Після смерті студента у Гонконзі поновилися протести

Гонконг у п'ятницю, 8 листопада, сколихнули нові протести, спричинені смертю студента Чоу Цзлока внаслідок травм, отриманих ним під час акцій у понеділок, 4 листопада.

Чоу Цзлок отримав важкі травми внаслідок падіння з третього на другий рівень автомобільного паркінгу неподалік від місця, де правоохоронцями було розпилено сльозогінний газ. Про смерть 22-річного протестувальника стало відомо зранку в п'ятницю, 8 листопада, що спричинило невдоволення активних учасників протесту та їхніх прихильників. У місті відбуваються десятки пікетів, зокрема і біля паркінгу, де загинув студент, інформує агенція dpa.

Нагадаємо, що протести в Гонконгу, який є спеціальним адміністративним районом КНР, тривають с червня 2019 року. Жителі міста виступили проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. 23 жовтня в місцевому парламенті Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, який би дозволив екстрадицію правопорушників, однак протести це не спинило.