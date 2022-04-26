На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада Безпеки ООН".

Рада Безпеки ООН є постійно діючим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за підтримку миру й безпеки у світі. Він складається з п'яти постійних членів - Великобританії, Китаю, Росії, США, Франції - і десяти непостійних. Непостійних членів щоразу обирає Генасамблея ООН.