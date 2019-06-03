Рада схвалила в першому читанні криміналізацію незаконного збагачення

Верховна Рада на засіданні в середу, 11 вересня, прийняла за основу законопроект №1031, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і запроваджує інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

Загалом 316 народних депутатів проголосували в першому читанні за проект закону про внесення змін до законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів чиновників і покарання за набуття таких активів.

Згідно із законопроектом, пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею "незаконне збагачення". Вона передбачає, що набуття чиновником активів, вартість яких більш ніж на 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, каратимуть позбавленням волі терміном від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

У Цивільному процесуальному кодексі пропонується закріпити, що позов про визнання активів незаконними і стягнення їх у дохід держави пред'являтимуть щодо активів, набутих упродовж чотирьох років до введення в дію цього закону, які в 500 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень, прожитковий мінімум для працездатних громадян - 1921 гривень.

У законопроекті йдеться, що справи про незаконне збагачення розглядатиме Вищий антикорупційний суд, а розслідуватиме - Національне антикорупційнеу бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у певних передбачених законом випадках їх вестимуть Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура. Рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави буде підставою для звільнення чиновника.

Нагадаємо, що Конституційний Суд України (КСУ) 26 лютого 2019 року визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Це рішення викликало різку критику з боку багатьох міжнародних партнерів України.