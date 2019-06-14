 Рада ЄС занепокоєна безпековими викликами у регіоні Чорного моря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Новини

Рада ЄС занепокоєна безпековими викликами у регіоні Чорного моря

У Раді ЄС закликали країни Чорноморського регіону активізувати регіональну співпрацю. Ключове в підході Євросоюзу при цьому - дотримання свободи навігації та невизнання анексії Криму.

Керченський міт

Рада ЄС занепокоєна з приводу безпекових викликів у Чорноморському регіоні. Про це йдеться у висновках щодо співпраці Євросоюзу з регіоном, ухвалених міністрами закордонних справ країн ЄС на засіданні в Люксембургу в понеділок, 17 червня.

Тому в Раді ЄС наголосили, що основою підходу Брюсселя до регіональної співпраці в Чорноморському регіоні є повага до міжнародного права. Йдеться про повагу до суверенітету та територіальної цілісності, зокрема про політику невизнання з боку ЄС незаконної анексії Криму, а також про дотримання Конвенції ООН з морського права, включно зі свободою навігації. Росія в тексті не згадується, проте, як відомо, Брюссель неодноразово закликав Москву не порушувати свободу навігації в Керченській протоці. Крім того, нині арбітраж у Гаазі розглядає позов України до РФ - Київ звинувачує Москву в порушеннях Конвенції ООН з морського права.

Крім того, в Раді ЄС наголосили на "стратегічній важливості" Чорного моря для Брюсселя та закликали до активізації регіональної співпраці там. Зі свого боку, Євросоюз готовий "сприяти процвітанню, стабільності та стійкості" в регіоні. Також в Раді ЄС похвалили зобов'язання України, Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччини, а також Молдови щодо сталого розвитку "синьої", або ж морської економіки.

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