Пірати захопили біля берегів Камеруну вісьмох українських моряків - ЗМІ

Вісім українських та дев'ять китайських моряків були захоплені внаслідок атаки піратів на два торгових судна, що перебували на стоянці у Гвінейській затоці поблизу узбережжя Камеруну в Африці. Захоплення сталося у четвер, 16 серпня, неподалів камерунського порту Дуала, але відомо про неї стало лише наступного дня, повідомило інформаційне агенство AFP з посиланням на власні джерела у місцевій владі. За цими даними, до захоплення можуть бути причетні нігерійські пірати,

у Гвінейській затоці. Внаслідок, , загалом було захоплено 17 осіб. Згідно повідомлення інормаційного агентства,

Захоплення 17 моряків вже підтвердили у Міжнародному морському бюро (IMB) у Малайзії. За словами голови бюро Ноеля Чунга, одне із суден - багатофункціональний корабель під прапором Антигуа і Барбуди, що належить німецькому власнику. На ньому перебувало 12 членів екіпажу європейського та азіатського походження, з яких восьмеро було викрадено. З іншого судна - суховантажу під ліберійським прапором із грецьким власником - було викрадено 9 моряків, кожен з яких був азіатського походження.

Викрадення 8 членів екіпажу з судна "Мармалайта" підтвердив його власник - компанія MarConsult Schiffahrt. Національність викрадених членів екіпажу у повідомленні не вказується.

Міністерство закордонних справ України підтверджує піратське захоплення українських моряків біля берегів Африки. "Консульська служба у взаємодії з зацікавленими суб'єктами вживає заходів для звільнення захопленого піратами українського моряка", - зазначив у п'ятницю спікер департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Про захоплення трьох російських громадян під час атаки на судно "Мармалайта" під прапором Антигуа і Барбуди заявили і у російському МЗС. Про те, чи могли ці моряки мати одночасно й українські паспорти, у повідомленні не йдеться.

За оцінкою IMB, Гвінейська затока, у якій відбулися напади, в останні роки стала "найгіршим з точки зору піратства місцем на Землі". Так, у 2018 році кількість подібних атак у затоці подвоїлася у порівнянні із попереднім роком. З 75 моряків, що були захоплені з початку року, 62 опинилися в руках піратів саме у Гвінейській затоці. На неї зараз припадає 73 відсотка викрадень людей та 92 відсотка захоплень у заручники по всьому світу. Особливо це стосується узбережжя Нігерії, Гвінеї, Того, Беніну та Камеруну.