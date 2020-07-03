 Рада затвердила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Рада затвердила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету

До свого призначення головою АМКУ Ольга Піщанська була першою заступницею голови цього відомства. Її призначення на посаду підтримало 255 народних обранців.

Рада підтримала призначення Ольги Піщанської на посаду голови АМКУ

Рада підтримала призначення Ольги Піщанської на посаду голови АМКУ

Верховна Рада підтримала призначення головою Антимонопольного комітету України (АМКУ) першої заступниці голови відомства Ольги Піщанської, яка виконує обов'язки голови АМКУ після звільнення з цієї посади 3 липня Юрія Терентьєва.

На підтримку відповідного проєкту постанови на засіданні в четвер, 16 липня, проголосували 255 народних депутатів.

Ольга Піщанська народилася у 1975 році. У 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а в 2001 році отримала ступінь магістерки економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.

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На початку вересня 2019 року в рамках зміни новим президентом Володимиром Зеленським держуповноважених була призначена першою заступницею голови АМКУ.

Згідно з інформацією на сайті АМКУ, до цього кілька років була одночасно комерційною директоркою ТОВ "СТЕМ Інжиніринг" і директоркою ТОВ "Закупівельні рішення", а в 2016 році чотири місяці обіймала посаду начальниці відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест Холдинг".

Цьому передувало понад 15 років її роботи на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", звідки прийшов в АМКУ і її попередник Терентьєв.

 

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