Пілоти British Airways страйкуватимуть у вересні

Пілоти британського авіаперевізника British Airways оголосили проведення страйків у вересні. Згідно з оприлюдненим у п'ятницю, 23 серпня, повідомленням Асоціації пілотів британських авіаліній (BALPA), акції протесту заплановані на 9,10 і 27 вересня, передає агенція новин dpa.

Утім, пілоти сподіваються, що керівництво авіакомпанії ще зможе відвернути страйк, якщо погодиться з їхніми вимогами. Йдеться про підвищення розміру заробітної плати льотчикам. Відповідні пропозиції від працівників до керівництва British Airways вже надійшли, зазначається в повідомленні.

Натомість у самій компанії наголосили, що оголошення проведення страйків нічим "не можна виправдати". Абсолютно неприйнятно, що намічені страйки зведуть нанівець плани щодо намічених подорожей та поїздок десятків тисяч клієнтів British Airways, наголошує керівництво.

Клієнтам компанії вже пообіцяли відшкодування коштів або перенесення запланованих рейсів на іншу дату.

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