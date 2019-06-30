Під час придушення акцій протесту в Судані загинуло 11 осіб - активісти

Усутичках між військовими та учасниками акцій протесту, які сталися напередодні, 30 червня, загинуло щонайменше 11 осіб. Про це в понеділок, 1 липня, повідомили представники суданської опозиції журналістам інформагенції AP.

За даними представників опозиційних сил, троє тіл було знайдено в сусідньому зі столицею країни Хатумом місті Омдурман. Ці мітингарі загинули саме тоді, коли поліція стріляла в натовп протестувальників балонами зі сльозогінним газом, намагаючись спинити колону мітингарів.

Ще одна особа, котра дістала під час зіткнень із силовиками поранень, загинула дорогою до лікарні. Загалом кількість загиблих у столиці країни та розташованих неподалік містах та населених пунктах сягнула 11 осіб, кажуть у суданській опозиції. Цю кількість жертв сутичок підтвердили також і в опозиційній Спілці лікарів Судану, близькій до громадської організації SPA, що виступала організатором акції протесту.

Натомість представники влади говорять про щонайменше сімох загиблих та близько 200 поранених унаслідок сутичок між мітингарями та силовиками.

Нагадаємо, напередодні в столиці Судану Хартумі поліція та силовики розігнали учасників акції протесту проти нинішнього військового уряду, застосувавши сльозогінний газ. Загалом на вулиці суданської столиці вийшли десятки тисяч мітингарів, вимагаючи формування цивільного уряду та передачі йому влади.

Маніфестації відбулися в 30-у річницю путчу, який підтримали ісламісти. Тоді внаслідок перевороту було повалено демократично обраний уряд країни й до влади прийшов Омар аль-Башир, котрий аж до 12 квітня 2019 року перебував на посаді президента Судану.

Під час тої акції маніфестанти протестували проти проведеного 3 червня силового розгону акції опозиції. Тоді, за даними опозиційних сил, загинуло майже 120 осіб. Військові, хоч і взяли на себе відповідальність на розгін акції, але говорять про значно меншу кількість загиблих - 61.

Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У столиці країни Хартумі тривають багатотисячні демонстрації, учасники яких вимагали сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити цей перехідний уряд.

Після подій 3 червня керівники армії заявили, що не будуть сідати за стіл переговорів з опозицією. Утім, згодом під тиском міжнародної спільноти військові визнали готовність до подальших перемовин, але опозиціонери виключили проведення переговорів, звинувативши військових у "вбивствах людей".