 Рада Європи: Німецький Бундестаг не виконує поради для запобігання корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Рада Європи: Німецький Бундестаг не виконує поради для запобігання корупції

Депутати німецького Бундестагу не повідомляють про конфлікти інтересів, а реєстрація лобістів є недосконалою, наголошують в антикорупційній групі Ради Європи GRECO.

Депутати Бундестагу роблять недостатньо для покращення прозорості роботи німецького парламенту, вважають у Раді Європи

Депутати Бундестагу роблять недостатньо для покращення прозорості роботи німецького парламенту, вважають у Раді Європи

Німецький парламент не продемонстрував майже жодного прогресу у втіленні рекомендацій експертів Ради Європи щодо запобігання корупції серед депутатів Бундестагу. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомила Група держав у Раді Європи проти корупції (GRECO).

Вона звернула увагу на те, що Бундестаг не виконав жодну з чотирьох рекомендацій, які група надала йому у 2015 році. Зокрема, відсутній прогрес у підвищенні прозорості шляхом реєстрації лобістів та інших третіх осіб, які хотіли би впливати на роботу Бундестагу. Критикують і повільну публікацію поданих законопроєктів. При цьому GRECO наголошує, що уряд ФРН зробив кроки для підвищення прозорості процесів у Бундестазі.

DW.COM

Впродовж багатьох років Німеччина ігнорує важливі поради експертів Ради Європи щодо боротьби з непрозорою фінансовою підтримкою політичних сил, вважають у антикорупційній групі Ради Європи. (26.02.2018)

Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини опинилося у центрі корупційного скандалу. Керівній співробітниці закидають задоволення понад 1200 клопотань про надання притулку без правових підстав. (20.04.2018)

Цифрова система міграційного відомства Німеччини надає можливість вільно "коригувати" документи. Безпекову діру виявили під час розслідування скандалу з наданням притулку, результати якого цитує газета Tagesspiegel. (01.06.2018)

Група також звернула увагу на те, що досі не зроблено жодних кроків для зобов'язання членів парламенту повідомляти про конфлікт між їхніми власними інтересами та будь-якими питаннями, що обговорюються у Бундестазі. Окрім того, Бундестаг відмовився зобов'язати депутатів інформувати про наявність у них підприємств або об'єктів нерухомості, в яких вони володіють менше 25 відсотків акцій.

Водночас GRECO привітала збільшення прозорості у судовій системі, зокрема, зобов'язання суддів Федерального конституційного суду Німеччини та ще одного федерального суду повідомляти про доходи, отримані від публікацій чи участі у заходах. У групі шкодують, що ці заходи обмежуються лише двома судами.

У GRECO попередили: якщо ФРН не продемонструє прогресу до 30 червня 2020 року, то проти неї розпочнуть "процедуру недотримання стандартів". На даний момент ця процедура триває проти низки країн, зокрема Білорусі, Угорщини, Туреччини, Румунії, Чехії, Данії. Загалом минулого року лише 34 відсотки її рекомендацій були цілковито імплементовані країнами-членами групи.

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