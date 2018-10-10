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Радослав Сікорський - польський політик, колишній міністр закордонних справ Польщі. Посаду міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обіймав з 2007 до 2014 року. Раніше впродовж двох років він був міністром оборони. З 2007 року Радослав Сікорський належить до ліберально-консервативної політичної партії "Громадянська платформа". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.