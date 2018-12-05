 Після масових протестів Макрон обіцяє поступки ″жовтим жилетам″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Після масових протестів Макрон обіцяє поступки "жовтим жилетам"

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підвищити мінімальну місячну зарплату на 100 євро з 2019 року й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів.

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до нації після масових протестів жовтих жилетів

Еммануель Макрон звернувся до співгромадян по телебаченню

Президент Франції Еммануель Макрон увечері в понеділок, 10 грудня, звернувся до народу через масштабні протести "жовтих жилетів", які три тижні тривали в усій країні. У телевізійній промові Макрон пообіцяв піти на поступки демонстрантам, зокрема підвищити місячну мінімальну заробітну платню на 100 євро, починаючи з 2019 року. Вищі зарплати - одна з головних вимог протестувальників.

Президент також оголосив про плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів працівників, отриманих за понаднормову працю. Також Макрон пообіцяв пенсіонерам, чий місячний дохід не перевищує дві тисячі євро, звільнити їх у 2019 році від збільшення соціальних відрахувань. 

Макрон підкреслив, що бере на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу, передає інформагенція AFP. "Ми хочемо Францію, в якій можна гідно жити зі своєї праці", - проголосив він.

Багатотисячні протести

Як повідомлялося, 8 грудня у вуличних протестах в усій Франції взяли участь близько 136 тисяч осіб. 1723 протестувальників затримали. У Парижі демонстранти били вікна та фасади магазинів, підпалювали барикади, будівлі та автомобілі. Близько 120 протестувальників і 20 правоохоронців у всій країні постраждали під час сутичок.

Хвиля протестів почалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення цін на пальне. На вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку в вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. Однак активісти вирішили продовжувати протести. Вони не згодні з політикою Макрона, вимагають підвищити зарплати, пенсії, а також знизити податки.

DW.COM

Макрон звернеться до народу через масові протести

Через масові антиурядові протести та сутички президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня звернеться до народу, повідомили в уряді. Тим часом у Парижі прибирають вулиці після масштабних заворушень. (09.12.2018)  

Протести "жовтих жилетів" у Франції: понад 1200 осіб під вартою

Загалом у суботніх протестах "жовтих жилетів" взяли участь понад 130 тисяч людей по всій Франції, 1723 протестувальників було затримано, 1220 - досі під вартою. Прем'єр-міністр країни закликає націю до діалогу. (09.12.2018)  

Чому Франція повстала проти Макрона та еліт

Уряд Франції у вівторок може оголосити про тимчасову відмову від планів підвищення акцизу на пальне. Саме вони стали каталізатором насильницьких протестів. Та прірва між населенням та елітами лише поглиблюється. (04.12.2018)  

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Макрон звернеться до народу через масові протести 09.12.2018

Через масові антиурядові протести та сутички президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня звернеться до народу, повідомили в уряді. Тим часом у Парижі прибирають вулиці після масштабних заворушень.

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