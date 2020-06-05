Пілотний проєкт: Іспанія відкриває Майорку для німців, але з обмеженнями

Починаючи з наступного понеділка, 15 червня, майже 11 тисячам німців буде дозволено прибути на Майорку та інші Балеарські острови для літнього відпочинку. Про це у вівторок, 9 червня, заявила голова уряду Балеарських островів Франсіна Арменголь.

За її словами, Німеччина була обрана для цього пілотного проєкту з "очевидних" причин: "Німеччина є країною, з якої до нас прибуває найбільша кількість туристів, і наші епідеміологічні цифри є дуже схожими". Уся Іспанія збирається знову відкритися для іноземних туристів лише з 1 липня, нагадує агенція dpa.

Туристи з ФРН, яким дозволено буде прибути на Балеарські острови з 15 червня, мають пробути тут щонайменше п'ять днів. При цьому їм, на відміну від нинішніх правил, що діють для решти території Іспанії, не потрібно буде перебувати на карантині після прибуття. Окрім того, на Балеарські острови зможуть тепер прибути жителі Німеччині, які мають на островах власну нерухомість.

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Метою пілотного проєкту є випробування роботи туристичної та транспортної інфраструктури до того, як Іспанія з 1 липня повністю відкриє свої кордони. Таким чином на прикладі Майорки та інших Балеарських островів можна буде пересвідчитися у тому, як функціонуватимуть заходи із безпеки в аеропортах та готелях. "Безпека місцевих мешканців, персоналу та, звісно, гостей, має найбільший пріоритет", - наголосила Франсіна Арменголь.

У випадку, якщо у туристів виявлятимуть симптоми коронавірусної інфекції, їх тестуватимуть на предмет зараження. У випадку, якщо тест виявиться позитивним, таким турист та його родина будуть переведені у спеціально облаштовані приміщення.

Як повідомлялося, Іспанія ухвалила рішення скасувати з першого липня норму про обов'язковий карантин для іноземних туристів.

"У липні ми поступово відкриємо Іспанію для іноземних туристів, скасуємо карантин і забезпечимо найвищі стандарти безпеки здоров'я", - написала міністерка закордонних справ країни Аранча Гонсалес Лаян априкінці травні на своїй сторінці у Twitter.

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Уряд Німечини скасовує попередження про небезпеку подорожей за кордон з 15 червня. Застереження щодо поїздок знімається для країн-членів ЄС та Шенгенської зони. Для третіх країн, у тому числі й України, воно поки залишається в силі.

Першою країною у Європі, яка відкрила свої кордони для туристів і відпочивальників, стала Італія. Туристи з 26-ти інших країн ЄС, а також Великобританії, Норвегії та Швейцарії можуть знову мандрувати до Італії з 3 червня. При цьому вони не змушені будуть перебувати в двотижневому карантині.