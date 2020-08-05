Після вибухів у Бейруті чиновників порту відправляють під домашній арешт

Кількість загиблих внаслідок потужних вибухів у Бейруті збільшилась до 135. Про це у середу, 5 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан. Загалом під час вибухів постраждали близько п'яти тисяч людей.

Тим часом уряд Лівану повідомив, що особи, відповідальні за зберігання у порту аміачної селітри, яка, як вважається і вибухнула, будуть відправлені під домашній арешт. "Військове керівництво повинне взяти під домашній арешт усіх, хто займався зберіганням, охороною чи перевіркою сховищ аміачної селітри з червня 2014 року до дня вибуху", - заявила міністерка інформації Лівану Маналь Абдель Самад, передає агенція dpa.

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Рятувальні роботи на місці вибухів у Бейруті тривають

У Бейруті оголосили надзвичайний стан на два тижні

Також уряд країни оголосив двотижневий надзвичайний стан у Бейруті. Комітет з розслідувань має протягом п'яти днів надати уряду Лівану звіт щодо причин катастрофи. На допомогу постраждалим уряд виділить 100 мільярдів ліванських фунтів (56 мільйонів євро).

Порт Бейрута після вибухів

Як повідомлялося, влада Лівану підозрює, що аміачна селітра, яка ймовірно, вибухнула в порту Бейрута, у 2014 році була конфіскована з судна Rhosus, що належало російському бізнесмену Ігорю Гречушкіну. Тим часом в інтернеті з'явився офіційний лист, який свідчить про те, що голова митного департаменту в Бейруті протягом кількох років неодноразово попереджав про небезпечність зберігання величезного запасу аміачної селітри в портовому ангарі та просив прибрати її, передає агенція AP.

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