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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада Безпеки ООН".
Рада Безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за підтримку миру й безпеки у світі. Він складається з п'яти постійних членів - Великобританії, Китаю, Росії, США, Франції - і десяти непостійних. Непостійних членів щоразу обирає Генасамблея ООН.