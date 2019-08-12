 Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, покликаний легалізувати видобуток бурштину. Він передбачає запровадження штрафу або позбавлення волі за його незаконний видобуток.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину

Верховна Рада Україна у вівторок, 12 листопада, ухвалила в першому читанні законопроєкт, що має на меті легалізацію видобутку буштину. За прийняття документу за основу проголосували 342 депутати за мінімально необхідних 226, передає агентство "Українські новини".

Законопроєкт передбачає запровадження штрафу за незаконний видобуток в розмірі від 3 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисячі гривень до 170 тисяч гривень) або позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Згідно із законопроєктом, спецдозвіл на вивчення і розробку родовища з подальшим видобуванням бурштину видається терміном до п'яти років, при цьому площа ділянки, на яку видається спецдозвіл, не може перевищувати 10 гектарів. Як зазначає агенція, документ передбачає проведення планової діяльності з видобутку копалин на бурштинових родовищах без проведення оцінки її впливу на навколишнє середовище.

Крім того, законопроєктом передбачається введення штрафу за незаконний видобуток, придбання, зберігання і поширення бурштину в розмірі від 3 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-170 тисячі гривень), або обмеження волі на строк від трьох до шести років, або позбавлення волі з конфіскацією майна на той самий строк.

DW.COM

Через неефективну боротьбу з незаконним видобутком бурштину президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення низки очільників силових структур на Житомирщині, Рівненщині та Волині. (12.08.2019)

Як альтернативу суд визначив заступнику прокурора Рівненської області заставу у 9,5 мільйонів гривень. При цьому військова прокуратура оцінює обсяг хабарів чиновниками з "бурштинової мафії" у 1,3 мільйона доларів. (06.07.2016)

При цьому, в разі повторного скоєння злочину або в значних розмірах (вартість бурштину перевищує більш ніж в 100 разів неоподатковуваний мінімум доходу громадян) буде передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що основні запаси бурштину України зосереджені насамперед у лісах на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей. Унаслідок неконтрольованого видобутку бурштину там стрімко знищуються лісові насадження, для відновлення яких знадобляться десятиліття. Через брак контролю з боку держави геолого-розвідувальні роботи покладів бурштину не ведуться, а територію, де є ймовірні запаси цього мінералу, хаотично переривають нелегальні копачі.

Міністерство екології України виступає за посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за нелегальний видобуток бурштину, допоки в країні немає дієвого законодавства, яке б регулювало правовідносини у цьому промислі. 

Дивитись відео 04:05

"Бурштинові війни" та інші негаразди: як місія ОБСЄ працює у Західній Україні (18.09.2018)

Аудіо й відео до теми

"Бурштинові війни" та інші негаразди: як місія ОБСЄ працює у Західній Україні (18.09.2018)  

Також за темою

Kiew Selenskij Briefing Trilaterale Kontaktgruppe

Зеленський вимагає звільнення силовиків у низці областей через бурштин 12.08.2019

Через неефективну боротьбу з незаконним видобутком бурштину президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення низки очільників силових структур на Житомирщині, Рівненщині та Волині.

Реклама

Докладно

Будівля Європарламенту в Брюсселі

У ЄП створили майданчик для підтримки євроінтеграції України

Євродепутат Кубілюс започаткував у Європарламенті форум для підтримки країн "Східного партнерства".  

Вино, вироблене в єврейському поселенні на Західному березі річки Йордан

Суд ЄС постановив маркувати товари з єврейських поселень

Суд ЄС визнав недостатнім вказувати, що товари вироблені в Ізраїлі, якщо вони виготовлені на окупованих територіях.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  