Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину

Верховна Рада Україна у вівторок, 12 листопада, ухвалила в першому читанні законопроєкт, що має на меті легалізацію видобутку буштину. За прийняття документу за основу проголосували 342 депутати за мінімально необхідних 226, передає агентство "Українські новини".

Законопроєкт передбачає запровадження штрафу за незаконний видобуток в розмірі від 3 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисячі гривень до 170 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Згідно із законопроєктом, спецдозвіл на вивчення і розробку родовища з подальшим видобуванням бурштину видається терміном до п'яти років, при цьому площа ділянки, на яку видається спецдозвіл, не може перевищувати 10 гектарів. Як зазначає агенція, документ передбачає проведення планової діяльності з видобутку копалин на бурштинових родовищах без проведення оцінки її впливу на навколишнє середовище.

Крім того, законопроєктом передбачається введення штрафу за незаконний видобуток, придбання, зберігання і поширення бурштину в розмірі від 3 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-170 тисячі гривень), або обмеження волі на строк від трьох до шести років, або позбавлення волі з конфіскацією майна на той самий строк.

При цьому, в разі повторного скоєння злочину або в значних розмірах (вартість бурштину перевищує більш ніж в 100 разів неоподатковуваний мінімум доходу громадян) буде передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що основні запаси бурштину України зосереджені насамперед у лісах на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей. Унаслідок неконтрольованого видобутку бурштину там стрімко знищуються лісові насадження, для відновлення яких знадобляться десятиліття. Через брак контролю з боку держави геолого-розвідувальні роботи покладів бурштину не ведуться, а територію, де є ймовірні запаси цього мінералу, хаотично переривають нелегальні копачі.

Міністерство екології України виступає за посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за нелегальний видобуток бурштину, допоки в країні немає дієвого законодавства, яке б регулювало правовідносини у цьому промислі.