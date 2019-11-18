 Після повені: Венеція може втратити статус культурної спадщини ЮНЕСКО? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 18.11.2019

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Культура й стиль життя

Після повені: Венеція може втратити статус культурної спадщини ЮНЕСКО?

Над Венецією нависла серйозна загроза втрати статусу об'єкта культурної спадщини ЮНЕСКО. І винна у цьому не лише катастрофічна повінь, від якої потерпає італійське місто.

Підтоплена Венеція. Площа Святого Марка, фото 15 листопада

Підтоплена Венеція. Площа Святого Марка

От уже 32 роки Венеція перебуває у списку об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Але незабаром місто на воді може втратити цей статус. І причина - не лише в останній катастрофічній повені, яка завдала шкоди архітектурним пам'яткам. Місто й надалі потерпає від натовпів туристів, потік яких, як з'ясувалося, регулювати не менш складно, ніж наступ моря. Ще у 2015 році експерти Центру світової спадщини ЮНЕСКО вказали саме на цю проблему й уже тоді запропонували Комітетові світової спадщини ЮНЕСКО включити Венецію до "червоного списку".

Але місто до цього списку ще все ж таки не включили, натомість закликали міське керівництво вжити необхідних заходів для усунення критичних моментів, розповіла в інтерв'ю DW директорка Центру світової спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Ресслер (Mechtild Rössler). Тепер у Парижі, де розташовується штаб-квартира ЮНЕСКО, чекають від Італії звіту про заходи, яких було вжито. Як повідомляється, документ має надійди вже найближчим часом. Потім його оцінять у Центрі світової спадщини, й експерти представлять свої висновки Комітетові світової спадщини ЮНЕСКО. Гарантії, що Венеція таки не потрапить до "червоного списку", нема.

Венеція захлинається від туристичного потоку

Експерти ЮНЕСКО вже неодноразово вказували передусім на вкрай недосконалий туристичний менеджмент. Щорічно Венецію відвідує 22 мільйони туристів, які буквально витісняють місцевих жителів. Як наслідок: в історичному центрі нині мешкає лише близько 55 тисяч осіб, тоді як 1951 року тут нараховувалося 175 тисяч мешканців. "Ми не хочемо, аби Венеція перетворилась на місто-музей, - каже Ресслер. - Вона має залишатись живим містом, у якому люди можуть і жити також". Водночас саме міжнародний туризм є для Венеції життєво необхідним, оскільки він залишається головним джерелом її доходів. Таку дилему справді украй складно вирішити, погоджуються в ЮНЕСКО.

Венеція потерпає не лише від повені, але й від безкінечного потоку туристів

Венеція потерпає не лише від повені, але й від безкінечного потоку туристів

Крім безкінечного потоку туристів, місто на воді страждає від гігантських круїзних лайнерів. Ці велетні, на борту яких може перебувати до 6000 туристів, проходять лише в кількох сотнях метрів від історичних будівель та палаців. Попри те, що вони просуваються повільно, від них утворюються доволі великі хвилі, які завдають шкоди архітектурним пам'яткам. "Лайнери спричиняють ерозію будівель", - пояснює Ресслер.

І врешті-решт Венеції дошкуляють повені, які останнім часом стають дедалі масштабнішими. Аби захистити місто від наступу води, ще на початку 2000-х розпочали споруджувати низку мобільних шлюзів. Ці технічні споруди мають ізолювати Венеціанську лагуну від Адріатичного моря, коли припливи перевищують норму. Однак - у тому числі й через корупційний скандал - проєкт, який коштує мільярди, досі ще далекий від завершення.

Гігантські лайнери проходять лише в кількох сотнях метрів від історичного міста

Гігантські лайнери проходять лише в кількох сотнях метрів від історичного міста

Зміна клімату - загроза для Венеції вже зараз

Але зміну клімату таке технічне ноу-хау зупинити не може, а Венеція вже сьогодні відчуває наслідки глобального потепління. На руйнівні наслідки від зміни клімату для об'єктів світової спадщини в районі Середнього моря вказується і в останньому дослідженні ЮНЕСКО. Сильні дощі та підвищення рівня моря - лише найбільш очевидні прояви кліматичних змін. Як наголошується в документі, ці явища у комбінації з сильними вітрами можуть сприяти екстремальним повеням у Венеціанській лагуні. Саме таку повінь ми спостерігали цими днями. Часом рівень води перевищував норму на 1,87 метра, що є найбільшим показником за останні 50 років. Затопило навіть Базиліку Святого Марка з криптою, спорудженою ще у дев'ятому столітті.

