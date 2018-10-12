Радість та тривога: як у Києві відреагували на рішення Вселенського патріархату

Почати процедуру надання автокефалії Українській церкві - таке рішення ухвалив 11 жовтня Синод Вселенського патріархату. Він скасував рішення від 1686 року, за яким Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви. А також поновив канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія. Це рішення радісно сприйняла більшість провідних українських політиків. Утім, критично до ухвали Вселенського патріархату поставилися опозиційні політики, які виступають за тісніші відносини з Росією, а також окремі експерти.

Президент України Петро Порошенко вважає, що заява Вселенського патріархату свідчить: надання автокефалії православній церкві в Україні - справа вирішена. "Помісній автокефальній православній церкві України - бути. Рішення Синоду остаточно розвіяло імперські ілюзії і шовіністичні фантазії Москви, не підкріплені жодним церковно-правовим документом, - про Україну як нібито канонічну територію російської церкви", - заявив Порошенко.

"Остаточний розрив з "русским миром"

Не приховують свого задоволення рішенням і в УПЦ КП та УАПЦ. Предстоятель УПЦ КП Філарет анонсував скликання найближчим часом архієрейського Собору за участі його церкви, УАПЦ, а також частини ієрархів УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП). На цьому форумі має бути обраний новий предстоятель, після чого, як сказав Філарет, незалежна від Москви українська церква отримає від Вселенського патріарха томос про автокефалію.

Патріарх Філарет заявив про скликання незабаром архієрейського Собору

Депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв в інтерв'ю DW назвав ухвалу Вселенського патріархату ще одним кроком з остаточного розриву України з "русским миром". "Надання томоса буде найважливішою подією з моменту Хрещення Русі", - вважає депутат.

Інший депутат парламенту, релігієзнавець Віктор Єленський, нагадав, що попри відділення церкви від держави всі президенти України, за винятком Віктора Януковича, виступали за автокефалію українського православ'я. "Навіть в ХХІ столітті в країні, де більшість населення сповідує православ'я, невизнання автокефалії православної церкви є опосередкованим невизнанням державності цієї країни", - сказав Єленський.

Критика та застереження опонентів

На відміну від представників влади, опозиційні політики, які виступають за тісніші відносини з Росією, не поспішають із висновками і не вважають заяви про надання незабаром томоса українській церкві доконаним фактом. "Для мене це несподіванка. Я читав новини і в них сказано, що автокефалії немає", - сказав в інтерв'ю DW Євген Мураєв, депутат від "Опозиційного блоку".

Вадим Новинський лякає можливими сутичками

Раніше один з лідерів "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, який вважається спонсором УПЦ МП, неодноразово заявляв, що отримання Українською православною церквою томоса про автокефалію може "відкрити скриньку Пандори і обернутися катастрофою" в православному світі. Він також не виключав загрози сутичок на релігійному ґрунті в Україні.

Ще один депутат від "Опозиційного блоку", Микола Скорик, вважає, що влада порушила Конституцію та втрутилася в церковні справи. "Це - пряма агітація чинного президента Він загадав про це питання виключно в контексті майбутніх президентських виборів", - вважає Скорик. Він стверджує, що влада використовує тему автокефалії для провокування ворожнечі, конфліктів і протистояння.

Наслідки автокефалії

Політолог Вадим Карасьов переконаний, що така "націоналізація релігії" державою є цілком природним та характерним для всього європейського континенту процесом. "Сам лише факт отримання автокефалії не вирішує проблем європеїзації країни. Але зараз це ще один удар по "русскому миру", бо УПЦ МП або доєднається до об'єднавчих процесів, або за деякий час стане з мажоритарної міноритарною церквою в Україні", - сказав Карасьов.

Вселенський патріархат може закласти в документ про визнання автокефалії певні умови з посилення свого впливу на Україну, вважає директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой. "Наприклад, що святе миро Київ отримуватиме від Вселенського патріарха. Миро - це речовина необхідна для здійснення церковних таїнств - передусім хрещення", - зазначив релігієзнавець. За його словами, Вселенський патріархат може також прописати необхідність апеляції та консультацій щодо міжправославних питань до його престолу.

Скептично до заяви Синоду Вселенського патріархату поставився колишній прес-секретар УПЦ МП Станіслав Речинський. Він визнав, що зняття анафеми з предстоятелів українських православних церков, які не підлягають Москві, є важливим кроком. Але зазначив, що "томоса так ніхто і не дав, так само як і автокефалії". "Адже зрозуміло було, що не дадуть до об'єднавчого Собору за участі УАПЦ, УПЦ КП і УПЦ МП. Цю вимогу Константинополь давним-давно вже висував", - зазначив Речинський.