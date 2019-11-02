Під час "бензинових протестів" у Ірані загинули понад 100 осіб - правозахисники

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) стверджує, що за кілька днів так званих "бензинових протестів" у Ірані загинули щонайменше 106 людей. Такі дані правозахисники оприлюднили у вівторок, 19 листопада.

В AI спиралися при підрахунках на "свідчення очевидців з місця подій, перевірені відеокадри" та повідомлення активістів за межами Ірану, повідомляє агенція новин AFP. Правозахисники мають у своєму розпорядженні дані щодо акцій протесту в 21 іранському місті.

Приміром, на деяких відеокадрах видно, як в натовп протестувальників стріляють снайпери з дахів будинків. А в одному випадку вогонь по демонстрантах вівся з гелікоптера.

Утім, в AI не виключають, що справжнє число загиблих може бути значно вищим. Надходила інформація, що в сутичках демонстрантів з силовиками загинуло не менше 200 людей, кажуть у Amnesty International.

За даними правозахисників, іранські силовики пішли на застосування "надмірного та смертельного насильства" проти мітингарів, котрі в цілому мирно намагалися висловити своє обурення через підвищення цін на пальне. Лише дехто з учасників акцій протесту кидав у поліцейських та силовиків каміння й пляшки з запалювальною сумішшю чи підпалювали автомобілі й інші предмети, наголошують правозахисники.

Крім того, у Amnesty International запевняють, що силовики забрали тіла загиблих з вулиць та лікарень і відмовляються показати їх родичам вбитих.

19 листопада в ООН висловили занепокоєння через "значну кількість загиблих" унаслідок застосування силовиками та поліцією бойових набоїв проти мітингарів.

Протести в Ірані проти підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною тривають з 15 листопада.