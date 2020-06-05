Пілотний проєкт: Іспанія відкриває Майорку для німців, але з обмеженнями
Туристи з ФРН, яким дозволено буде прибути на Балеарські острови з 15 червня, мають пробути тут щонайменше п'ять днів.
Іспанія відкрила Майорку для німців
Починаючи з наступного понеділка, 15 червня, майже 11 тисячам німців буде дозволено прибути на Майорку та інші Балеарські острови для літнього відпочинку. Про це у вівторок, 9 червня, заявила голова уряду Балеарських островів Франсіна Арменголь.
За її словами, Німеччина була обрана для цього пілотного проєкту з "очевидних" причин: "Німеччина є країною, з якої до нас прибуває найбільша кількість туристів, і наші епідеміологічні цифри є дуже схожими". Уся Іспанія збирається знову відкритися для іноземних туристів лише з 1 липня, нагадує агенція dpa.
Туристи з ФРН, яким дозволено буде прибути на Балеарські острови з 15 червня, мають пробути тут щонайменше п'ять днів. При цьому їм, на відміну від нинішніх правил, що діють для решти території Іспанії, не потрібно буде перебувати на карантині після прибуття. Окрім того, на Балеарські острови зможуть тепер прибути жителі Німеччині, які мають на островах власну нерухомість.
Метою пілотного проєкту є випробування роботи туристичної та транспортної інфраструктури до того, як Іспанія з 1 липня повністю відкриє свої кордони. Таким чином на прикладі Майорки та інших Балеарських островів можна буде пересвідчитися у тому, як функціонуватимуть заходи із безпеки в аеропортах та готелях. "Безпека місцевих мешканців, персоналу та, звісно, гостей, має найбільший пріоритет", - наголосила Франсіна Арменголь.
У випадку, якщо у туристів виявлятимуть симптоми коронавірусної інфекції, їх тестуватимуть на предмет зараження. У випадку, якщо тест виявиться позитивним, таким турист та його родина будуть переведені у спеціально облаштовані приміщення.
Як повідомлялося, Іспанія ухвалила рішення скасувати з першого липня норму про обов'язковий карантин для іноземних туристів.
"У липні ми поступово відкриємо Іспанію для іноземних туристів, скасуємо карантин і забезпечимо найвищі стандарти безпеки здоров'я", - написала міністерка закордонних справ країни Аранча Гонсалес Лаян априкінці травні на своїй сторінці у Twitter.
Уряд Німечини скасовує попередження про небезпеку подорожей за кордон з 15 червня. Застереження щодо поїздок знімається для країн-членів ЄС та Шенгенської зони. Для третіх країн, у тому числі й України, воно поки залишається в силі.
Першою країною у Європі, яка відкрила свої кордони для туристів і відпочивальників, стала Італія. Туристи з 26-ти інших країн ЄС, а також Великобританії, Норвегії та Швейцарії можуть знову мандрувати до Італії з 3 червня. При цьому вони не змушені будуть перебувати в двотижневому карантині.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.