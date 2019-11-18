Після повені: Венеція може втратити статус культурної спадщини ЮНЕСКО?

От уже 32 роки Венеція перебуває у списку об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Але незабаром місто на воді може втратити цей статус. І причина - не лише в останній катастрофічній повені, яка завдала шкоди архітектурним пам'яткам. Місто й надалі потерпає від натовпів туристів, потік яких, як з'ясувалося, регулювати не менш складно, ніж наступ моря. Ще у 2015 році експерти Центру світової спадщини ЮНЕСКО вказали саме на цю проблему й уже тоді запропонували Комітетові світової спадщини ЮНЕСКО включити Венецію до "червоного списку".

Але місто до цього списку ще все ж таки не включили, натомість закликали міське керівництво вжити необхідних заходів для усунення критичних моментів, розповіла в інтерв'ю DW директорка Центру світової спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Ресслер (Mechtild Rössler). Тепер у Парижі, де розташовується штаб-квартира ЮНЕСКО, чекають від Італії звіту про заходи, яких було вжито. Як повідомляється, документ має надійди вже найближчим часом. Потім його оцінять у Центрі світової спадщини, й експерти представлять свої висновки Комітетові світової спадщини ЮНЕСКО. Гарантії, що Венеція таки не потрапить до "червоного списку", нема.

Венеція захлинається від туристичного потоку

Експерти ЮНЕСКО вже неодноразово вказували передусім на вкрай недосконалий туристичний менеджмент. Щорічно Венецію відвідує 22 мільйони туристів, які буквально витісняють місцевих жителів. Як наслідок: в історичному центрі нині мешкає лише близько 55 тисяч осіб, тоді як 1951 року тут нараховувалося 175 тисяч мешканців. "Ми не хочемо, аби Венеція перетворилась на місто-музей, - каже Ресслер. - Вона має залишатись живим містом, у якому люди можуть і жити також". Водночас саме міжнародний туризм є для Венеції життєво необхідним, оскільки він залишається головним джерелом її доходів. Таку дилему справді украй складно вирішити, погоджуються в ЮНЕСКО.

Венеція потерпає не лише від повені, але й від безкінечного потоку туристів

Крім безкінечного потоку туристів, місто на воді страждає від гігантських круїзних лайнерів. Ці велетні, на борту яких може перебувати до 6000 туристів, проходять лише в кількох сотнях метрів від історичних будівель та палаців. Попри те, що вони просуваються повільно, від них утворюються доволі великі хвилі, які завдають шкоди архітектурним пам'яткам. "Лайнери спричиняють ерозію будівель", - пояснює Ресслер.

І врешті-решт Венеції дошкуляють повені, які останнім часом стають дедалі масштабнішими. Аби захистити місто від наступу води, ще на початку 2000-х розпочали споруджувати низку мобільних шлюзів. Ці технічні споруди мають ізолювати Венеціанську лагуну від Адріатичного моря, коли припливи перевищують норму. Однак - у тому числі й через корупційний скандал - проєкт, який коштує мільярди, досі ще далекий від завершення.

Гігантські лайнери проходять лише в кількох сотнях метрів від історичного міста

Зміна клімату - загроза для Венеції вже зараз

Але зміну клімату таке технічне ноу-хау зупинити не може, а Венеція вже сьогодні відчуває наслідки глобального потепління. На руйнівні наслідки від зміни клімату для об'єктів світової спадщини в районі Середнього моря вказується і в останньому дослідженні ЮНЕСКО. Сильні дощі та підвищення рівня моря - лише найбільш очевидні прояви кліматичних змін. Як наголошується в документі, ці явища у комбінації з сильними вітрами можуть сприяти екстремальним повеням у Венеціанській лагуні. Саме таку повінь ми спостерігали цими днями. Часом рівень води перевищував норму на 1,87 метра, що є найбільшим показником за останні 50 років. Затопило навіть Базиліку Святого Марка з криптою, спорудженою ще у дев'ятому столітті.

Затоплена крипта в Базиліці Святого Марка: морська вода - загроза для фресок

Експерти б'ють на сполох, оскільки морська вода, яка проникає в будівлі, є серйозною загрозою як для будівельного матеріалу, з якого споруджені історичні будівлі, так і для фресок. На цю проблему вказує, зокрема, дрезденський реставратор Свен Тауберт (Sven Taubert). "Настінні розписи, які часто заливаються водою внаслідок повеней, урешті-решт будуть втрачені, якщо їх не прибрати з небезпечного місця чи не вжити локальних специфічних заходів для захисту цих об'єктів, зробивши, наприклад, двері та вікна стійкими щодо повені", - пояснює Тауберт у розмові з DW. Що ж стосується перенесення фресок, то це, за його словами, дуже непростий процес, який, крім того, потребує ухвалення великої кількості складних рішень. Тауберт звернув увагу на те, що таке перенесення - завжди стрес та втрата для мистецького об'єкта. "У Венеції є дуже цінні настінні розписи, які були зроблені ще в епоху Ренесансу, які тепер можуть зникнути", - доходить сумного висновку німецький реставратор у розмові з DW.

"Ми всі перебуваємо в одному човні!"

На думку експертки ЮНЕСКО Мехтільд Ресслер, цим загрози для Венеції не вичерпуються. "Нині доводиться мати справу з кліматичними феноменами, які ще десять років тому були нам невідомі", - застерігає вона.

Директорка Центру світової спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Ресслер

Серйозну небезпеку для Венеції являють собою морські черви, які потрапляють до Венеціанської лагуни з більш теплих вод. "Вони підточують дерев'яні палі, на яких, власне, тримається місто", - каже Ресслер.

Отже, негативні наслідки зміни клімату Венеція відчуває вже сьогодні. І якщо через туристичні натовпи місто на воді втратить статус культурної спадщини ЮНЕСКО, тоді Венеція може опинитися на одинці з усіма проблемами, спричиненими також змінами клімату. Ресслер все ж таки сподівається, що Венеція збереже свій статус. "Але те, що сьогодні ми не можемо надати всеосяжний захист Венеції, є просто ганебним", - критикує експертка ЮНЕСКО. На її думку, діяти тут повинні не лише мешканці міста, але й італійська влада та міжнародна спільнота: "Ми всі перебуваємо в одному човні!"

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