 Рада схвалила в першому читанні криміналізацію незаконного збагачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Рада схвалила в першому читанні криміналізацію незаконного збагачення

Каратимуть чиновників, які понад законні доходи набудуть активів на більш ніж 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Засідання Верховної Ради України

Засідання Верховної Ради України

Верховна Рада на засіданні в середу, 11 вересня, прийняла за основу законопроект №1031, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і запроваджує інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

Загалом 316 народних депутатів проголосували в першому читанні за проект закону про внесення змін до законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів чиновників і покарання за набуття таких активів.

Згідно із законопроектом, пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею "незаконне збагачення". Вона передбачає, що набуття чиновником активів, вартість яких більш ніж на 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, каратимуть позбавленням волі терміном від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

DW.COM

Національне антикорупційне бюро України заявило, що повністю чи частково закрило 63 кримінальних провадження щодо незаконного збагачення. (27.03.2019)

У Верховній Раді зареєстровано сім законопроектів про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Але чи хочуть їхні автори реальної боротьби з корупцією в Україні? (14.03.2019)

Рішення Конституційного суду України скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - "значна поразка у боротьбі з корупцією в Україні", вважають у країнах G7 та Світовому банку. (04.03.2019)

У Цивільному процесуальному кодексі пропонується закріпити, що позов про визнання активів незаконними і стягнення їх у дохід держави пред'являтимуть щодо активів, набутих упродовж чотирьох років до введення в дію цього закону, які в 500 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень, прожитковий мінімум для працездатних громадян - 1921 гривень.

У законопроекті йдеться, що справи про незаконне збагачення розглядатиме Вищий антикорупційний суд, а розслідуватиме -  Національне антикорупційнеу бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у певних передбачених законом випадках їх вестимуть Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура. Рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави буде підставою для звільнення чиновника.

Нагадаємо, що Конституційний Суд України (КСУ) 26 лютого  2019 року визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Це рішення викликало різку критику з боку багатьох міжнародних партнерів України.

Дивитись відео 15:18

Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський пропонує Раді відновити покарання за незаконне збагачення 03.06.2019

Внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект передбачає конфіскацію "корупційних активів" чиновників. В адміністрації президента повідомили, що намагалися виключити ризики визнання закону неконституційним.

Symbolbild Wirtschaftskriminalität

Скасування статті про "незаконне збагачення": амністія хабарників в Україні? 28.02.2019

Статтю про незаконне збагачення в Україні визнано неконституційною. Тепер чиновники зможуть не боятися відповідальності за корупційні дії, а гучні справи проти високопосадовців доведеться закрити, вважають експерти.

Ukraine Kiew Verfassungsgericht

КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення - ЗМІ 26.02.2019

Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, повідомило джерело в суді.

Реклама

Докладно

Російський літак доставив в'язнів після обміну до Москви

Пірі: Віддавши Росії Цемаха, Україна не дотрималася обіцянки

Євродепутатка з Нідерландів вважає, що Україна заплатила надто високу політичну ціну за обмін полоненими.  

Дмитро Кулеба

Кулеба: Україна зосередиться на економічній інтеграції до ЄС

Йдеться про інтеграцію до енергетичного союзу та цифрового ринку, а також "промисловий безвіз", розповів Кулеба.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  