Після сутичок у Хемніці влада шукає діалогу з громадянами

У Німеччині через чотири дні після початку сутичок у Хемніці влада спробує знайти порозуміння у саксонському місті. У четвер, 30 серпня, прем'єр-міністр землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer), який представляє партію ХДС, приїде до міста та проведе зустріч із громадськістю на місцевому стадіоні. Також у заході візьме участь бургомістерка міста соціал-демократка Барбара Людвіґ (Barbara Ludwig). Очікується, що буде, зокрема, обговорена тема вбивства 35-річного німця кубинського походження, яке спричинило масові протести та сутички у місті, передає агенція dpa.

Одночасно з цим діалогом у Хемніці відбудеться демонстрація правого руху Pro Chemnitz ("За Хемніц"). Поліція, яка на акціях у неділю та понеділок не змогла запобігти сутичкам і пораненням низки людей, стягне до міста більші сили. Слідкувати за ситуацією будуть також співробітники федеральної поліції та сили поліції з дотримання громадського порядку з п'яти федеральних земель.

Поліція готується до нових демонстрацій у Хемніці

Тим часом проти правого радикалізму та екстремізму вирішили виступити митці. У понеділок, 3 вересня, у місті біля пам'ятника Карлу Марксу відбудеться безплатний концерт, повідомляє видання Frankfurter Allgemeine. У заході візьмуть участь групи Die Toten Hosen, Kraftklub, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet та інші.

Причиною сутичок у Хемніці стало вбивство німця під час бійки на місцевому святі, в якій, за даними поліції, брали участь близько десяти представників різних національностей. За підозрою затримали сирійця та іракця. 26 та 27 серпня у місті відбулися масові демонстрації за участю тисяч праворадикалів та їхніх противників. Під час них мали місце сутички з поліцією та напади на мігрантів. В уряді ФРН різко засудили такі напади праворадикалів.