06.11.2017

Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW.
Райські документи: журналісти оприлюднили новий масив компромату

"Райські документи": журналісти оприлюднили новий масив компромату 05.11.2017

Журналісти-розслідувачі вивчили понад 13 мільйонів документів і оприлюднили новий масив компромату на впливових осіб. За масштабами його можна порівняти з "Панамськими документами".