 Під час лісової пожежі під Берліном виявили зброю Другої світової | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

Під час лісової пожежі під Берліном виявили зброю Другої світової

Лісову пожежу взяли під контроль. Перевіряється, чи становить загрозу знайдена зброя.

Пожежниця у лісі в Потсдамі

Пожежниця у лісі в Потсдамі

Поблизу Потсдама неподалік від Берліна продовжується гасіння лісової пожежі. Під час операції рятувальні служби знайшли, зокрема, зброю часів Другої світової війни. Через це зранку п'ятниці, 27 липня, була огороджена зона діаметром у кілометр, також призупинено рух двома автобанами, передає агенція новин dpa з посиланням на місцеву владу.

Пожежа загалом взята під контроль, запевняють у поліції. Утім, ризик зберігається: напередодні через боєприпаси сталися кілька невеликих вибухів. Наразі триває перевірка, чи є небезпека через залишки зброї.

Пожежа почалась з наразі невідомих причин. Вона охопила близько 90 гектарів лісу поблизу Потсдама. Евакуація громадян з житлових кварталів в районі не знадобилася.

Лісові пожежі у Потсдамі

Лісові пожежі у Потсдамі

Водночас суворі лісові пожежі тривають в Греції та Швеції, обом країнам допомагає міжнародна спільнота.

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