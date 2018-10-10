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Радослав Сікорський

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Радослав Сікорський".

Радослав Сікорський - польський політик, колишній міністр закордонних справ Польщі. Посаду міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обіймав з 2007 до 2014 року. Раніше впродовж двох років він був міністром оборони. З 2007 року Радослав Сікорський належить до ліберально-консервативної політичної партії "Громадянська платформа". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сікорський: Росія не змирилася з незалежністю України (відео)

Сікорський: Росія не змирилася з незалежністю України (відео) 10.10.2018

Колишній голова МЗС Польщі Радослав Сікорський про загрози з боку Росії та оборонну політику Заходу в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Сікорський: Україна виявилася складною ціллю для російської агресії (10.10.2018) 10.10.2018

"Мені подобаються росіяни в Росії. Але коли вони приходять зі зброєю в руках - я чиню опір!" Колишній голова МЗС Польщі Радослав Сікорський про загрози з боку Росії та оборонну політику Заходу в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Екс-глава МЗС Польщі: Путін дуже боїться санкцій Заходу

Екс-глава МЗС Польщі: Путін дуже боїться санкцій Заходу 26.10.2017

Колишній польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів в інтерв'ю DW про загрозу, яка Росія несе для Польщі та всіх членів НАТО, та очікування від дій Москви на Донбасі.
Сікорський: Росія - ревізіоніст, готовий використовувати силу

Сікорський: Росія - ревізіоніст, готовий використовувати силу 17.09.2015

Колишній міністр оборони та екс-голова МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів DW, чи бачить він небезпеку розширення агресії Росії на Захід та чому він вважає необхідним збільшення контингенту НАТО в Польщі.
Політичний землетрус у Польщі

Політичний землетрус у Польщі 13.06.2015

Лише через три тижні після президентських та за чотири місяці до парламентських виборів уряд на чолі з Євою Копач зазнав серйозної кадрової перебудови, якій передував новий виток скандалу з прослуховуванням політиків.
Спікер польського сейму: Путін втратив Україну

Спікер польського сейму: "Путін втратив Україну" 24.02.2015

Президент Росії підняв проти себе націоналізм в Україні і таким чином втратив її, заявив Радослав Сікорський.
Сікорський: Нормандський формат не підходить Україні

Сікорський: "Нормандський формат" не підходить Україні 20.02.2015

Спікер сейму Польщі Радослав Сікорський вважає, що для вирішення української кризи більш прийнятним є "женевський формат". Німці недостатньо сильні для того, щоб впливати на поведінку Путіна, вважає польський політик.
Адвокат України у ЄС Радослав Сікорський пішов з посади

"Адвокат" України у ЄС Радослав Сікорський пішов з посади 22.09.2014

Польща представила склад нового уряду на чолі з прем’єр-міністеркою Євою Копач. У ньому один із "адвокатів" України у ЄС Радослав Сікорський більше не очолюватиме зовнішньополітичне відомство Польщі.
Глава МЗС Польщі звинуватив Росію в агресії стосовно України

Глава МЗС Польщі звинуватив Росію в "агресії" стосовно України 28.08.2014

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав дії Росії у Східній Україні "агресією", наслідком якої є найсерйозніша криза у безпеці Європи за останні десятиліття.
Польща може обмежити імпорт російського вугілля

Польща може обмежити імпорт російського вугілля 15.08.2014

Польща може заборонити імпорт російського вугілля. У польському уряді розглядають таку можливість, сказав глава польського МЗС Радослав Сікорський.
У Польщі побоюються, що Росія готується до нападу на Україну

У Польщі побоюються, що Росія готується до нападу на Україну 06.08.2014

За оцінками польського уряду, скупчення російських військ біля кордонів з Україною пов'язане з можливим вторгненням. Таку думку висловили прем'єр-міністр Дональд Туск та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Штайнмаєр та Сікорський вірять, що діалог із Росією щодо України можливий

Штайнмаєр та Сікорський вірять, що діалог із Росією щодо України можливий 24.07.2014

Міністри закордонних справ Німеччини та Польщі висловили сподівання, що врегулювати кризу в Україні вдасться за допомогою "конструктивного діалогу" з Росією. Але розмова вестиметься за певних умов.
Туск вважає урядову кризу в Польщі зрежисованою через події в Україні

Туск вважає урядову кризу в Польщі зрежисованою через події в Україні 23.06.2014

Оприлюднення у ЗМІ прослуханих скандальних розмов політиків спричинило величезний резонанс у польському суспільстві. Урядова криза в Польщі поглиблюється. Підозрюють ФСБ.
Президент США Обама прибув з візитом до Варшави

Президент США Обама прибув з візитом до Варшави 03.06.2014

Президент США Барак Обама і держсекретар Джон Керрі прибули до Польщі. У Варшаві Обама зустрінеться з Петром Порошенком та обговорюватиме українську кризу.
Глава МЗС Швеції: Майбутнє України залежить від виборів президента

Глава МЗС Швеції: Майбутнє України залежить від виборів президента 17.05.2014

Міністри закордонних справ Швеції та Польщі прибули до України з офіційними візитами. Вони провели низку зустрічей, під час яких нагадали про важивість виборів президента для майбутнього усієї країни.
Глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі летять до Януковича

Глави МЗС Німеччини, Франції та Польщі летять до Януковича 19.02.2014

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі Франк-Вальтер Штайнмаєр, Радослав Сікорський та Лоран Фабіус летять до Києва, щоб зустрітись з Януковичем та опозиційними лідерами.
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