Рада Європи: Німецький Бундестаг не виконує поради для запобігання корупції

Німецький парламент не продемонстрував майже жодного прогресу у втіленні рекомендацій експертів Ради Європи щодо запобігання корупції серед депутатів Бундестагу. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомила Група держав у Раді Європи проти корупції (GRECO).

Вона звернула увагу на те, що Бундестаг не виконав жодну з чотирьох рекомендацій, які група надала йому у 2015 році. Зокрема, відсутній прогрес у підвищенні прозорості шляхом реєстрації лобістів та інших третіх осіб, які хотіли би впливати на роботу Бундестагу. Критикують і повільну публікацію поданих законопроєктів. При цьому GRECO наголошує, що уряд ФРН зробив кроки для підвищення прозорості процесів у Бундестазі.

Група також звернула увагу на те, що досі не зроблено жодних кроків для зобов'язання членів парламенту повідомляти про конфлікт між їхніми власними інтересами та будь-якими питаннями, що обговорюються у Бундестазі. Окрім того, Бундестаг відмовився зобов'язати депутатів інформувати про наявність у них підприємств або об'єктів нерухомості, в яких вони володіють менше 25 відсотків акцій.

Водночас GRECO привітала збільшення прозорості у судовій системі, зокрема, зобов'язання суддів Федерального конституційного суду Німеччини та ще одного федерального суду повідомляти про доходи, отримані від публікацій чи участі у заходах. У групі шкодують, що ці заходи обмежуються лише двома судами.

У GRECO попередили: якщо ФРН не продемонструє прогресу до 30 червня 2020 року, то проти неї розпочнуть "процедуру недотримання стандартів". На даний момент ця процедура триває проти низки країн, зокрема Білорусі, Угорщини, Туреччини, Румунії, Чехії, Данії. Загалом минулого року лише 34 відсотки її рекомендацій були цілковито імплементовані країнами-членами групи.