Затоплена крипта в Базиліці Святого Марка: морська вода - загроза для фресок

Затоплена крипта в Базиліці Святого Марка: морська вода - загроза для фресок

Експерти б'ють на сполох, оскільки морська вода, яка проникає в будівлі, є серйозною загрозою як для будівельного матеріалу, з якого споруджені історичні будівлі, так і для фресок. На цю проблему вказує, зокрема, дрезденський реставратор Свен Тауберт (Sven Taubert). "Настінні розписи, які часто заливаються водою внаслідок повеней, урешті-решт будуть втрачені, якщо їх не прибрати з небезпечного місця чи не вжити локальних специфічних заходів для захисту цих об'єктів, зробивши, наприклад, двері та вікна стійкими щодо повені", - пояснює Тауберт у розмові з DW. Що ж стосується перенесення фресок, то це, за його словами, дуже непростий процес, який, крім того, потребує ухвалення великої кількості складних рішень. Тауберт звернув увагу на те, що таке перенесення - завжди стрес та втрата для мистецького об'єкта. "У Венеції є дуже цінні настінні розписи, які були зроблені ще в епоху Ренесансу, які тепер можуть зникнути", - доходить сумного висновку німецький реставратор у розмові з DW.

"Ми всі перебуваємо в одному човні!"

На думку експертки ЮНЕСКО Мехтільд Ресслер, цим загрози для Венеції не вичерпуються. "Нині доводиться мати справу з кліматичними феноменами, які ще десять років тому були нам невідомі", - застерігає вона.

Мехтільд Ресслер

Директорка Центру світової спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Ресслер

Серйозну небезпеку для Венеції являють собою морські черви, які потрапляють до Венеціанської лагуни з більш теплих вод. "Вони підточують дерев'яні палі, на яких, власне, тримається місто", - каже Ресслер.

Отже, негативні наслідки зміни клімату Венеція відчуває вже сьогодні. І якщо через туристичні натовпи місто на воді втратить статус культурної спадщини ЮНЕСКО, тоді Венеція може опинитися на одинці з усіма проблемами, спричиненими також змінами клімату. Ресслер все ж таки сподівається, що Венеція збереже свій статус. "Але те, що сьогодні ми не можемо надати всеосяжний захист Венеції, є просто ганебним", - критикує експертка ЮНЕСКО. На її думку, діяти тут повинні не лише мешканці міста, але й італійська влада та міжнародна спільнота: "Ми всі перебуваємо в одному човні!"

  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Венеція під водою - наслідки третьої хвилі припливу

    Повінь у Венеції триває вже декілька днів поспіль - у неділю, 17 листопада, унаслідок чергового припливу вода у місті піднялася до 150 сантиметрів над рівнем моря.

  • Венеція - Найбільша повінь за 148 років спостережень

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Найсильніша повінь за 148 років спостережень

    Нинішня негода побила черговий рекорд. Під час недільного припливу вода учетверте за тиждень подолала позначку в 140 сантиметрів над рівнем моря. Подібного не було зафіксовано від початку ведення спостережень у 1872 році.

  • Площа Святого Марка, Венеція

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Венеція затоплена на 70 відсотків

    За словами мера Венеції Луїджі Бруньяро, унаслідок чергового підняття рівня води у неділю місто затоплене на 70 відсотків. Площа Святого Марка (на фото), яка є найнижчою точкою міста, була перекрита, а багато музеїв - закриті.

  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    187 сантиметрів - півстолітній рекорд

    Найбільше за період багатоденної повені вода піднялася 12 листопада. Тоді рівень води сягнув 187 сантиметрів, майже досягнувши рекордної позначки у 194 сантиметри. До цього рівня вода у місті піднімалася лише одного разу за історію спостережень - у 1966 році.

  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Мільярдні збитки для Венеції

    За оцінками місцевої влади, загальні збитки від стихійного лиха вже склали близько одного мільярда євро. Інші країни запропонували місту допомогу в подоланні наслідків повені.

  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Постраждала кожна друга церква міста

    Унаслідок паводку постраждала кожна друга церква міста. Вода не оминула й Собор Святого Марка, пошкодивши деякі його частини, навіть нещодавно відреставровані.

  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Надзвичайний стан у туристичній метрополії

    Мерія Венеції оголосила режим надзвичайного стану. Через небезпечно високий рівень води у місті зачинені школи та дитсадочки, громадський транспорт працює із значними обмеженнями.

  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Майбутній центр вивчення змін клімату

    Тепер місцева влада планує створити у місті міжнародний центр вивчення змін клімату, який, окрім іншого, займався б питанням забруднення води.

  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Без чобіт не пройти

    Унаслідок повені пересуватися багатьма вулицями можна тільки в гумових чоботях. Жителям міста на воді до такого не звикати. А ось туристам та гостям Венеції не позаздриш.

  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Екстремальний туризм

    Поки немає офіційних даних щодо того, як повінь вплинула на туристичний потік до Венеції. Утім, для деяких відвідувачів міста негода навпаки стала приводом зробити селфі, яким зможе похвалитися не кожен відвідувач туристичної перлини Італії.

