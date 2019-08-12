 Після вибуху на полігоні в Росії населенню рекомендували покинути домівки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2019

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Новини

Після вибуху на полігоні в Росії населенню рекомендували покинути домівки

Російська влада порекомендувала жителям селища Ньонокса, що неподалік від ракетного полігону, де стався вибух, покинути домівки. Тим часом лікарі, що працювали під час вибуху, вирушили на обстеження в Москву.

В'їзд у полігон в Архангельській області, де стався вибух

В'їзд у полігон в Архангельській області, де стався вибух

Після вибуху на ракетному полігоні в Архангельській області  Росії мешканцям розташованого неподалік селища Ньонокса порекомендували з 14 серпня покинути свої домівки "у зв'язку з плановими роботами на військовому об'єкті". Про це у вівторок, 13 серпня, повідомила пресслужба адміністрації Сєвєродвінська. Влада міста назвала цей крок звичайною практикою під час проведення випробувань.

Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про рішення евакуювати населений пункт, розташований за 40 кілометрів від Сєвєродвінська, де 8 серпня сталася вибух на військовому полігоні. Однак губернатор Архангельської області Ігор Орлов спростував цю інформацію, назвавши подібні повідомлення "повною нісенітницею". "Немає жодної евакуації", - заявив він, передає агенція "Інтерфакс".

Водночас стало відомо, що архангельські лікарі, що надавали допомогу постраждалим під час вибуху, будуть спрямовані на обстеження до Москви. За даними пресслужби уряду Архангельської області, "необхідність такого обстеження висловили самі працівники медичних установ". Перша група медиків вже вирушила для обстеження.

При цьому лікарі, які працювали на місці вибуху під Сєвєродвінськом, підписали зобов'язання не розголошувати жодної інформації про цей інцидент, повідомило російське державне інформагентство ТАСС з посиланням на джерело в медичних структурах Архангельська.

DW.COM

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У вівторок російська гідрометеорологічна служба повідомила, що рівень радіації в Сєвєродвінску, який одразу після вибуху перевищив на окремих станціях норму в 16 разів, вже через пів години різко знизився, а через дві години нормалізувався.

Вибух на морській платформі на військовому полігоні в Архангельській області стався 8 серпня під час випробування ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Внаслідок цього загинули п'ятеро співробітників російської державної корпорації "Росатом" та двоє представників міністерства оборони РФ. Іще троє військових та троє співробітниців "Росатому" зазнали поранень. Російська влада вирішила закрити для судноплавства акваторію Двінської затоки Білого моря поблизу полігону на один місяць. Президент США Дональд Трамп заявив, що в Архангельській області вибухнула крилата ракета з ядерною енергетичною установкою "Буревестник", яку НАТО класифікує як Skyfall. Російська влада наразі ані підтвердила, ані спростувала цю інформацію.

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