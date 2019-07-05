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Радикальна партія Олега Ляшка

Радикальна партія Олега Ляшка – українська політична партія, яку очолює Олег Ляшко.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Радикальна партія". Радикальна партія Олега Ляшка була заснована 2010 року. За оцінками експертів ця популістська політична сила фактично не має якоїсь ідеології, її діяльність зосереджена на особі Олега Ляшка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео)

Фінансування партій в Україні: чорні каси та інші схеми (відео) 05.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Чорні каси: як українські партії наповнюють свої фонди (03.07.2019) 03.07.2019

Виборчі фонди українських партій досі фінансуються переважно нелегально - попри те, що вони тепер отримують гроші від держави. Ось як це відбувається.

Вибори до Верховної Ради: партії оприлюднюють списки

Вибори до Верховної Ради: партії оприлюднюють списки 10.06.2019

Кілька українських партій 10 червня оприлюднили свої списки на позачергових виборах до Верховної Ради. За даними опитування КМІС, до парламенту потрапляють п'ять політсил.
Жарт чи реальність: що думають депутати про розпуск Верховної Ради

Жарт чи реальність: що думають депутати про розпуск Верховної Ради 20.05.2019

Президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск Верховної Ради. Депутати вказують на відсутність для цього правових підстав, однак уже готуються до перевиборів.
Суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 05.02.2019

Окружний адмінсуд Києва таким чином забезпечив позов представника Радикальної партії. МОЗ консультується з правниками щодо цієї заборони.
Українська поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне

Українська поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне 31.10.2017

Чеченський доброволець Адам Осмаєв намагався надати першу медичну допомогу дружині Аміні Окуєвій, але їй поцілили в голову. Поліція розглядає вбивство як замовне.
О, щасливець! Найдивніші пояснення статків від українських політиків

О, щасливець! Найдивніші пояснення статків від українських політиків 31.10.2017

Виграш у лотерею, "святий Миколай", щедрий спадок та роботящі родичі - це далеко не повний перелік пояснень, за допомогою яких деякі українські політики намагаються виправдати свої статки.

Кого підривають в автомобілях в Україні (26.10.2017) 26.10.2017

В Україні почастішали замахи шляхом підриву автомобіля. Часто вибухові пристрої задіюють просто посеред міст, внаслідок чого жертвами злочинців стають і сторонні перехожі.

Що відомо про депутата Мосійчука, на якого вчинили замах у Києві

Що відомо про депутата Мосійчука, на якого вчинили замах у Києві 26.10.2017

Внаслідок замаху на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука загинули двоє людей. Політик дістав поранень та перебуває в лікарні. DW зібрала основні факти його далеко не простої біографії.
Замах на Мосійчука: у слідства кілька версій

Замах на Мосійчука: у слідства кілька версій 26.10.2017

Генеральна прокуратура України розглядає основні три версії замаху на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

МВС України розцінює замах на депутата Мосійчука як теракт

МВС України розцінює замах на депутата Мосійчука як теракт 26.10.2017

Унаслідок замаху на депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука у Києві загинула одна людина, четверо отримали поранення. Депутат від Радикальної партії Ляшка вважає, що організатори замаху "сидять у Москві".
Полювання на недоторканних: чи позбавлять п'ятьох нардепів імунітету

"Полювання" на недоторканних: чи позбавлять п'ятьох нардепів імунітету 22.06.2017

Докази правоохоронців здебільшого є достатніми для ухвалення позитивного рішення щодо зняття недотокранності з низки депутатів, як того просить ГПУ, але перепоною можуть стати політичні домовленості, кажуть експерти.
Е-декларування для антикорупціонерів. Чого тепер очікувати активістам

Е-декларування для антикорупціонерів. Чого тепер очікувати активістам 28.03.2017

Зміни до закону "Про запобігання корупції", підписані Петром Порошенком, є дискримінаційними за своєю суттю, критикують антикорупціонери. Вони сумніваються, що ці нововведення будуть виправлені.
Луценко: Щодо Артеменка почали розслідування за підозрою у держзраді

Луценко: Щодо Артеменка почали розслідування за підозрою у держзраді 21.02.2017

Депутата Андрія Артеменка підозрюють у державній зраді. За словами генпрокурора Юрія Луценка, порушено відповідне кримінальне провадження.
У Кремлі відхрещуються від плану Артеменка

У Кремлі відхрещуються від "плану Артеменка" 20.02.2017

У Кремлі заявили, що не були знайомі з планом мирного врегулювання, переданим українським нардепом Андрієм Артеменком адміністрації Дональда Трампа. Так само в Москві не бачать підстав для "оренди" Криму.
Ляшко вимагає від Артеменка відмови від мандата через його пропозиції для Трампа

Ляшко вимагає від Артеменка відмови від мандата через його пропозиції для Трампа 20.02.2017

Лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від народного депутата цієї фракції Андрія Артеменка скласти депутатські повноваження через запропонований план врегулювання конфлікту на Донбасі.
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