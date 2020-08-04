 Рада ЄС знову скоротила список країн, для яких відкриті кордони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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Рада ЄС знову скоротила список країн, для яких відкриті кордони

Зі списку країн, мешканцям яких дозволені подорожі до країн ЄС і Шенгенської зони, прибрали Марокко. Тепер у списку Ради ЄС залишилися 11 країн.

Мешканцям Марроко обмежили в'їзд до країн Євросоюзу

Мешканцям Марроко обмежили в'їзд до країн Євросоюзу

Рада Європейського Союзу у п'ятницю, 7 серпня, оновила список третіх країн, жителям яких вона рекомендувала дозволити в'їзд до країн так званої "зони ЄС+", в яку входять усі країни Євросоюзу за винятком Ірландії, а також Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. З цього списку прибрали Марокко.

Спочатку в списку було 15 країн, але пізніше з нього викреслили Сербію, Чорногорію та Алжир. Таким чином, зараз в список, опублікований на сайті Ради ЄС, входять Австралія, Канада, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс та Уругвай.

У ньому також присутній Китай, але за умови, що Пекін дозволить в'їзд для резидентів ЄС. При цьому мешканці Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану прирівнюються до резидентів ЄС.

Рішення щодо внесення або виключення країн з цього списку ухвалюється на основі кількох критеріїв. Зокрема, число нових випадків інфікування за останні два тижні на 100 тисяч населення має бути близьким чи нижчим, ніж середній рівень у ЄС на 15 червня, крім того, кількість заражень має бути стабільною або знижуватися, у країні загалом мають вживати протиепідемічних заходів.

Представники країн ЄС домовилися регулярно переглядати цей список. Нинішня заборона діє лише на необов'язкові подорожі до Шенгену. Це означає, що до країн ЄС і так можуть в'їхати їхні громадяни та люди з дозволом на проживання у них.

Крім того, з країн, які не потрапили до списку, наприклад України, і надалі можна буде здійснювати обов'язкові подорожі. Такими вважають зокрема поїздки сезонних працівників, медичного персоналу, працівників транспорту, поїздки для навчання та для висококваліфікованих працівників, якщо їхню роботу неможливо виконати віддалено або відкласти. На практиці вирішує, кого саме пускати, кожна держава ЄС самостійно.

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