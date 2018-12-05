 Рада надала статус учасників бойових дій ветеранам УПА і ОУН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Рада надала статус учасників бойових дій ветеранам УПА і ОУН

Народні депутати Верховної Ради проголосували за надання статусу учасників бойових дій ветеранам Української повстанської армії та Організації українських націоналістів.

Петро Порошенко з ветеранами УПА у Верховній Раді, травень 2015 року

Петро Порошенко з ветеранами УПА у Верховній Раді, травень 2015 року

Верховна Рада України ухвалила законопроект №8519, який надає статус учасника бойових дій ветеранам Української повстанської армії (УПА) та Організації Українських націоналістів (ОУН). "За" документ під час засідання українського парламенту у четвер, 6 грудня, проголосували 236 депутатів при мінімально необхідних 226, інформує агентство "Українські новини".

Це рішення вносить зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту. Статус учасника бойових дій надано особам, які брали участь у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів Організації українських націоналістів та інших формувань, визнаними борцями за незалежність України в ХХ столітті.

Порядок надання статусу учасника бойових дій встановлюється кабінетом міністрів. Документ набуде чинності через три місяці після його опублікування.

 

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