Рада підтримала призначення в уряд Стефанишиної та Ткаченка

Верховна Рада України на засіданні у четвер, 4 червня, підтримала призначення Ольги Стефанишиної віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. За її призначення на цей пост проголосували 255 народних депутатів.

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Раніше цього дня депутати 296 голосами підтримали звільнення Вадима Пристайка з цієї посади.

Серед трьох головних своїх пріоритетів на посаді Стефанишина у виступі перед парламентом назвала формування внутрішньої позиції щодо формату і обсягу перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, перегляд умов фінансування для України і встановлення ефективної взаємодії між гілками влади, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Стефанишина з березня по грудень 2017 року працювала директоркою урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну, а в грудні 2017 року була призначена на посаду генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату,

Олесандр Ткаченко очолив міністерство культури та інформаційної політики

Народні обранці також підтримали призначення депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики. За відповідний проєкт постанови проголосували 263 парламентарі. Після цього ВР 299 голосами достроково припинила повноваження народного депутата Ткаченка.

У виступі перед призначенням Ткаченко вказав на необхідність відновлення повноцінного фінансування сфери культури та його посилення, а також завершення реструктуризації міністерства культури та формування профільних агентств. Він також наголосив на необхідності об'єднання країни: "Ми і надалі маємо працювати разом і не ділити країну на патріотів і зрадників. Нарешті заради культури є можливість об'єднатися".

До приходу в політику Олександр Ткаченко працював у ЗМІ, був медіаменеджером і телепродюсером. Після обрання в 2019 році народним депутатом Ткаченко залишив телевізійний і кінобізнес, але залишається почесним президентом холдингу "1+1 медіа". У парламенті він очолював комітет з питань інформаційної політики, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, раніше цього дня ВР відправила на доопрацювання програму уряду.