  • Повінь у Флоренції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Флоренція під загрозою

    Венеція зараз - далеко не єдине місто Італії, що потерпає від негоди. Флоренція та Піза також можуть постраждати від розливу річки Арно, рівень води у якій досяг найвищої за останні 20 років позначки. Саме на березі цієї річки знаходиться знаменита на весь світ флорентійська галерея Уффіці.

  • Снігопад у Південному Тіролі

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Південний Тіроль також страждає від стихії

    У цей самий час на півночі Італії від снігопадів потерпає провінція Південний Тіроль. Подекуди маси снігу призвели до сходження лавин, від яких уже постраждали деякі села.

    Автор: Олександр Голубов, Валерій Сааков


  • Італія Рим | Заборона сидіти на іспанських сходах (Reuters/R. Casilli)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Посидіти на сходах - 400 євро

    Відвідати Рим і посидіти на Іспанських сходах - тепер це можуть собі дозволити лише туристи, які мають при собі зайві 400 євро. Нещодавно міська влада заборонила сидіти на знаменитих сходах в історичному центрі. За дотриманням заборони тепер стежить поліція. Той, хто, попри заборону, все ж таки вирішить посидіти на сходах, ризикує заплати штраф розміром до 400 євро.

  • Іспанські сходи в Римі (picture-alliance/H.-C.Dittrich)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Витвори мистецтва не для того, щоб на них сідали

    Причина: з одного боку, туристи залишають на сходах сліди на кшталт залишків від жувальної гумки, плям від кави або вина; з іншого - сидячи на сходах, вони закривають собою саму архітектурну пам'ятку. Рим, де щороку зупиняється приблизно сім мільйонів гостей, - одне з найбільш відвідуваних міст Європи - і не єдине, яке страждає від напливу туристів і тому змушене вдаватися до відповідних заходів.

  • Іспанія Барселона | La Ramblas (Getty Images/D. Ramos)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Спокійно прогулятися бульваром? Не вийде!

    Натовпи туристів заполонили Барселону. Особливо це помітно на центральному бульварі Ла-Рамбла. Щоб зупинити наплив туристів, друге за величиною місто Іспанії заборонило будувати нові готелі та запровадило жорсткіші правила здавання кварти в оренду туристам. Мешканці Барселони, населення якої сягає 1,6 мільйона, страждають від штурханини на вулицях та екстремально високих цін оренду житла.

  • Італія Венеція: круїзний корабель пливе повз лагуну (AFP/M. Medina)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Що не вписується у міський пейзаж?

    На це запитання не так вже й важко відповісти. Величезний туристичний лайнер, який привозить туристів до Венеції, вибивається з міського пейзажу. Венеція є відносно маленькою. В цьому італійському місті, частину якого звели на палях у морі, проживає приблизно 260 тисяч жителів. Але на ніч тут зупиняється майже стільки ж туристів, скільки в Берліні, де живе приблизно 3,5 мільйона людей.

  • Італія Венеція: круїзний корабель пливе повз лагуну (AFP/M. Medina)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Агой!

    Якщо ж до цього додати й тих, хто зупиняється у Венеції лише на день, вона залишить Берлін далеко позаду. За підрахунками експертів, місто щорічно відвідує приблизно 30 мільйонів туристів. Водночас туристи, які залишаються в місті лише на день, - це невдячні гості: вони зупиняються ненадовго й тому витрачають мало, але встигають заполонити вулиці і площі.

  • Італія Венеція: круїзний корабель пливе повз лагуну(AFP/M. Medina)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Котре судно виглядає непропорційно великим?

    Влада Венеції хоче заборонити круїзні лайнери в історичному центрі і спрямувати їх до іншого порту. Оскільки для цього потрібно побудувати новий термінал, цей процес може затягнутися. Значно швидше можна втілити в життя ідею "вхідної плати", яку мають сплачувати туристи, які не ночують у місті. Упродовж найближчих років її планують ще підвищити - до 10 євро в "гарячий сезон".

  • Хорватія Дубровник | Фільмування Гри престолів у 2016 (Imago Images/Pixsell)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Увага! Камера!

    Американський серіал "Гра престолів" став одним з найуспішніших у світі. Здебільшого, його знімали в місті Дубровник на півдні Хорватії. У серіалу безліч прихильників у всьому світі. Можна легко здогадатися, що це означає для містечка, яке нараховує лише 40 тисяч мешканців, - маси туристів!

  • Хорватія Дубровник | Tуризм & Гра престолів (Imago Images/Pixsell)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    "Гра туристів"

    Багато фанів серіалу хочуть на власні очі побачити місця зйомок. Як наслідок, понад півдюжини круїзних лайнерів та 10 тисяч туристів відвідують місто щодня. Для історичного міського центру з його вузькими вулицями та двома тисячами жителів це занадто багато. ЮНЕСКО навіть погрожувало позбавити місто на Адріатичному узбережжі титулу Світової спадщини. Сподіватимемося, що до цього все ж не дійде.

