 Після терактів у Новій Зеландії: громадяни здають автоматичну зброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2019

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Новини

Після терактів у Новій Зеландії: громадяни здають автоматичну зброю

Влада Нової Зеландії почала викуповувати у громадян зброю. Загалом на цей проєкт виділили понад 120 мільйонів євро.

Новозеландці почали здавати зброю

Новозеландці почали здавати зброю

У новозеландському місті Крайстчерч, де внаслідок атак на мечеті в березні загинула 51 людина, у суботу, 13 липня, відбулась перша акція зі здачі автоматичної зброї. Ця програма була започаткована після терактів, коли стало відомо, що обвинувачений у вбивстві людей 28-річний Брентон Таррант легально володів п'ятьма одиницями зброї.

Загалом заплановано понад 250 акцій зі збирання зброї. Таким чином уряд хоче "вивести з обігу найнебезпечнішу зброю", повідомив міністр поліції Стюарт Неш. В перший день 169 власників віддали 224 одиниці зброї та 217 збройних компонентів, які потім були знищені в гідравлічному пресі.

Здана зброя в Крайстчерчі

Здана зброя в Крайстчерчі

Влада виплатила власникам зброї компенсацію на суму понад 433 тисячі новозеландських доларів (у перерахунку 257 тисяч євро). Очільник місцевої поліції Майк Джонсон заявив, що загалом в регіоні Кентербері, до якого входить Крайстчерч, 903 власники зареєстрували 1415 одиниць зброї.

На викуповування зброї у громадян, які придбали її легально, загалом влада країни виділила 208 мільйонів новозеландських доларів (121 мільйон євро). Передбачається, що власники отримуватимуть компенсацію розміром від 25 до 95 відсотків вартості зброї. Розмір компенсації залежить від моделі та віку зброї. Проєкт триватиме до 20 грудня.

Акція зі здачі зброї триватиме до грудня

Акція зі здачі зброї триватиме до грудня

Власники нелегально купленої зброї будуть амністовані на шість місяців, якщо вони самостійно звернуться до поліції. Після закінчення цього терміну їм загрожує тюремне ув'язнення строком до п'яти років.

Нагадаємо, 15 березня внаслідок нападу на дві мечеті у Крайстчерчі у Новій Зеландії загинула 51 особа. Ще 50 осіб зазнали поранень. Обидві мечеті розташовані на відстані приблизно п'яти кілометрів одна від одної. Злочинець знімав напад прихованою камерою і вів пряму трансляцію в інтернеті. З моменту першої атаки до затримання пройшло 36 хвилин.

28-річного громадянина Австралії Брентона Тарранта поліція затримала в той же день, пізніше йому висунули звинувачення у вбивстві. Незадовго до здійснення нападу Таррант оприлюднив у соцмережах 74-сторінковий маніфест антиіммігрантського спрямування.

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Чи відлякують теракти туристів? (21.08.2017)

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Теракти в Крайстчерчі: кількість загиблих зросла до 51

На шостий тиждень після терористичних атак у Новій Зеландії від ран помер турецький громадянин, повідомили в МЗС Туреччини. Тепер число жертв терактів у Крайстчерчі сягнуло 51. (02.05.2019)  

Нападнику з Крайстчерча висунули обвинувачення у 50 вбивствах

Брентону Тарранту висунули обвинувачення у 50-ти вбивствах і у 39-ти замахах на вбивство. Засідання Верховного суду новозеландського Крастчерча заплановане на 5 квітня. (04.04.2019)  

Підозрюваний у терактах у Новій Зеландії заперечив свою провину

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Аудіо й відео до теми

Чи відлякують теракти туристів? (21.08.2017)  

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