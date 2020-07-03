Рада затвердила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету

Верховна Рада підтримала призначення головою Антимонопольного комітету України (АМКУ) першої заступниці голови відомства Ольги Піщанської, яка виконує обов'язки голови АМКУ після звільнення з цієї посади 3 липня Юрія Терентьєва.

На підтримку відповідного проєкту постанови на засіданні в четвер, 16 липня, проголосували 255 народних депутатів.

Ольга Піщанська народилася у 1975 році. У 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а в 2001 році отримала ступінь магістерки економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.

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На початку вересня 2019 року в рамках зміни новим президентом Володимиром Зеленським держуповноважених була призначена першою заступницею голови АМКУ.

Згідно з інформацією на сайті АМКУ, до цього кілька років була одночасно комерційною директоркою ТОВ "СТЕМ Інжиніринг" і директоркою ТОВ "Закупівельні рішення", а в 2016 році чотири місяці обіймала посаду начальниці відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест Холдинг".

Цьому передувало понад 15 років її роботи на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", звідки прийшов в АМКУ і її попередник Терентьєв.