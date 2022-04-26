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Рада Безпеки ООН

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада Безпеки ООН".

Рада Безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за підтримку миру й безпеки у світі. Він складається з п'яти постійних членів - Великобританії, Китаю, Росії, США, Франції - і десяти непостійних. Непостійних членів щоразу обирає Генасамблея ООН.

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето 26.04.2022

Резолюцію, що вимагає від постійних членів Ради Безпеки ООН обґрунтовувати використання ними права вето, Генасамблея ухвалила консенсусом.
Коментар: Путін демонстративно заохотив жорстокість у Бучі

Коментар: Путін демонстративно заохотив жорстокість у Бучі 20.04.2022

Надаючи почесне звання 64-й бригаді, підозрюваній у скоєнні воєнних злочинів у Бучі, Путін продемонстрував, що не помічає розправ над мирними жителями, вважає Федір Крашенінніков.
Рада безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо України

Рада безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо України 24.03.2022

На думку західних дипломатів, подання країною-агресором гуманітарної резолюції щодо України є "цинічним" та "образливим".
Евакуацію з Маріуполя не вдається провести через обстріли

Евакуацію з Маріуполя не вдається провести через обстріли 08.03.2022

Росія 13-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 8 березня.

Делегації України та Росії проводять переговори

Делегації України та Росії проводять переговори 28.02.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 28 лютого.
Росія заблокувала резолюцію ООН щодо її вторгнення в Україну

Росія заблокувала резолюцію ООН щодо її вторгнення в Україну 26.02.2022

Москва, як і очікувалося, скористалася правом вето постійного члена Ради Безпеки ООН. Тепер документ можуть передати на голосування до Генеральної асамблеї ООН.

Генсек ООН закликав Путіна зупинити напад військ на Україну

Генсек ООН закликав Путіна зупинити напад військ на Україну 24.02.2022

Генеральний секретар ООН закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити напад російських військ на Україну та "дати миру шанс".
Екстрене засідання Радбезу ООН: Світ застерігають від жахливих наслідків дій РФ

Екстрене засідання Радбезу ООН: Світ застерігають від жахливих наслідків дій РФ 22.02.2022

Ризик повномасштабного конфлікту реальний, йому треба запобігти, заявила заступник генсека ООН Розмарі Дікарло. Президент РФ Путін створює привід для війни, вважає постпред США Лінда Томас-Грінфілд.

Українці протестують під Радою безпеки ООН (18.02.2022) 18.02.2022

Сотні тисяч українців мешкають у США, майже мільйон американців - українського походження. Усі вони переймаються долею своїх родичів і друзів в Україні.

Блінкен: РФ готується до нападу на Україну найближчими днями

Блінкен: РФ готується до нападу на Україну найближчими днями 17.02.2022

Держсекретар США вказує на відсутність ознак відведення військ РФ від України. Натомість у США бачать підготовку військ до вторгнення вже найближчими днями.
Україна звернулась до Радбезу ООН через ініціативу визнання ЛДНР у Росії

Україна звернулась до Радбезу ООН через ініціативу визнання "ЛДНР" у Росії 17.02.2022

17 лютого Рада Безпеки ООН обговорить імплементацію мінських угод. Україна просить включити до обговорення ініціативу Держдуми РФ щодо визнання незалежності самопроголошених на Донбасі "республік".
Африканський Союз вимагає постійного членства в РБ ООН

Африканський Союз вимагає постійного членства в РБ ООН 05.02.2022

Африці набридло виступати в ролі незначущого молодшого партнера в системі міжнародного управління, заявив прем'єр Ефіопії, яка приймає саміт Африканського Союзу.
Росія виключає напад на Україну у разі провалу переговорів щодо безпеки

Росія виключає напад на Україну у разі провалу переговорів щодо безпеки 31.01.2022

Російська сторона на Радбезі ООН заперечила наміри про вторгнення в Україну, але не виключила провокацій з українського боку.
Росія в РБ ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо клімату й безпеки

Росія в РБ ООН наклала вето на проєкт резолюції щодо клімату й безпеки 14.12.2021

Росія заблокувала резолюцію Ради Безпеки ООН, що розглядає зміну клімату як загрозу безпеці. Проти виступила також Індія, а Китай утримався.
Країни Заходу засудили владу Білорусі за ситуацію на кордоні з Польщею

Країни Заходу засудили владу Білорусі за ситуацію на кордоні з Польщею 12.11.2021

США, Великобританія, Норвегія та кілька держав ЄС на засіданні Ради Безпеки ООН ухвалили спільну заяву, в якій розкритикували дії Мінська, пов'язані з інструменталізацією мігрантів. Росія в документі не згадується.
Радбез ООН закликає до припинення бойових дій в Ефіопії

Радбез ООН закликає до припинення бойових дій в Ефіопії 06.11.2021

Рада Безпеки ООН закликала сторони конфлікту в Ефіопії домовитись про припинення вогню. За рік бойових дій в країні загинули тисячі людей, а близько двох мільйонів були змушені покинути свої домівки.
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