  • Хорватія Фанати Гри Престолів в Дубровнику (picture-alliance/Pixsell/Z. Lukunic)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Обмеження на кількість туристів

    Місцева влада вирішила, що тепер зупинятися тут можуть лише два круїзні лайнери в день. На берег дозволено зійти максимум п’ятьом тисячам туристів. Завдяки напливу туристів багатшим Дубровник, начебто, не став. Більшість з них проводять тут лише кілька годин та витрачають не більше десяти євро. Крім того, навала туристів відштовхує заможних відпочивальників.

  • Амстердам | Квартал червоних ліхтарів (Imago Images/Pro Shots)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Для місцевих жителів туристи як червона ганчірка для бика

    Більшість переповнених "туристичних гарячих точок" знаходяться у Південній Європі. Однак місця, які мають проблеми з напливом туристів, є й у Західній Європі: наприклад, Амстердам. Квартал червоних ліхтарів особливо популярний серед гостей. Крім нього туристів приваблюють паби, бари та кофішопи. Як наслідок багато п’яних відпочивальників горланять та блюють на вулицях Амстердама.

  • Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі (DW/D. Dedović)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Комплекс заходів проти масового туризму

    За минулий рік Амстердам прийняв близько 19 мільйонів туристів, включно з тими, хто провів у місті лише один день. При цьому населення Амстердама не перевищує 820 тисяч мешканців. Багатьом із них безкінечний потік туристів уже добряче набрид. Тепер у центрі міста більше не можна відкривати нові готелі та сувенірні крамниці. А круїзний термінал планують перенести на околиці міста.

  • Амстердам Рейксмузеум (picture-alliance/dpa/E. Leanza)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Куди подівся напис?

    Власникам квартир в Амстердамі тепер дозволено здавати свої помешкання туристам не більше, ніж на 30 днів на рік. А на деяких вулицях здавати помешкання туристам взагалі заборонено. Міська влада також прибрала всесвітньо відомий напис "I amsterdam", який довгий час прикрашав простір перед Державним музеєм. Занадто багато туристів хотіли біля цього напису фотографуватися.

  • Австрія Халльштадт | Туристи (Reuters/L. Niesner)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Туристичне передозування

    Як це: жити у селищі з населенням 770 жителів, що розкинулось на березі мальовничого озера? Напевно, досить добре. Однак 770 місцевих мешканців щороку мають приймати приблизно мільйон туристів, які прибувають на 20 тисячах автобусів. Особливо важко місцевим жителям, коли "гості" все село сприймають як Діснейленд, фотографують приватні будиночки та сади, а потім їдуть далі.

  • Австрія Халльштадт| Туристи (Reuters/L. Niesner)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Нашестя сарани?

    Таке містечко справді існує. Воно називається Халльштатт і лежить в Австрії. Навала туристів тут трохи нагадує нашестя сарани, яка спочатку заполоняє місцевість, завдає шкоди, а потім прямує далі. В окремі дні до 10 000 туристів снують вузькими вуличками містечка, де живе лише 770 жителів.

  • Австрія | Халльштадт: туристи з Азії (Imago Imagse/J. Tack)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Зупинка на щонайменше 150 хвилин

    Громаді цього невеличкого містечка, яке передусім користується популярністю серед туристів з Азії, це вже набридло. З 2020 року в Халльштатт пропускатимуть лише зі спеціальним квитком. Таким чином місцева влада хоче зменшити кількість автобусів із 20 до восьми тисяч. Крім того туристи повинні залишатись у містечку щонайменше 150 хвилин. Так вони, можливо, витратять більше грошей.

  • Китай | Культурні пам’ятки | Халльштадт у Болуо (picture-alliance/dpa/Baby Hz)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    "Копіпейст" з містами

    Кажуть, що більшість китайців знають про Халльштатт. Це австрійське містечко настільки популярне, що копію його спорудили в провінції Гуандун за майже 800 мільйонів євро. На відстані приблизно 7000 кілометрів від справжнього Халльштадту. Можливо, це вирішення проблеми й для інших переповнених туристами міст: побудувати копію, та нехай туди їдуть масові туристи!

    Автор: Марко Мюллер, Оксана-Іванна Мельник


DW.COM

Венеція протистоїть третій великій хвилі припливу

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Як європейські міста борються з масовим туризмом

Туристи заполонили європейські міста. Гроші, які вони приносять місцевим бюджетам і підприємцям, уже не можуть компенсувати шкоду від масового туризму. Як найпопулярніші міста Європи борються з напливом туристів? (15.08.2019)  

Посилання в інтернеті

http://dw.com/p/1IvXF  

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