 Під час ″бензинових протестів″ у Ірані загинули понад 100 осіб - правозахисники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2019

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Новини

Під час "бензинових протестів" у Ірані загинули понад 100 осіб - правозахисники

За кілька днів протестів у Ірані загинули щонаяменше 106 людей, кажуть у правозахисній організації Amnesty International. Утім, справжня кількість загиблих може бути значно вищою, припускають правозахисники.

Бензинові протести у одному з іранських міст

"Бензинові протести" у одному з іранських міст

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) стверджує, що за кілька днів так званих "бензинових протестів" у Ірані загинули щонайменше 106 людей. Такі дані правозахисники оприлюднили у вівторок, 19 листопада.

В AI спиралися при підрахунках на "свідчення очевидців з місця подій, перевірені відеокадри" та повідомлення активістів за межами Ірану, повідомляє агенція новин AFP. Правозахисники мають у своєму розпорядженні дані щодо акцій протесту в 21 іранському місті.

DW.COM

Мітингувальники в Ірані, незадоволені рішенням влади нормувати продаж бензину і підняти ціни на паливо, вийшли на вулиці. У Тегерані й багатьох інших містах сталися сутички протестувальників з поліцією. (17.11.2019)

В Ірані вирує дискусія щодо полігамії. Частина іранських консерваторів позиціонує багатоженство як "допомогу" для жінок, які перебувають у скруті. Але традиційно полігамія в іранському суспільстві засуджується. (16.11.2019)

Під час протестів проти підвищення цін на пальне загинув поліцейський. Духовний лідер країни заявив, що влада не відмовиться від своїх планів щодо підвищення цін на бензин. (17.11.2019)

Приміром, на деяких відеокадрах видно, як в натовп протестувальників стріляють снайпери з дахів будинків. А в одному випадку вогонь по демонстрантах вівся з гелікоптера.

Утім, в AI не виключають, що справжнє число загиблих може бути значно вищим. Надходила інформація, що в сутичках демонстрантів з силовиками загинуло не менше 200 людей, кажуть у Amnesty International.

За даними правозахисників, іранські силовики пішли на застосування "надмірного та смертельного насильства" проти мітингарів, котрі в цілому мирно намагалися висловити своє обурення через підвищення цін на пальне. Лише дехто з учасників акцій протесту кидав у поліцейських та силовиків каміння й пляшки з запалювальною сумішшю чи підпалювали автомобілі й інші предмети, наголошують правозахисники.

Крім того, у Amnesty International запевняють, що силовики забрали тіла загиблих з вулиць та лікарень і відмовляються показати їх родичам вбитих.

19 листопада в ООН висловили занепокоєння через "значну кількість загиблих" унаслідок застосування силовиками та поліцією бойових набоїв проти мітингарів.

Протести в Ірані проти підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною тривають з 15 листопада.

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