Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про викривачів корупції

Верховна Рада у п'ятницю, 13 вересня, ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №1010 про внесення змін до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції. За це рішення проголосували 283 народних депутати, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт визначає правовий статус викривачів корупції, їхні права та гарантії захисту. Також він внормовує порядок розкриття викривачем корупції інформації та звільняє викривачів від юридичної відповідальності за розкриття інформації про корупційне правопорушення. Передбачається також і забезпечення державного захисту викривачам корупції, зокрема захист їхніх трудових прав.

Гарантії захисту викривачів корупції

Гарантії захисту викривачів корупції планується розширити. Так законопроєкт передбачає захист прав та інтересів викривачів безоплатною вторинною допомогою. Правоохоронні органи мають гарантувати таким особам безпеку, а Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та адвокати мають представляти їхні права.

Законопроєкт пропонує забезпечити анонімність викривача, посилює відповідальність за порушення прав викривача корупції, гарантує збереження йому робочого місця, компенсацію за вимушений прогул і майбутнє працевлаштування.

Грошова винагорода

Також викривачу корупції передбачається винагорода. Винагорода виплачується, якщо викривач повідомив про випадок корупції, активно сприяв розкриттю злочину, грошовий розмір якого або завдані державі збитки у п'ять тисяч і більше разів перевищують прожитковий мінімум, встановлений законом.

Викривач отримує винагороду в межах 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину, але не більше ніж три тисячі мінімальних зарплат. Документ передбачає, що розмір винагороди визначає суд.

Дивитись відео 15:18 Поділитись Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3P2bG Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)