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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Радослав Сікорський".
Радослав Сікорський - польський політик, колишній міністр закордонних справ Польщі. Посаду міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обіймав з 2007 до 2014 року. Раніше впродовж двох років він був міністром оборони. З 2007 року Радослав Сікорський належить до ліберально-консервативної політичної партії "Громадянська платформа". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Мені подобаються росіяни в Росії. Але коли вони приходять зі зброєю в руках - я чиню опір!" Колишній голова МЗС Польщі Радослав Сікорський про загрози з боку Росії та оборонну політику Заходу в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".