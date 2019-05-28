Під час бунту в бразильській в'язниці загинули понад 50 людей

Щонайменше 52 людини загинули в понеділок, 29 липня, під час бунту у в'язниці на півночі Бразилії, повідомила місцева пенітенціарна служба. Заворушення у тюрмі в муніципалітеті Альтаміра у штаті Пара почалися о 7-ій ранку за місцевим часом, інформує агенція новин AFP. У в'язниці спалахнули сутички між ворогуючими бандами. 16 жертв були обезголовлені. Сутички тривали близько п'яти годин.
Під час бунту двоє охоронців були взяті в заручники, згодом їх вдалося звільнити. Окрім того, ув'язнені підпалили тюрму. Бразильські телеканали показали кадри, на яких видно, як всередині в'язниці палає вогонь, а на даху та біля будівлі сидять люди. Як повідомив один з місцевих чиновників, багато ув'язнених могли загинути, задихнувшись. Кількість загиблих може зрости. Усі загиблі - в'язні.
Загалом у в'язниці, яка розрахована на 200 осіб, утримують близько 300 людей.
У вересні минулого року внаслідок сутичок у цій же в'язниці загинули семеро людей, повідомили місцеві ЗМІ. У травні цього року щонайменше 55 в'язнів були вбиті у декількох тюрмах у сусідньому штаті Амазонас внаслідок сутичок між ворогуючими бандами, які займаються наркоторгівлею.
Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю ув'язнених після США та Китаю. Наразі у тюрмах, які загалом можуть вмістити 416 тисяч в'язнів, перебувають близько 708 тисяч людей, зазначає агенція dpa. Близько 40 відсотків ув'язнених очікують судів. За даними правозахисників, умови у в'язницях дуже погані, багато з таких закладів контролюються злочинними бандами.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
183 заклади
Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Кімната на одного
Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Чим озброєна охорона?
Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Скільки засуджених сидять в Німеччині?
Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Салат з секретом
Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Робота за бажанням
Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Покарання для підлітків
Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Концерт з аншлагом
Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
Фітнес для пенсіонерів
А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.
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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці
В'язниця класу "люкс"
Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.
Автор: Єфім Шуман