Під час бунту в бразильській в'язниці загинули понад 50 людей

Щонайменше 52 людини загинули в понеділок, 29 липня, під час бунту у в'язниці на півночі Бразилії, повідомила місцева пенітенціарна служба. Заворушення у тюрмі в муніципалітеті Альтаміра у штаті Пара почалися о 7-ій ранку за місцевим часом, інформує агенція новин AFP. У в'язниці спалахнули сутички між ворогуючими бандами. 16 жертв були обезголовлені. Сутички тривали близько п'яти годин.

Під час бунту двоє охоронців були взяті в заручники, згодом їх вдалося звільнити. Окрім того, ув'язнені підпалили тюрму. Бразильські телеканали показали кадри, на яких видно, як всередині в'язниці палає вогонь, а на даху та біля будівлі сидять люди. Як повідомив один з місцевих чиновників, багато ув'язнених могли загинути, задихнувшись. Кількість загиблих може зрости. Усі загиблі - в'язні.

Загалом у в'язниці, яка розрахована на 200 осіб, утримують близько 300 людей.

У вересні минулого року внаслідок сутичок у цій же в'язниці загинули семеро людей, повідомили місцеві ЗМІ. У травні цього року щонайменше 55 в'язнів були вбиті у декількох тюрмах у сусідньому штаті Амазонас внаслідок сутичок між ворогуючими бандами, які займаються наркоторгівлею.

Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю ув'язнених після США та Китаю. Наразі у тюрмах, які загалом можуть вмістити 416 тисяч в'язнів, перебувають близько 708 тисяч людей, зазначає агенція dpa. Близько 40 відсотків ув'язнених очікують судів. За даними правозахисників, умови у в'язницях дуже погані, багато з таких закладів контролюються злочинними бандами.