 Під час бунту в бразильській в′язниці загинули понад 50 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Новини

Під час бунту в бразильській в'язниці загинули понад 50 людей

Під час сутичок між ворогуючими бандами та пожежі у в'язниці в бразильському штаті Пара загинули щонайменше 52 ув'язнених. 16 жертв були обезголовлені.

Пенітенціарний центр Альтаміра

Пенітенціарний центр Альтаміра

Щонайменше 52 людини загинули в понеділок, 29 липня, під час бунту у в'язниці на півночі Бразилії, повідомила місцева пенітенціарна служба. Заворушення у тюрмі в муніципалітеті Альтаміра у штаті Пара почалися о 7-ій ранку за місцевим часом, інформує агенція новин AFP. У в'язниці спалахнули сутички між ворогуючими бандами. 16 жертв були обезголовлені. Сутички тривали близько п'яти годин.

Під час бунту двоє охоронців були взяті в заручники, згодом їх вдалося звільнити. Окрім того, ув'язнені підпалили тюрму. Бразильські телеканали показали кадри, на яких видно, як всередині в'язниці палає вогонь, а на даху та біля будівлі сидять люди. Як повідомив один з місцевих чиновників, багато ув'язнених могли загинути, задихнувшись. Кількість загиблих може зрости. Усі загиблі - в'язні.

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Під час спроби заколоту у в’язниці суворого режиму в Південній Кароліні загинуло сім і поранено 17 ув’язнених. Для придушення бунту знадобилося вісім годин. (16.04.2018)

Ув'язнені колонії суворого режиму на заході Таджикистану почали бунт та вбили трьох тюремних наглядачів. За даними ЗМІ, внаслідок придушення бунту загинули 29 ув'язнених, засуджених за членство в "Ісламській державі". (20.05.2019)

Загалом у в'язниці, яка розрахована на 200 осіб, утримують близько 300 людей.

У вересні минулого року внаслідок сутичок у цій же в'язниці загинули семеро людей, повідомили місцеві ЗМІ. У травні цього року щонайменше 55 в'язнів були вбиті у декількох тюрмах у сусідньому штаті Амазонас внаслідок сутичок між ворогуючими бандами, які займаються наркоторгівлею. 

Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю ув'язнених після США та Китаю. Наразі у тюрмах, які загалом можуть вмістити 416 тисяч в'язнів, перебувають близько 708 тисяч людей, зазначає агенція dpa. Близько 40 відсотків ув'язнених очікують судів. За даними правозахисників, умови у в'язницях дуже погані, багато з таких закладів контролюються злочинними бандами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    183 заклади

    Федеральне статистичне відомство нарахувало у Німеччині 183 пенітенціарних заклади. Слово "в'язниця" - тільки для повсякденного вжитку. Офіційне найменування звучить як "заклад виконання покарання", німецькою - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Кімната на одного

    Ось такий вигляд має камера (хоча її можна назвати і кімнатою) у в'язниці Вальдгайм. У 2012 році в цій найстарішій тюрмі Німеччини звели новий корпус. Будівництво коштувало 7,5 мільйонів євро. Корпус розрахований на 96 в'язнів. Окрім камер обладнали ще й велику "соціальну зону" зі спортивною залою, приміщеннями для дозвілля тощо.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Чим озброєна охорона?

    Охоронці на вишках (на знімку - в'язниця в Штраубінгу для засуджених за особливо тяжкі злочини), а також ті, хто працює всередині тюрми, не мають при собі вогнепальної зброї. Її можуть роздати тільки в екстрених випадках (бунту із загрозою для людського життя, наприклад). На території в'язниця наглядачі озброєні кийками, газовими балончиками, у крайньому разі - електрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Скільки засуджених сидять в Німеччині?

    Ця будівля нагадує звичайнісіньку багатоповерхівку. Проте це - в'язниця у берлінському районі Теґель. До речі, в 183-х "закладах виконання покарання" Німеччини - майже 75 тисяч "посадкових місць". Але зараз в них перебувають близько 64 тисяч засуджених. З них близько шести відсотків - жінки.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Салат з секретом

    Це - стандартний обід в'язня тюрми у Ганновері: обсмажене в клярі філе камбали та традиційний німецький картопляний салат. Салат готують кухарі-засуджені, а сам рецепт тримають в таємниці. Пластиковий судок потрібен, щоб страва на вистигала. Хліб німці на обід не їдять. Але добавки салату вистачає усім.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Робота за бажанням

    Слюсарна майстерня пенітенціарного закладу у Вілліху (Північний Рейн-Вестфалія). Працювати ув'язнені в Німеччині не повинні, але багато хто із задоволенням це робить: по-перше, треба якось згаяти час, а по-друге, вони можуть заробити. Щоправда, оплата праці зазвичай низька, бо більшість в'язнів задіюють на некваліфікованих роботах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Покарання для підлітків

    Це в'язниця для малолітніх злочинців в Адельсгаймі. "Малолітніми" у Німеччині вважають підлітків віком від 14 до 17 років. Вони отримують м'якші покарання навіть за особливо тяжкі злочини (наприклад, вбивство). В окремих випадках м'якші закони застосовують і до 18 - 20-річних. Дітей до 14 років до кримінальної відповідальності притягувати не можна.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Концерт з аншлагом

    Концерт британської хард-рок-групи Uriah Heep та її соліста Берні Шо у в'язниці Роттенбурга. На концерт прийшли майже 500 засуджених - практично всі, хто на той момент відбував покарання.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    Фітнес для пенсіонерів

    А це вже спеціальна в'язниця для людей похилого віку - в Зінґені поблизу міста Констанц. Тут відбувають покарання чоловіки та жінки віком від 62 років і більше. Умови тут також м'якші. Більшість в'язнів тільки ночують за ґратами, а вдень залишають територію тюрми. Хоча в ній передбачили, наприклад, фітнес-центр та інші зручності.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

    В'язниця класу "люкс"

    Зразковою у Німеччині вважають в'язницю попереднього утримання у Вайтерштадті, зведену 1997 року. Тут є стадіон, басейн, церква... Близько 800 людей очікують в цій в'язниці суду. Скептики іронізують, що перебування тут надихає правопорушників на нові злочини.

    Автор: Єфім Шуман


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Фоторепортаж: На що схожі німецькі в'язниці

В'язниці у Німеччині жителям бідних країн можуть здатися вельми комфортабельними закладами. Зрештою, у тюрмі йдеться про позбавлення волі, а не про покарання нестерпними житловими умовами. (26.09.2016)  

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