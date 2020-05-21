Рада Європи занепокоєна наміром Польщі вийти зі Стамбульської конвенції

Рада Європи занепокоєна тим, що уряд Польщі хоче, щоб країна вийшла зі Стамбульської конвенції про запобігання насильству проти жінок. "Вихід зі Стамбульської конвенції був би дуже прикрим та серйозним кроком назад у захисті жінок від насильства в Європі. Якщо є якісь помилки чи непорозуміння щодо конвенції, ми готові роз'яснити їх у конструктивному діалозі", - заявила у неділю, 26 липня, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Раніше міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро заявив, що наступного тижня він розпочне підготовку до офіційного процесу щодо виходу країни зі Стамбульської конвенції. 24 липня у Варшаві близько двох тисяч людей вийшли на мітинг проти цього плану уряду.

Польща підписала конвенцію в 2011 році, а в 2015 році вона була ратифікована. Тоді Зьобро назвав її "винаходом, феміністичним творінням, спрямованим на виправдання гей-ідеології".

Намір польського уряду вийти зі Стамбульської конвенції викликав критику також і в Європарламенті. "Я підтримую громадян Польщі, які виходять на вулиці, щоб вимагати поваги до прав жінок", - написала в Twitter депутатка Європарламенту Іраче Гарсія-Перес.

Водночас у Європейській комісії заявили, що "шкодують, що така важлива справа була спотворена оманливими аргументами в деяких країнах-членах", передає агенція AFP.

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