Після подій у Хемніці прем'єр Саксонії закликав боротися з правим екстремізмом

Правий екстремізм становить найбільшу небезпеку для демократії, тож проти нього потрібно протистояти всіма силами, заявив саксонський прем'єр Міхаель Кречмер після подій у Хемніці.
Після подій у Хемніці (на фото) прем'єр-міністр Саксонії наголосив на необхідності боротьби з екстремістами
З огляду на нещодавні події в Хемніці прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) закликав "всіма силами" боротися з правим екстремізмом. Виступаючи із заявою уряду в земельному парламенті у Дрездені в середу, 5 вересня, Кречмер визнав, що "правий екстремізм - найбільша загроза для демократії", цитує агенція новин dpa.
Серед іншого Кречмер проголосив створення при статс-канцелярії посади уповноваженого із захисту жертв правого екстремізму. Крім того, на розгляд органів юстиції буде представлена концепція стратегії нульової толерантності та спрощеного розгляду справ у таких випадках, пообіцяв Кречмер.
Голова земельного уряду також запевнив, що скоєне минулого тижня вбивство розслідуватимуть з усією послідовністю та суворістю, а злочинців - покарають. Він також похвалив дії поліції, котра не допустила цькувань та погромів з боку правих.
Нагадаємо, низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя, 35-річного німця. За підозрою у вбивстві затримали двох мігрантів, походження яких, утім, ще з'ясовують. Також поліція веде розшук третього підозрюваного. Після вбивства у місті відбулися масові демонстрації за участю прибічників правих поглядів та їхніх противників. Мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події в Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині.
Тим часом канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила про намір відвідати Хемніц. Поїздка планується на жовтень цього року, однак конкретна дата поки невідома, повідомила прес-служба федерального уряду.
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